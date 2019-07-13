Скалони продолжит руководить сборной Аргентины

Лионель Скалони сохранит пост главного тренера сборной Аргентины и продлит контракт с Федерацией футбола страны (AFA) до 2022 года.
Об этом после встречи с президентом AFA Клаудио Тапиа сообщил знаменитый аргентинский специалист Сесар Луис Менотти, ныне являющийся директором национальной команды. Официально об этом решении будет объявлено в начале следующей недели.
Скалони возглавил «альбиселесте» по окончании ЧМ-2018. Под его руководством аргентинцы завоевали бронзовые медали Кубка Америки.
Шикарный результат - на чемпионате, где было три действительно сильных команды (Бразилия, Аргентина, Уругвай) занять третье место))
Шикарный результат - на чемпионате, где было три действительно сильных команды (Бразилия, Аргентина, Уругвай) занять третье место))
не легко им приходится, каждый раз выпускать состав без одного игрока...!
Каждый раз прогинаться перед федерацией, чтобы брать в состав пенальтиста.
не легко им приходится, каждый раз выпускать состав без одного игрока...!
Каждый раз прогинаться перед федерацией, чтобы брать в состав пенальтиста.