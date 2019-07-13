Агент: «Если Месси хочет играть с Мартинесом, то может перейти в „Интер“»

Альберто Яке, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, подчеркнул, что его клиент не намерен покидать миланский клуб, не смотря на интерес «Барселоны».
Лаутаро Мартинес не покинет «Интер». Он с нетерпением ждёт возможности поработать с Конте.
Конечно, похвала от лучшего в мире игрока – это замечательно и очень приятно. Лаутаро был чрезвычайно рад услышать комплименты от Лео Месси, и это только заставит его работать ещё усерднее для достижения своих целей. Но Лаутаро думает только об «Интере». Он счастлив в этом клубе и мечтает о больших достижениях. Конте уже созванивался с ним, чтобы рассказать о рабочих планах, и определённо рассчитывает на Лаутаро.
Мартинесом действительно интересовались в «Барселоне», хотя никто из клуба официально с нами не связывался. Это в известной степени правдивые разговоры, но я повторю: Лаутаро остаётся в «Интере».
Скажем иначе. Если Месси хочет играть вместе с Мартинесом, тогда он сам может прийти в «Интер».
Я не знал такого игрока
Я не знал такого игрока
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1126939/messi-lionel-internacionale
идиот сам слухи распускает сам сам комментирует сам себе цену на бывает
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1126939/messi-lionel-internacionale
идиот сам слухи распускает сам сам комментирует сам себе цену на бывает
Как показала многолетняя практика игр вне состава Каталонцев, без них он ПУСТОЕ МЕСТО!!!
и он сам это прекрасно понимает, особенно после после игр за сборную, и никуда не дернется!
Да и кто ему будет покупать таких велечин как Это.о, Вилья, Анри, Ибрагимович, Суарес, Альба, Алвес, Неймар, Гризманн..., где он найдет новых, таких как Бускетс, Хави, Иньеста!
Его всю карьеру окружали игроки, которые золотыми буквами вписали свое имя в историю мирового футбола...которые помогали ему выиграть больше половины его значимых трофеев!
Игры за сборную, без своих партнеров по Барселоне, еще раз доказывают, что без них, он из себя как игрок, ничего существенного не представляет!
Как показала многолетняя практика игр вне состава Каталонцев, без них он ПУСТОЕ МЕСТО!!!
и он сам это прекрасно понимает, особенно после после игр за сборную, и никуда не дернется!
Да и кто ему будет покупать таких велечин как Это.о, Вилья, Анри, Ибрагимович, Суарес, Альба, Алвес, Неймар, Гризманн..., где он найдет новых, таких как Бускетс, Хави, Иньеста!
Его всю карьеру окружали игроки, которые золотыми буквами вписали свое имя в историю мирового футбола...которые помогали ему выиграть больше половины его значимых трофеев!
Игры за сборную, без своих партнеров по Барселоне, еще раз доказывают, что без них, он из себя как игрок, ничего существенного не представляет!