Румынский журналист: «„Спартак“ предложил около 10 млн евро за Хаджи»

Румынский журналист Эмануэл Рошу сообщил, что «Спартак» предложил за нападающего «Вииторула» 10 млн евро, а не 12, как утверждалось ранее.

Стоит отметить, что Рошу является авторитетным работником СМИ . Он представляет Румынию во время голосования за обладателя «Золотого мяча».

Gazeta Sporturilor сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 млн евро? У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше — около 10 миллионов евро. К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии — «Стандард», «Андерлехт», «Генк». В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать.