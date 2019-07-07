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Влашич: «Я с нетерпением жду новых матчей со „Спартаком“»

сегодня, 15:43

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич на встрече с болельщиками «армейцев» поделился мнением о дерби со «Спартаком» и о стадионе клуба.

Когда я приехал, мне сразу всё прояснили, что это самое крупное соперничество, которое стоит за рамками чемпионата. Я уже с нетерпением жду новых матчей с «красно-белыми». Я очень рад принимать участие в таких играх.

Когда я только перешел, мы фотографировались на этом стадионе. Вышел, и девочка сказала мне, что я забью здесь много голов. Каждый раз, когда вхожу, сердце пульсирует. Болельщики гонят, придают сил. Хочется еще больше выкладываться. Я горд и рад играть на нашем стадионе.

Я здесь только год, подписал контракт. До этого я смотрел Лигу Чемпионов по телевизору, смотрел на ЦСКА, когда в ней играли Березуцкие, Игорь. Видно было, что ЦСКА — большой клуб. Восхищался их игрой. С «Арсеналом» играли в 2004 и в 2018 годах чуть ли не одним составом.

Напомним, ЦСКА проиграл «Спартаку» (1:3) в Кубке «Матч Премьер». 

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   107 / 745
сегодня в 17:03
Свиней обидеть каждый горазд.
161регион
161регион
   21 / 745
сегодня в 16:51
Проэкт вчера себя показал))))что без азмуна это шайка кривоногих неудачников....БУ ГА ГА А ГА
kastites
kastites
   73 / 745
сегодня в 16:48
Скоро этих встреч не будет . По причине мяса в ФНЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   32 / 745
сегодня в 16:48
Когда он играл в предыдущем клубе он и не знал такую команду.
Или угорал над их 4 местами и рекордами легенды 43...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 745
сегодня в 16:46
Цска раскатает незадачливых свинок. Стыдно за пупсиков!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Морозовский
   48 / 745
сегодня в 16:25
Мне доставляло удовольствие, как "Анжи" регулярно пялил "Зенит"! Здоровья "Анжи"!
А мне доставляют все унижения проекта,особенно в ЛЕ от вильяреала.
Морозовский
Морозовский ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   5 / 745
сегодня в 16:14
А у зенита дерби с оренбургом,уфой,динамо спб! ахаххаха
Мне доставляло удовольствие, как "Анжи" регулярно пялил "Зенит"! Здоровья "Анжи"!
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 745
сегодня в 16:14
Поражения не за горами.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   48 / 745
сегодня в 16:06
А у зенита дерби с оренбургом,уфой,динамо спб! ахаххаха
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Морозовский
   4 / 745
сегодня в 16:05
Очень надеюсь, что парень полюбит зенит(любовь к зениту=3 гола на распиле каждыйгод) и будет радовать страну
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Заур-ЗВЕРЬ
   4 / 745
сегодня в 16:04
Согласен, но тут речь имеено о принципиалном противостоянии, когда Спартак играет с Локо я смотрю спокойно матч, знаю что мы фаворит и это игра за три наши очка
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 745
сегодня в 16:02
Дружище, поверь, вся страна ждет дерби, это лучшие матчи в году, и приятно что тауие сильные игроки есть у соперника, по больше бы. Больше всего из ваших я боялся Красича, что он творил на фланге.
И больше всего я не боялся дерби когда у нас был Веллитон и Зе Луиш,теперь будет боязно
Морозовский
Морозовский
   5 / 745
сегодня в 16:00
А, "Зенит" вялый, Влашича на борьбу не вдохновляет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   94 / 745
сегодня в 15:58
В прошлом сезоне на закрывашке 0:2 сделали СпаМ, в этом сезоне надо не сбавлять темп.
Удачи Никола.
cska plus
cska plus
   11 / 745
сегодня в 15:56
19 августа появится возможность очередной раз унизить хрющек в их же логове.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   250 / 745
сегодня в 15:49
ха, помимо Спартака, надо еще считаться с Зенитом, Локомотивом и Краснодаром)))
вот их реальные конкуренты)))
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