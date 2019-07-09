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Мещеряков: «„Локомотив“ станет великим европейским клубом»

сегодня, 21:32

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков на встрече с болельщиками команды заявил, что «железнодорожники» могут стать одним из сильнейших футбольных клубов Европы.

Некоторое время назад мы говорили, что «Локомотив» становится по-настоящему великим российским клубом. Я думаю, что недалеко продолжение - мы станем великим европейским клубом, именно с вашей помощью, с помощью футболистов мы сможем этого добиться.

Напомним, ранее болельщики «железнодорожников» посетовали на то, что руководство клуба не общается с фанатами.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
   126 / 742
сегодня в 22:24
Очередной "красивый лозунг" и не более
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM ответил Faustello
   524 / 742
сегодня в 22:20
Почему Мещеряков щегол ?
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   6 / 742
сегодня в 22:14
Спалился по-глупости, что курит траву на работе)) Если реально, то без топ-чемпионата топ-клуба не будет, а без хорошей экономики не будет топ-чемпионата, поэтому говорить про "великий европейский клуб" ну просто смешно. Великий клуб, который состоит на балансе у банальной полуворовской госмонополии.
А вот нельзя со Шпалычем наравне хань жрать, сломался умишком щегол )))
Faustello
Faustello
   6 / 742
сегодня в 22:09
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 742
сегодня в 22:09
Спалился по-глупости, что курит траву на работе))

Если реально, то без топ-чемпионата топ-клуба не будет, а без хорошей экономики не будет топ-чемпионата, поэтому говорить про "великий европейский клуб" ну просто смешно.

Великий клуб, который состоит на балансе у банальной полуворовской госмонополии.
FERIS
FERIS
   107 / 742
сегодня в 22:04
В прошлой ЛЧ этот великий клуб позорился по полной.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 742
сегодня в 22:03
От радости у кого- то Омуль с крючка сорвался)
Glyba
Glyba
   220 / 742
сегодня в 22:02
У нас уже есть один великий клуб во второй сотне УЕФА.
beefs
beefs
   108 / 742
сегодня в 22:00
Обуяло величие...
Rheinfall
Rheinfall
   267 / 742
сегодня в 21:56
    Begemott
    Begemott
       48 / 742
    сегодня в 21:56
    Говорить болельщикам такую глупость не корректно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       33 / 742
    сегодня в 21:49
    Их че всех одна муха це- це укусила). Один ЛЧ, который год выигрывает. Другой спит и видит в руках Кубок ЛЧ( этот хоть мечтает). Другой примеряет макинтош одного из лучших клубов в Европе)). Во дают!😂 А итог будет один. Початок от Никиты Сергеевича 🌽😂
    STVA 1
    STVA 1
       63 / 742
    сегодня в 21:49
    Покурил чё ли...
    jilbar
    jilbar
       64 / 742
    сегодня в 21:49
    Как их всех понесло в Локомотиве от случайной победы над Зенитом.
    11-и метровый
    11-и метровый
       29 / 742
    сегодня в 21:47
    Спартак тоже хотел быть великим клубом, потом 16 лет не мог стать чемпионом и проиграл в ЛЧ 7-0.
    Надир Магомедов
    Надир Магомедов
       570 / 742
    сегодня в 21:44
    Говорил же я ему , ну не кури ты эту гадость
    КАМЮ
    КАМЮ
       616 / 742
    сегодня в 21:43
      1-18 0-7 3-10
      1-18 0-7 3-10
         158 / 742
      сегодня в 21:42
      Скоро великие огребут по полной в Европе без Сухины.
      борька
      борька
         59 / 742
      сегодня в 21:40
      Если паровоз пустить с горы Арарат, для разгона!
      Carradona
      Carradona
         464 / 742
      сегодня в 21:40
      Белку поймал чтоли?
      LiveAdamsonM
      LiveAdamsonM ответил wingback
         524 / 742
      сегодня в 21:39
      Как это?
      Морозовский
      Морозовский
         3 / 742
      сегодня в 21:38
      Ещё одни расхитители народного бабла вырисовываются!
      wingback
      wingback
         142 / 742
      сегодня в 21:35
      Видимо, сильно залил лыко этот мещеряков на встрече...
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