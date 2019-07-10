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Леонардо: «Не могу обещать, что Мбаппе продлит контракт с ПСЖ»

сегодня, 03:55

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в интервью Le Parisien высказался о будущем нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Сейчас Мбаппе с нами. Он очень важен для клуба, в этом нет никаких сомнений. Он тренируется с максимально позитивным настроем и улыбкой. Килиан – обаятельный парень. Он нравится людям. Очень важно иметь такого игрока в команде.

Продлит ли Мбаппе свой контракт? Я не даю обещаний. На это есть две причины. Во-первых, я не представляю интересы кого-либо из игроков клуба. Во-вторых, я не даю обещаний, если не уверен, что смогу их выполнить. Меня интересует лишь то, что происходит в данный момент.

Леонардо также заявил, что парижский клуб готов расстаться с другим форвардом команды Неймаром.

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Все комментарии
Павел Молочный
Павел Молочный ответил chubuka
сегодня в 04:17
Оно очень важен для клуба Нашел ошибку
Спасибо, поправили.
chubuka
chubuka
   598 / 742
сегодня в 04:11
Оно очень важен для клуба
Нашел ошибку
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