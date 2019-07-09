Медведев - о переходе Сутормина: «Какой дорогой идти к цели - не так важно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе новичка команды Алексея Сутормина. Игрок заключил контракт с «Рубином», но уже через 10 дней оказался в рядах «сине-бело-голубых».
Прессу интересует процесс перехода, а нас - результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления [о контракте], у нас - свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина.
Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит - есть два трансферных соглашения: «Оренбург» - «Рубин» и «Рубин» - «Зенит». Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное - прийти к цели, а какой дорогой - не так важно.
У нас отличные отношения и с «Оренбургом», и с «Рубином». Я бы назвал их партнерскими. Главное, что есть результат.
Всё зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле.
Откуда они такие слова знают
Откуда они такие слова знают
Ни чести ни достоинства
Одно бабло на уме
Ни чести ни достоинства
Одно бабло на уме
Следи внимательнее за трансферами Зенита. Уже ушло около 10 человек, и это ещё не всё.
Пришли пока двое. Так что не переживай так сильно насчёт 37 номера...
Следи внимательнее за трансферами Зенита. Уже ушло около 10 человек, и это ещё не всё.
Пришли пока двое. Так что не переживай так сильно насчёт 37 номера...
" Право первой ночи" и т.д и т.п.
" Право первой ночи" и т.д и т.п.