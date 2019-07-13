Бывшая жена Хамеса: «Три или четыре клуба хотят заполучить Родригеса»

Бывшая жена полузащитника «Реала» в интервью Caracol Radio рассказала о будущем игрока в испанском клубе.

Из того, что я знаю, есть три или четыре клуба, которые хотят его заполучить.

Часто, к сожалению, трансферы не зависят от самих игроков. Футболист может высказать свое мнение, но есть и экономическая сторона вопроса.

Переговоры с «Реалом» сложны, так как они хотят выручить с продажи Хамеса много денег. И это действительно вызывает проблемы.