Мещеряков: «„Локомотив“ станет великим европейским клубом»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков на встрече с болельщиками команды заявил, что «железнодорожники» могут стать одним из сильнейших футбольных клубов Европы.

Некоторое время назад мы говорили, что «Локомотив» становится по-настоящему великим российским клубом. Я думаю, что недалеко продолжение - мы станем великим европейским клубом, именно с вашей помощью, с помощью футболистов мы сможем этого добиться.

Напомним, ранее болельщики «железнодорожников» посетовали на то, что руководство клуба не общается с фанатами.