Румынский журналист Эмануэл Рошу сообщил, что «Спартак» предложил за нападающего «Вииторула» Яниса Хаджи 10 млн евро, а не 12, как утверждалось ранее.
Стоит отметить, что Рошу является авторитетным работником СМИ. Он представляет Румынию во время голосования за обладателя «Золотого мяча».
Gazeta Sporturilor сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 млн евро? У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше — около 10 миллионов евро. К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии — «Стандард», «Андерлехт», «Генк». В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать.
Кони продали Головина за сумму "около" 30ти лямов
Правда частями, да еще и не за всю сумму и не сразу
Да и какие границы около?
Для одних около - от 10ти до 15ти
Для других + - сто рублей
У журналиста просто около футбольные источники
Поэтому и информация около правдивая
Кони продали Головина за сумму "около" 30ти лямов
Правда частями, да еще и не за всю сумму и не сразу
Да и какие границы около?
Для одних около - от 10ти до 15ти
Для других + - сто рублей
У журналиста просто около футбольные источники
Поэтому и информация около правдивая