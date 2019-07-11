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Непомнящий: «Про „Спартак“ говорить и просто, и сложно одновременно»

сегодня, 11:31

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о «Спартаке» и ЦСКА.

Про «Спартак» как-то говорить и просто, и сложно одновременно. Это команда, которая всегда является сладкой вишенкой на торте для журналистов. Всегда там что-то происходит, всё время имеют место какие-то метаморфозы. Какие-то конфликты возникают на ровном месте, не всегда «Спартак» справляется с этим. В этом отличие главное между «Спартаком» и «армейцами».

У ЦСКА есть проблемы, есть слабости разного характера. И нехватка состава, и финансы. Но всё функционирует в отважно-рабочем режиме, идет движение к улучшению ситуации. А «Спартак» словно на американских горках: то вверх, то вниз, то с разгромным счетом уступит «Крыльям Советов», а потом обыграет «Зенит». Отсутствие стабильности в эмоциональном состоянии, в психологии, в игре - это бич для «Спартака». Не знаю, насколько сумеет клуб справиться со всеми этими неурядицами. Может, они решатся. Если будет нормальная рабочая обстановка и в жизни, и на поле, тогда по составу «Спартак» может быть вполне конкурентоспособен в чемпионате России. Увидим, как будет мешать «Спартаку» всё то, что около команды.

Напомним, на днях Георгий Джикия был назначен новым капитаном «Спартака»

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Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
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сегодня в 12:12
Это потому, что у них только в России 15 врагов! Житуха же не сладкая))
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