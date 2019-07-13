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Скалони продолжит руководить сборной Аргентины

13 июля 2019, 06:56

Лионель Скалони сохранит пост главного тренера сборной Аргентины и продлит контракт с Федерацией футбола страны (AFA) до 2022 года.

Об этом после встречи с президентом AFA Клаудио Тапиа сообщил знаменитый аргентинский специалист Сесар Луис Менотти, ныне являющийся директором национальной команды. Официально об этом решении будет объявлено в начале следующей недели.

Скалони возглавил «альбиселесте» по окончании ЧМ-2018. Под его руководством аргентинцы завоевали бронзовые медали Кубка Америки.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Так Себе Аналитик
   147 / 802
13 июля в 17:53
На этом дворовом турнире, небыло ни одной сильной сборной, ибо арги в 10 и без тренера возили бразил как хотели, а потом Перу возили бразил, Уругвай тоже вылетел позорно, в итоге на этом дворовом турнире небыло ни одной сильной сборной, даже сан марино и кипр выиграли легко турнир
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
13 июля в 17:50
Интересно, а когда в рук-ве федерации появятся умные люди? Этого физрука с гномом надо гнать, а то кроме позора ничего не принесли, не только на футбольном поле, так и за его пределами опозорили страну, в то время как у аргов полно топ игроков и тренеров, вон хотя-бы у Перу забрали, если он из дно Перу сотворил команду, то что он сделал бы топ, особенно выгнав гнома
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 17:14
Значить ничего не изменится в лучшую сторону
Glyba
Glyba
   100 / 802
13 июля в 16:40
Не будет из него толку.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
13 июля в 12:58
Главное качество Скалони - стрессоустойчивость. Никаких других качеств тренеру Аргентины и не требуется.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
13 июля в 12:17
Поставили бы сразу Месси играющим тренером
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
13 июля в 11:31
"Под его руководством аргентинцы завоевали бронзовые медали Кубка Америки."

Шикарный результат - на чемпионате, где было три действительно сильных команды (Бразилия, Аргентина, Уругвай) занять третье место))
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
13 июля в 08:41
Мне дико жаль всех тренеров, кто приходил работать в сборную Аргентины.

не легко им приходится, каждый раз выпускать состав без одного игрока...!

Каждый раз прогинаться перед федерацией, чтобы брать в состав пенальтиста.
амурец
амурец
   59 / 802
13 июля в 08:28
согласен что как тренер Скалони ноль, только дилетант от футбола может ставить Месси капитаном сборной и включать его в стартовый состав
Ладожский
Ладожский ответил Серый волк
   54 / 802
13 июля в 08:13
Хороший тренер. Надо разрешить ему не звать в сборную меську и дела у сборной Аргентины сразу пойдут.
Кто же такое разрешит, скорее 10 Скалони поменяют.
ДСА
ДСА
   131 / 802
13 июля в 08:11
Любимчик Месси.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
13 июля в 07:15
Гнать его надо
Серый волк
Серый волк
   304 / 802
13 июля в 07:14
Хороший тренер. Надо разрешить ему не звать в сборную меську и дела у сборной Аргентины сразу пойдут.
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