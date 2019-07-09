Медведев - о переходе Сутормина: «Какой дорогой идти к цели - не так важно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе новичка команды . Игрок заключил контракт с «Рубином», но уже через 10 дней оказался в рядах «сине-бело-голубых».

Прессу интересует процесс перехода, а нас - результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления [о контракте], у нас - свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина.

Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит - есть два трансферных соглашения: «Оренбург» - «Рубин» и «Рубин» - «Зенит». Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное - прийти к цели, а какой дорогой - не так важно.

У нас отличные отношения и с «Оренбургом», и с «Рубином». Я бы назвал их партнерскими. Главное, что есть результат.

Всё зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле.