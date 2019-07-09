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Медведев - о переходе Сутормина: «Какой дорогой идти к цели - не так важно»

сегодня, 21:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе новичка команды Алексея Сутормина. Игрок заключил контракт с «Рубином», но уже через 10 дней оказался в рядах «сине-бело-голубых».

Прессу интересует процесс перехода, а нас - результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления [о контракте], у нас - свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина.

Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит - есть два трансферных соглашения: «Оренбург» - «Рубин» и «Рубин» - «Зенит». Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное - прийти к цели, а какой дорогой - не так важно.

У нас отличные отношения и с «Оренбургом», и с «Рубином». Я бы назвал их партнерскими. Главное, что есть результат.

Всё зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
   126 / 742
сегодня в 22:32
Закалка с 90-х годов
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 742
сегодня в 22:21
Пусть будет так .
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 742
сегодня в 22:12
Уверен что зениту этот ирансфер вдвое дороже обошелся из-за ошибки Семака
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 742
сегодня в 22:06
Это девиз зенита
МКС
МКС
   28 / 742
сегодня в 22:00
Ну ты спроси у родственников

Откуда они такие слова знают
Alpribas
Alpribas ответил МКС
   38 / 742
сегодня в 21:57
Превратили футбол в шапито Ни чести ни достоинства Одно бабло на уме
С каких это пор свиные такие слова знать стали?
МКС
МКС
   28 / 742
сегодня в 21:55
Превратили футбол в шапито

Ни чести ни достоинства

Одно бабло на уме
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил Ваня лучший
   78 / 742
сегодня в 21:52
Это точно. Пусть на лавке под номером37, зато при огромном бабле. Как футболист он закончился пойдя по пути Новосельцева, Полоза, Цаллагова, Мевли, и многих других, променявших футбол на лавку с баблом
Да пусть лучше на лавке, чем как головен позорится на всю Европу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 742
сегодня в 21:43
Ваня, чё в игнор то загоняешь людей, правду не любишь?
Следи внимательнее за трансферами Зенита. Уже ушло около 10 человек, и это ещё не всё.
Пришли пока двое. Так что не переживай так сильно насчёт 37 номера...
Ваня лучший
Ваня лучший
   68 / 742
сегодня в 21:30
Это точно. Пусть на лавке под номером37, зато при огромном бабле. Как футболист он закончился пойдя по пути Новосельцева, Полоза, Цаллагова, Мевли, и многих других, променявших футбол на лавку с баблом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 742
сегодня в 21:30
" У нас отличные партнерские отношения". "Ты мне, я тебе".Кому вершки, кому корешки". "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". " Кто платит, тот и танцует".
" Право первой ночи" и т.д и т.п.
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