Гризманн: «Хочу выиграть с „Барселоной“ всё: чемпионат, Кубок и ЛЧ»

Нападающий Антуан Гризманн выступил на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Барселоны».
Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду, когда начну работать с командой. Передо мной стоят новые вызовы, и я хочу выиграть всё: чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
Решение покинуть «Атлетико» далось мне с трудом, но порой надо принимать такие решения.
Для меня было радостью играть против Лионеля Месси в прошлом, а теперь я хочу получать этот опыт каждый день на тренировках.
Я нахожусь в великом клубе и с оптимизмом смотрю в будущее.
А вообще думаю лучший трансфер 2019 года. Антуан может стать ключевым игроком Барсы, в принципе все есть...
А вообще думаю лучший трансфер 2019 года. Антуан может стать ключевым игроком Барсы, в принципе все есть...
https://www.youtube.com/watch?v=iPOp4-Ehb2g