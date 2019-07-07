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Дзагоев: «Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира»

сегодня, 15:23

29-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что рассчитывает сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную. Хочу восстановиться как можно скорее и играть дальше. Мои планы связаны с ЦСКА и со сборной. Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

В матче 4-го тура отбора на ЧЕ-2020 россияне обыграли Кипр и сейчас занимают 2-е место в группе I.

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Все комментарии
edubokom
edubokom
сегодня в 17:33
Здоровья. Алан лучший когда здоров.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Заур-ЗВЕРЬ
   4 / 745
сегодня в 16:10
Мотивацию Алан никогда не потеряет, это один из двух людей (+Сергей Игнашевич), которые профессионалы на100% , нам таких не хватает в команде, из последних это Дима Комбаров, отдавал себя всего полностью футбола, одарен не так сильно как он отдавался игре, большой спортсмен
Морозовский
Морозовский
   5 / 745
сегодня в 16:07
... и в финале ЛЧ! И, как закончишь сидеть на шее Гинера, по стопам Маркизии - в "Зенит"!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 745
сегодня в 16:07
Алан, здоровья, скорее возвращайся в большой футбол, без тебя дерби не дерби, знаю твой пыл и задор и преданость клубу
Faustello
Faustello ответил Caniggia
   6 / 745
сегодня в 16:01
Желание хорошее, но здоровье вряд ли позволит. Хотя Дзага в хорошей форме - это в любом случае усиление. Здоровья!
Я уже вообще забыл как он играет и что может на поле, а ты - усиление.
Пусть хотя бы за конях сезон ровно отыграет, в сборной и так есть кому на его позиции играть, вон Миранчуки пусть пылят.
Да и вообще надо запретить старьё в сборную тащить, пусть уже молодые бьются.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   285 / 745
сегодня в 15:48
ну в 30 и 32 года - вполне реально сыграть
Ток ты травмы больше не получай....
cska plus
cska plus
   11 / 745
сегодня в 15:41
Удачи и здоровья Алану!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   250 / 745
сегодня в 15:36
Алан очень крут был, посмотрим что будет после травмы, надеюсь он не потерял мотивацию!!!
Sergey Z
Sergey Z
   295 / 745
сегодня в 15:36
Удачи и здоровья Алану!
Caniggia
Caniggia
   77 / 745
сегодня в 15:29
Желание хорошее, но здоровье вряд ли позволит. Хотя Дзага в хорошей форме - это в любом случае усиление. Здоровья!
Ваня лучший
Ваня лучший
   70 / 745
сегодня в 15:25
Здоровья Алану
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