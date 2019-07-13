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Зидан поддерживает постоянный контакт с Мбаппе

13 июля 2019, 07:38

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему рассчитывает усилить состав нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Согласно источнику, наставник «сливочных» находится в постоянном контакте со своим соотечественником. Однако, Зидану придётся подождать как минимум один сезон, прежде чем «Реал» сможет заполучить Мбаппе.

В начале месяца 20-летний француз заявил, что проведёт предстоящий сезон в ПСЖ.

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razdvatri
razdvatri ответил vastudio
   213 / 802
13 июля в 19:13
Бездарь лысый, работай с тем, что есть. Доказывай свою "гениальность".
жестко ты гвардиолу
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил vastudio
13 июля в 18:59
Согласен, ща накупит игроков состоявшихся на пол лярда, а потом и лч можно взять.
vastudio
vastudio
   478 / 802
13 июля в 14:40
Бездарь лысый, работай с тем, что есть. Доказывай свою "гениальность".
95-shishani-95
95-shishani-95
   264 / 802
13 июля в 11:09
Год можно подождать!
А следующим летом купить Мбаппе, и подписать Эриксена бесплатно!!!
Как раз Модрич может уйти. Иско, если не заиграет в этом сезоне. Также и Кроос, Себальос, Васкес и т.д.
От Марсело надеюсь избавимся этим летом, и вернём Хакими.
CSKA2012
CSKA2012
   191 / 802
13 июля в 10:40
Реал его подпишет только после окончании контракта )
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   338 / 802
13 июля в 09:32
Мбаппе по стилю это зубастик Роналдо. Если перейдёт в 21 год, то сможет побить рекорд Криша по голам за Реал.
cevin cigan
cevin cigan
   212 / 802
13 июля в 08:34
Годик можно и подождать.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   661 / 802
13 июля в 08:25
как я хочу официального покупки
CSKA2012
CSKA2012
   191 / 802
13 июля в 08:19
Сколько стоят сейчас топ футболисты это не реально купить без сумасшедших денег, ну или ждать когда контракт закончится.
амурец
амурец
   59 / 802
13 июля в 08:07
кстати в паре с Мбаппе и Погба в Реале даст жизни
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   357 / 802
13 июля в 08:00
это будет просто пушка😎👍
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