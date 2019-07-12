Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Футболист близок к переходу в «Ювентус»

сегодня, 19:17

Защитник «Аякса» близок к переходу в «Ювентус».

Сообщается, что сегодня стороны согласовали детали трансфера. Сумма сделки составит 70 млн евро. 19-летний голландец не приехал на тренировочный сбор амстердамцев в Австрии. Планируется, что в ближайшее время он вылетит в Турин для подписания контракта с новым клубом.