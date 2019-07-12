ГлавнаяНовости

Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Футболист близок к переходу в «Ювентус»

сегодня, 19:17

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт близок к переходу в «Ювентус».

Сообщается, что сегодня стороны согласовали детали трансфера. Сумма сделки составит 70 млн евро. 19-летний голландец не приехал на тренировочный сбор амстердамцев в Австрии. Планируется, что в ближайшее время он вылетит в Турин для подписания контракта с новым клубом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВан Дейк отказал «Барселоне»
Сегодня, 17:32 Комментарии16
СлухиБуффона приглашали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 14:10 Комментарии21
Клопп: «Не думаю, что это будет наше самое активное трансферное окно»
Сегодня, 10:35 Комментарии8
СлухиМалиновский - вновь на прицеле у «Аталанты»
Сегодня, 09:50 Комментарии5
СлухиВ МЮ шокированы ценником Лонгстаффа
Сегодня, 07:56 Комментарии15
Аузилио подтвердил слухи о встрече с МЮ по Лукаку
Сегодня, 06:59 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nedved10
nedved10 ответил Медив
   425 / 742
сегодня в 20:20
После возвращение Игуаина они пересмотрели свои представления о полноте
Игуаин покоя не дает скучаешь видимо
Медив
Медив ответил juvenale
   188 / 742
сегодня в 20:10
Игуаин не будет играть в Ювентусе
Я так и говорил... он не будет играть в Ювентусе... Но на поле его будут выпускать постоянно
NGYRZ
NGYRZ
   190 / 742
сегодня в 19:59
Молодцы Юве, хорошегр игрока взяли!
ДСА
ДСА
   158 / 742
сегодня в 19:56
Скатертью дорога.
juvenale
juvenale ответил Медив
   63 / 742
сегодня в 19:46
Для Саррибола не нужны защитники, только Игуаин
Игуаин не будет играть в Ювентусе
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   63 / 742
сегодня в 19:45
Даже такие мешки, как ты выразился, отказались за него переплачивать) Ты ещё скажи, что он из за любви переходит в Юве)) Туринцы и ему, и его агенту кучу бабок отвалил, вот и все.
)))за коутинь и всяких дембеле по 140 не отказывались)))
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   63 / 742
сегодня в 19:44
Как бы не оказалось, что самый переоцененный, и уделали, потому что жадному Райоле никто не хотел давать десятки лямов агентских, а "Юве" дал)) Хотя никто не спорит, что "Юве" сейчас молодая кровь очень нужна.
ну по нынешним ценам 80 млн нормально)))можно закрыть позицию на лет 10 минимум.Даже по одному известному сайту он 75 стоит)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил dimagas1
   163 / 742
сегодня в 19:43
Игрок неплохой, в сборной чудил конкретно. Можно конечно списать на возраст и отсутствия опыта.
Да и туринцам нужны молодые защитники
dimagas1
dimagas1 ответил Летучий-Голландец.
   118 / 742
сегодня в 19:42
Даже такие мешки, как ты выразился, отказались за него переплачивать) Ты ещё скажи, что он из за любви переходит в Юве)) Туринцы и ему, и его агенту кучу бабок отвалил, вот и все.
    Брулин
    Брулин
       203 / 742
    сегодня в 19:40
    Удачи, Маттейс! Самое главное, что не ПСЖ!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил juvenale
       163 / 742
    сегодня в 19:40
    Даже такие мешки, как ты выразился, отказались за него переплачивать)
    Ты ещё скажи, что он из за любви переходит в Юве))
    Туринцы и ему, и его агенту кучу бабок отвалил, вот и все.
    Медив
    Медив ответил particular
       188 / 742
    сегодня в 19:30
    Видно, туринцы положили с пробором на сгонку веса и, якобы, врождённую склонность к полноте..:)) Думаю, что амстердамцы вырастят ещё достаточно игроков, которые будут интересны для многих, но доступны не для всех..:))
    После возвращение Игуаина они пересмотрели свои представления о полноте
    Медив
    Медив
       188 / 742
    сегодня в 19:29
    Для Саррибола не нужны защитники, только Игуаин
    particular
    particular
       2 / 742
    сегодня в 19:27
    Видно, туринцы положили с пробором на сгонку веса и, якобы, врождённую склонность к полноте..:))
    Думаю, что амстердамцы вырастят ещё достаточно игроков, которые будут интересны для многих, но доступны не для всех..:))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил juvenale
       21 / 742
    сегодня в 19:26
    Самый перспективный защитник в мире скорее всего перейдет в Юве + уделали такие мешки,как барса и псж
    Как бы не оказалось, что самый переоцененный, и уделали, потому что жадному Райоле никто не хотел давать десятки лямов агентских, а "Юве" дал))

    Хотя никто не спорит, что "Юве" сейчас молодая кровь очень нужна.
    juvenale
    juvenale
       63 / 742
    сегодня в 19:23
    Самый перспективный защитник в мире скорее всего перейдет в Юве + уделали такие мешки,как барса и псж
    allemz
    allemz
       64 / 742
    сегодня в 19:21
    Де Лигт в курсе, что при Сарри он в опорке будет играть?
    Qwеrty
    Qwеrty
       99 / 742
    сегодня в 19:20
    Разлучили Де Лигта с Де Йонгом большие деньги.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100