Непомнящий: «„Локомотив“ - реальный конкурент „Зенита“ в борьбе за золото»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал главных претендентов на победу в следующем сезоне РПЛ .

Несомненно, «Зенит» - главный фаворит предстоящего сезона. Во-первых, команда укомплектована уже достаточно серьезно. Во-вторых, кажется, «Зенит» нашел свою игру, свой стиль в разных вариациях, в разных конструкциях. Но один момент настораживает: «Зениту» придется играть на три фронта. И вот насколько хватит ресурсов психологических, физических, чтобы удерживать игру, - вопрос. Еще вопрос - по какому пути пойдет тренерский штаб «Зенита». По пути ротации состава, или же будут играть практически одним составом весь сезон? По ресурсам, которыми обладает «Зенит», можно сказать, что хорошо было бы использовать группу футболистов, которая выступала бы в Лиге чемпионов, еще одну группу, которая играла бы в Кубке России и в чемпионате.

Мне кажется, у нас просто нет опыта выстраивания подобной стратегии на сезон, поэтому интересно, как справится с этим «Зенит» в предстоящем сезоне. В этой связи у меня есть некоторые сомнения. Как показывает практика, у команд, которые играют на два-три фронта, далеко не всегда всё получается.

Яркий тому пример - «Краснодар» в прошлом сезоне. Очень здорово начала команда год, рано вошли в сезон, здорово заиграли. Потом произошел некоторый спад, правда, в конце сезона нашли свою игру, но действовали уже на истощении.

Если говорить о стартовом составе, то 11-13 человек есть у «Зенита» - это вполне боеспособный состав. Причем состав достаточно опытный, потому что во всех линиях есть лидеры. Мне кажется, что в этом сомневаться не приходится. Но нужно помнить, что очень важно удачно стартовать в Лиге чемпионов. Крайне важно в первых играх этого турнира набирать очки.

Если говорить о перспективах «Локомотива» в предстоящем сезоне, то я считаю, что это реальный конкурент «Зенита» в борьбе за золото. В прошлом сезоне «Локомотив» в Лиге чемпионов проигрывал по скорости. Может быть, не те были функционально-физические кондиции. Сейчас же необходимую форму набрали братья Миранчуки, добавился опыт, появилась уверенность в своих силах. Мне кажется, что чемпионат мира, прошедший в России, очень помог в этом смысле. Отмечу Крыховяка, который сейчас в «Локомотиве» выступает ну на очень приличном уровне. В обороне всё нормально, хотя есть некоторые сомнения по Чорлуке. В целом ­команда очень хорошо укомплектована. И по ритму ведения игры уже сейчас видно, что «Локомотив» может справиться с Лигой чемпионов. В прошлом сезоне казалось, что «Зенит» обыгрывает «железнодорожников» по скорости, мышлению, передвижению. Сейчас нет такого. Помните, в прошлом году Сёмин жаловался на то, что часть игроков пришла перед стартом сезона в разобранном состоянии, их нужно было приводить к общему знаменателю. На этот раз «Локомотив» более качественно подготовился. У этой команды есть все шансы, чтобы побороться и выйти из группы.