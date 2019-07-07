Дзагоев: «Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира»

29-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев заявил, что рассчитывает сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.
Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную. Хочу восстановиться как можно скорее и играть дальше. Мои планы связаны с ЦСКА и со сборной. Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.
В матче 4-го тура отбора на ЧЕ-2020 россияне обыграли Кипр и сейчас занимают 2-е место в группе I.
Пусть хотя бы за конях сезон ровно отыграет, в сборной и так есть кому на его позиции играть, вон Миранчуки пусть пылят.
Да и вообще надо запретить старьё в сборную тащить, пусть уже молодые бьются.
Пусть хотя бы за конях сезон ровно отыграет, в сборной и так есть кому на его позиции играть, вон Миранчуки пусть пылят.
Да и вообще надо запретить старьё в сборную тащить, пусть уже молодые бьются.
Ток ты травмы больше не получай....
Ток ты травмы больше не получай....