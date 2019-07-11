Непомнящий: «Про „Спартак“ говорить и просто, и сложно одновременно»

Российский специалист поделился мнением о «Спартаке» и ЦСКА .

Про «Спартак» как-то говорить и просто, и сложно одновременно. Это команда, которая всегда является сладкой вишенкой на торте для журналистов. Всегда там что-то происходит, всё время имеют место какие-то метаморфозы. Какие-то конфликты возникают на ровном месте, не всегда «Спартак» справляется с этим. В этом отличие главное между «Спартаком» и «армейцами».