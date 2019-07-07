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Румынский журналист: «„Спартак“ предложил около 10 млн евро за Хаджи»

сегодня, 18:59

Румынский журналист Эмануэл Рошу сообщил, что «Спартак» предложил за нападающего «Вииторула» Яниса Хаджи 10 млн евро, а не 12, как утверждалось ранее.

Стоит отметить, что Рошу является авторитетным работником СМИ. Он представляет Румынию во время голосования за обладателя «Золотого мяча».

Gazeta Sporturilor сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 млн евро? У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше — около 10 миллионов евро. К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии — «Стандард», «Андерлехт», «Генк». В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать.

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Все комментарии
311
311
   50 / 745
сегодня в 19:49
2 ляма это комиссионные Цорна! А там еще и агент попросит!)
ЮЗИК
ЮЗИК
   222 / 745
сегодня в 19:45
Необязательный трансфер
Питер Ман
Питер Ман
   29 / 745
сегодня в 19:37
Стыдно за Федуна, украл народные деньги и спускает их по беспределу, его разводят постоянно все
МКС
МКС
   23 / 745
сегодня в 19:31
Обожаю фразу "ОКОЛО"

Кони продали Головина за сумму "около" 30ти лямов

Правда частями, да еще и не за всю сумму и не сразу

Да и какие границы около?

Для одних около - от 10ти до 15ти

Для других + - сто рублей

У журналиста просто около футбольные источники

Поэтому и информация около правдивая
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   90 / 745
сегодня в 19:27
петушки кукарекают уже на ветке про Спартак, я удивлен? я не удивлен)))
cska plus
cska plus
   11 / 745
сегодня в 19:11
Ахахах! А федуну сказали 12, снова егорят еврея
Армейская душа
Армейская душа
   356 / 745
сегодня в 19:07
У свиней серьёзные конкуренты )))
Bладимиp
Bладимиp
   85 / 745
сегодня в 19:06
После вратаря из Ромы эта кандидатура лучше всех.
Footbolista
Footbolista
   3 / 745
сегодня в 19:03
Кто из перечисленных команд, кроме Спартака, предложил хотя бы 10 млн. € ?...
11-и метровый
11-и метровый
   61 / 745
сегодня в 19:00
Никак румыны лохов нашли.
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