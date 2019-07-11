РПЛ подведет итоги сотрудничества с «Матч ТВ» в следующем году

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство лиги и основной вещатель матчей чемпионата России по футболу телеканал «Матч ТВ» подведут промежуточные итоги сотрудничества в 2020 году.

РПЛ очень сильно уступает [другим лигам] в коммерции, в доходах. Многие владельцы клубов меня критиковали, но они реалисты и понимают, в каком пространстве мы существуем. Мы уступаем в плане рекламы и ее стоимости на телевидении, конкуренции между платными и бесплатными спутниковыми подписками.

Когда мы разделили наши пакеты (трансляций матчей чемпионата России - прим.) и хотели провести тендер, конкуренция у нас была только в digital-сегменте, то есть в интернете. Но нам был необходим открытый канал, поэтому, когда на нас вышел «Матч ТВ», мы пошли с ними. Они давали такие условия - или отдаете нам все, или ничего.

Сейчас появляется конкуренция и в телевидении, очень активную роль играет «Ростелеком» - почти во всех домашних хозяйствах присутствуют ростелекомовские сети, начали развиваться частные компании такие, как ОККО (интернет-сервис, который с сезона-2019/20 будет транслировать матчи чемпионата Англии).