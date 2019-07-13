Агент: «Если Месси хочет играть с Мартинесом, то может перейти в „Интер“»

Альберто Яке, агент нападающего «Интера» , подчеркнул, что его клиент не намерен покидать миланский клуб, не смотря на интерес «Барселоны».

Лаутаро Мартинес не покинет «Интер». Он с нетерпением ждёт возможности поработать с Конте.

Конечно, похвала от лучшего в мире игрока – это замечательно и очень приятно. Лаутаро был чрезвычайно рад услышать комплименты от Лео Месси, и это только заставит его работать ещё усерднее для достижения своих целей. Но Лаутаро думает только об «Интере». Он счастлив в этом клубе и мечтает о больших достижениях. Конте уже созванивался с ним, чтобы рассказать о рабочих планах, и определённо рассчитывает на Лаутаро.

Мартинесом действительно интересовались в «Барселоне», хотя никто из клуба официально с нами не связывался. Это в известной степени правдивые разговоры, но я повторю: Лаутаро остаётся в «Интере».

Скажем иначе. Если Месси хочет играть вместе с Мартинесом, тогда он сам может прийти в «Интер».