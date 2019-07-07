Дзагоев: «Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира»

сегодня, 15:23

29-летний полузащитник ЦСКА и сборной России заявил, что рассчитывает сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную. Хочу восстановиться как можно скорее и играть дальше. Мои планы связаны с ЦСКА и со сборной. Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.