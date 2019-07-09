Мещеряков: «„Локомотив“ станет великим европейским клубом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков на встрече с болельщиками команды заявил, что «железнодорожники» могут стать одним из сильнейших футбольных клубов Европы.
Некоторое время назад мы говорили, что «Локомотив» становится по-настоящему великим российским клубом. Я думаю, что недалеко продолжение - мы станем великим европейским клубом, именно с вашей помощью, с помощью футболистов мы сможем этого добиться.
Напомним, ранее болельщики «железнодорожников» посетовали на то, что руководство клуба не общается с фанатами.
Если реально, то без топ-чемпионата топ-клуба не будет, а без хорошей экономики не будет топ-чемпионата, поэтому говорить про "великий европейский клуб" ну просто смешно.
Великий клуб, который состоит на балансе у банальной полуворовской госмонополии.
Если реально, то без топ-чемпионата топ-клуба не будет, а без хорошей экономики не будет топ-чемпионата, поэтому говорить про "великий европейский клуб" ну просто смешно.
Великий клуб, который состоит на балансе у банальной полуворовской госмонополии.