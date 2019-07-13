Зидан поддерживает постоянный контакт с Мбаппе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему рассчитывает усилить состав нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килианом Мбаппе.
Согласно источнику, наставник «сливочных» находится в постоянном контакте со своим соотечественником. Однако, Зидану придётся подождать как минимум один сезон, прежде чем «Реал» сможет заполучить Мбаппе.
В начале месяца 20-летний француз заявил, что проведёт предстоящий сезон в ПСЖ.
А следующим летом купить Мбаппе, и подписать Эриксена бесплатно!!!
Как раз Модрич может уйти. Иско, если не заиграет в этом сезоне. Также и Кроос, Себальос, Васкес и т.д.
От Марсело надеюсь избавимся этим летом, и вернём Хакими.
А следующим летом купить Мбаппе, и подписать Эриксена бесплатно!!!
Как раз Модрич может уйти. Иско, если не заиграет в этом сезоне. Также и Кроос, Себальос, Васкес и т.д.
От Марсело надеюсь избавимся этим летом, и вернём Хакими.