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Моуриньо: «„Интер“ в этом году выиграет Скудетто»

14 июля 2019, 13:06

Португальский тренер Жозе Моуриньо считает, что в сезоне 2019/2020 Скудетто выиграет «Интер». 

«Нерадзурри» должны выиграть Серию А в этом сезоне. Я уверен, что так и будет. 

Ранее сообщалось, что Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».

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Все комментарии
Верещагин
Верещагин
   113 / 802
14 июля в 15:44
Ожидания моУриньо - скудетто
Реальность - защекетто
Верещагин
Верещагин
   113 / 802
14 июля в 15:43
Картонно-кабинетные времена Интера прошли, теперь они как и Маур могут брать только защекетто.)
картон вернулся
картон вернулся ответил ЮЗИК
   197 / 802
14 июля в 15:38
Интер мелко плавает
Более того, мы и не тонем, не зря нас кличут мердой.
Виликий Интер непотопляем.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 15:37
А чё это так решил.
картон вернулся
картон вернулся ответил juvenale
   197 / 802
14 июля в 15:37
Хотя парик-предатель выиграл его с Юве после 7го места и с Челси после 10 вроде
Ваш парик внедрился к нам, што бы разрушить Интер, а косой ему в этом помогает. Три топа у нас было, теперь лишь Дырянович останется, а Раджу и Икарди сливают косой и парик. Ненавижу Ювентус.
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 15:36
ну если еще тебя тренером наймут, то уж точно)))
картон вернулся
картон вернулся ответил Don Nerazzurri
   197 / 802
14 июля в 15:35
Главный кабинет в футболе это Ювентус.Аха)))
Ты не дооцениваешь нас, брат-неродзурец.
картон вернулся
картон вернулся
   197 / 802
14 июля в 15:34
Жозе знает толк в футбольных кулуарах. Не зря он приводил нас к картонному величию вместе со святым Моратти.
удав
удав
   150 / 802
14 июля в 15:32
лучше учи немецкий=)
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 15:30
Интер мелко плавает
Тага Дага
Тага Дага
   266 / 802
14 июля в 15:27
Серьёзно нельзя воспринимать слова этого человека. ...и ни один топ клуб его больше не возьмёт. ...уверен что он хочет уйти в Баварию или в Псж.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил juvenale
   627 / 802
14 июля в 15:14
разве что в кабинетах,как и раньше
Главный кабинет в футболе это Ювентус.Аха)))
juvenale
juvenale
   52 / 802
14 июля в 14:05
Хотя парик-предатель выиграл его с Юве после 7го места и с Челси после 10 вроде
juvenale
juvenale
   52 / 802
14 июля в 14:04
разве что в кабинетах,как и раньше
Владимир Кавка
Владимир Кавка
   622 / 802
14 июля в 13:56
После Ювентуса))
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
14 июля в 13:36
если только в фифа на лёгком уровне сложности
773sergeytank
773sergeytank
   480 / 802
14 июля в 13:26
Сосисочные, вас только две здесь M и N или весь алфавит?
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
14 июля в 13:23
Было бы круто
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
14 июля в 13:16
кабинетные ювентийцы сразу повесятся. а роналда уйдёт в млс
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