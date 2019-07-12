Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Футболист близок к переходу в «Ювентус»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт близок к переходу в «Ювентус».
Сообщается, что сегодня стороны согласовали детали трансфера. Сумма сделки составит 70 млн евро. 19-летний голландец не приехал на тренировочный сбор амстердамцев в Австрии. Планируется, что в ближайшее время он вылетит в Турин для подписания контракта с новым клубом.
Да и туринцам нужны молодые защитники
Да и туринцам нужны молодые защитники
Ты ещё скажи, что он из за любви переходит в Юве))
Туринцы и ему, и его агенту кучу бабок отвалил, вот и все.
Ты ещё скажи, что он из за любви переходит в Юве))
Туринцы и ему, и его агенту кучу бабок отвалил, вот и все.
Думаю, что амстердамцы вырастят ещё достаточно игроков, которые будут интересны для многих, но доступны не для всех..:))
Думаю, что амстердамцы вырастят ещё достаточно игроков, которые будут интересны для многих, но доступны не для всех..:))
Хотя никто не спорит, что "Юве" сейчас молодая кровь очень нужна.
Хотя никто не спорит, что "Юве" сейчас молодая кровь очень нужна.