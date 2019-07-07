Влашич: «Я с нетерпением жду новых матчей со „Спартаком“»

Полузащитник ЦСКА на встрече с болельщиками «армейцев» поделился мнением о дерби со «Спартаком» и о стадионе клуба.

Когда я приехал, мне сразу всё прояснили, что это самое крупное соперничество, которое стоит за рамками чемпионата. Я уже с нетерпением жду новых матчей с «красно-белыми». Я очень рад принимать участие в таких играх.

Когда я только перешел, мы фотографировались на этом стадионе. Вышел, и девочка сказала мне, что я забью здесь много голов. Каждый раз, когда вхожу, сердце пульсирует. Болельщики гонят, придают сил. Хочется еще больше выкладываться. Я горд и рад играть на нашем стадионе.