Бывшая жена Хамеса: «Три или четыре клуба хотят заполучить Родригеса»

Бывшая жена полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в интервью Caracol Radio рассказала о будущем игрока в испанском клубе.
Из того, что я знаю, есть три или четыре клуба, которые хотят его заполучить.
Часто, к сожалению, трансферы не зависят от самих игроков. Футболист может высказать свое мнение, но есть и экономическая сторона вопроса.
Переговоры с «Реалом» сложны, так как они хотят выручить с продажи Хамеса много денег. И это действительно вызывает проблемы.
Ранее сообщалось, что переговоры между «Реалом» и «Наполи» по Хамесу почти завершены.
Потому походу и "бывшая"....
Потому походу и "бывшая"....
Тут же отдают в пределах 40 и это РЕАЛ,который в последнее время был гегемоном ЛЧ. В аренду,ясное дело никто его не сдаст,будет для ротации. в принципе такая сумма по карману даже крепким середнякам АПЛа.
Тут же отдают в пределах 40 и это РЕАЛ,который в последнее время был гегемоном ЛЧ. В аренду,ясное дело никто его не сдаст,будет для ротации. в принципе такая сумма по карману даже крепким середнякам АПЛа.