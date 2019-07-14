Моуриньо: «„Интер“ в этом году выиграет Скудетто»

Португальский тренер Жозе Моуриньо считает, что в сезоне 2019/2020 Скудетто выиграет «Интер».
«Нерадзурри» должны выиграть Серию А в этом сезоне. Я уверен, что так и будет.
Ранее сообщалось, что Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».
Португальский тренер Жозе Моуриньо считает, что в сезоне 2019/2020 Скудетто выиграет «Интер».
«Нерадзурри» должны выиграть Серию А в этом сезоне. Я уверен, что так и будет.
Ранее сообщалось, что Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».
Реальность - защекетто
Реальность - защекетто
Виликий Интер непотопляем.
Виликий Интер непотопляем.