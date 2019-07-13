Скалони продолжит руководить сборной Аргентины

13 июля 2019, 06:56

сохранит пост главного тренера сборной Аргентины и продлит контракт с Федерацией футбола страны ( AFA ) до 2022 года.

Об этом после встречи с президентом AFA Клаудио Тапиа сообщил знаменитый аргентинский специалист , ныне являющийся директором национальной команды. Официально об этом решении будет объявлено в начале следующей недели.