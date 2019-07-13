Зидан поддерживает постоянный контакт с Мбаппе

13 июля 2019, 07:38

Главный тренер «Реала» по-прежнему рассчитывает усилить состав нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции .

Согласно источнику, наставник «сливочных» находится в постоянном контакте со своим соотечественником. Однако, Зидану придётся подождать как минимум один сезон, прежде чем «Реал» сможет заполучить Мбаппе.