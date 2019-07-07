Влашич: «Я с нетерпением жду новых матчей со „Спартаком“»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич на встрече с болельщиками «армейцев» поделился мнением о дерби со «Спартаком» и о стадионе клуба.
Когда я приехал, мне сразу всё прояснили, что это самое крупное соперничество, которое стоит за рамками чемпионата. Я уже с нетерпением жду новых матчей с «красно-белыми». Я очень рад принимать участие в таких играх.
Когда я только перешел, мы фотографировались на этом стадионе. Вышел, и девочка сказала мне, что я забью здесь много голов. Каждый раз, когда вхожу, сердце пульсирует. Болельщики гонят, придают сил. Хочется еще больше выкладываться. Я горд и рад играть на нашем стадионе.
Я здесь только год, подписал контракт. До этого я смотрел Лигу Чемпионов по телевизору, смотрел на ЦСКА, когда в ней играли Березуцкие, Игорь. Видно было, что ЦСКА — большой клуб. Восхищался их игрой. С «Арсеналом» играли в 2004 и в 2018 годах чуть ли не одним составом.
Напомним, ЦСКА проиграл «Спартаку» (1:3) в Кубке «Матч Премьер».
Или угорал над их 4 местами и рекордами легенды 43...
Или угорал над их 4 местами и рекордами легенды 43...
И больше всего я не боялся дерби когда у нас был Веллитон и Зе Луиш,теперь будет боязно
И больше всего я не боялся дерби когда у нас был Веллитон и Зе Луиш,теперь будет боязно
Удачи Никола.
Удачи Никола.
вот их реальные конкуренты)))
вот их реальные конкуренты)))