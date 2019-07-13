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Бывшая жена Хамеса: «Три или четыре клуба хотят заполучить Родригеса»

13 июля 2019, 10:59

Бывшая жена полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в интервью Caracol Radio рассказала о будущем игрока в испанском клубе. 

Из того, что я знаю, есть три или четыре клуба, которые хотят его заполучить. 

Часто, к сожалению, трансферы не зависят от самих игроков. Футболист может высказать свое мнение, но есть и экономическая сторона вопроса.

Переговоры с «Реалом» сложны, так как они хотят выручить с продажи Хамеса много денег. И это действительно вызывает проблемы.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Реалом» и «Наполи» по Хамесу почти завершены.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
13 июля в 17:40
О да авторитетный источник, а бывшие школьные подружки не высказывались?
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 14:15
Откуда тебе знать бывшей?
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 14:10
Чистой воды реклама мужа, каждый пиариться по своему
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 13:27
Подслушивала значит.....
Потому походу и "бывшая"....
VIPded
VIPded
   81 / 802
13 июля в 12:48
Бывшие жены могут быть экспертами только по ночным клубам. Речь о них? )))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   148 / 802
13 июля в 12:29
уже и бывших жён подключают к рекламе. Видать совсем дела туги.... ну а кто ему виноват,выбрал Реал,а Мадрид его уже отверг. Наполи много денег не отвалит,а Реал за просто так не продаст,в любом случае сейчас ценник начинается от 50 евро за игрока не основы топового клуба.
Тут же отдают в пределах 40 и это РЕАЛ,который в последнее время был гегемоном ЛЧ. В аренду,ясное дело никто его не сдаст,будет для ротации. в принципе такая сумма по карману даже крепким середнякам АПЛа.
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