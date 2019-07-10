Леонардо: «Не могу обещать, что Мбаппе продлит контракт с ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в интервью Le Parisien высказался о будущем нападающего ПСЖ .

Сейчас Мбаппе с нами. Он очень важен для клуба, в этом нет никаких сомнений. Он тренируется с максимально позитивным настроем и улыбкой. Килиан – обаятельный парень. Он нравится людям. Очень важно иметь такого игрока в команде.

Продлит ли Мбаппе свой контракт? Я не даю обещаний. На это есть две причины. Во-первых, я не представляю интересы кого-либо из игроков клуба. Во-вторых, я не даю обещаний, если не уверен, что смогу их выполнить. Меня интересует лишь то, что происходит в данный момент.