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Агент: «Если Месси хочет играть с Мартинесом, то может перейти в „Интер“»

13 июля 2019, 03:22

Альберто Яке, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, подчеркнул, что его клиент не намерен покидать миланский клуб, не смотря на интерес «Барселоны».

Лаутаро Мартинес не покинет «Интер». Он с нетерпением ждёт возможности поработать с Конте.

Конечно, похвала от лучшего в мире игрока – это замечательно и очень приятно. Лаутаро был чрезвычайно рад услышать комплименты от Лео Месси, и это только заставит его работать ещё усерднее для достижения своих целей. Но Лаутаро думает только об «Интере». Он счастлив в этом клубе и мечтает о больших достижениях. Конте уже созванивался с ним, чтобы рассказать о рабочих планах, и определённо рассчитывает на Лаутаро.

Мартинесом действительно интересовались в «Барселоне», хотя никто из клуба официально с нами не связывался. Это в известной степени правдивые разговоры, но я повторю: Лаутаро остаётся в «Интере».

Скажем иначе. Если Месси хочет играть вместе с Мартинесом, тогда он сам может прийти в «Интер».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   300 / 802
13 июля в 13:34
давно пора было бы месси сменить клуб, а то так и состарится в барсе!!
usk
usk
   745 / 802
13 июля в 11:23
Интересно много ли болельщиков которые до кубка Южной Америки знали Лаутаро Мартинеса?
Я не знал такого игрока
abramjan
abramjan
   158 / 802
13 июля в 09:55
зачем в интере интриган скандалист и бездарь месси?
Брулин
Брулин
   45 / 802
13 июля в 09:52
Смешная шутка... Ноунейм какой-то
kotmyshka
kotmyshka
   591 / 802
13 июля в 09:34
неплохо сказано...
Насмешник
Насмешник
   673 / 802
13 июля в 08:51
Хороший троллинг )
Камелошка
Камелошка
   93 / 802
13 июля в 08:40
Милости просим. Для него специально мы изготовим картонную ложку из наших скудет.
NGYRZ
NGYRZ ответил амурец
   28 / 802
13 июля в 08:33
А не многолетняя практика показала, что если у партнёров не идёт игра то и в Барселоне Месси не способен
Ну этого у него не отнять...!
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 08:21
Скорей весь Интер переедет в Барсу, чем Месси к ним перейдет
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
13 июля в 08:18
Агенты - это как чирий на здоровом теле!!!
neomessi
neomessi
   324 / 802
13 июля в 08:16
Было бы интересно посмотреть на Лео в Интере.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
13 июля в 08:13
Месси захочет - хотелка исполнится.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 07:32
Это вряд ли
амурец
амурец ответил NGYRZ
   59 / 802
13 июля в 07:15
А не многолетняя практика показала, что если у партнёров не идёт игра то и в Барселоне Месси не способен
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 07:10
Кто такую чушь сочиняет?
usk
usk
   745 / 802
13 июля в 07:01
Мартинесом действительно интересовались в «Барселоне», хотя никто из клуба официально с нами не связывался. Это в известной степени правдивые разговоры, но я повторю:
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1126939/messi-lionel-internacionale
идиот сам слухи распускает сам сам комментирует сам себе цену на бывает
RaulReal
RaulReal ответил NGYRZ
   326 / 802
13 июля в 06:55
Согласен, тем более к ним сейчас присоединился официальный член ЛГБТ. Цветная Барсе будет процветать в этом сезоне разными цветами)))
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
13 июля в 06:08
Ухахахахаха....,😂 Месси никогда в жизни не покинет Барселону.

Как показала многолетняя практика игр вне состава Каталонцев, без них он ПУСТОЕ МЕСТО!!!
и он сам это прекрасно понимает, особенно после после игр за сборную, и никуда не дернется!

Да и кто ему будет покупать таких велечин как Это.о, Вилья, Анри, Ибрагимович, Суарес, Альба, Алвес, Неймар, Гризманн..., где он найдет новых, таких как Бускетс, Хави, Иньеста!

Его всю карьеру окружали игроки, которые золотыми буквами вписали свое имя в историю мирового футбола...которые помогали ему выиграть больше половины его значимых трофеев!

Игры за сборную, без своих партнеров по Барселоне, еще раз доказывают, что без них, он из себя как игрок, ничего существенного не представляет!
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 05:04
Снова по носу дали гному.
амурец
амурец
   59 / 802
13 июля в 04:22
Не уверен что Интер захочет приобрести Месси
Juve14
Juve14
   137 / 802
13 июля в 03:27
Гном игрок одной команды, даже в принтере он на скамейку засядет. Он это понимает и потому не перейдет
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