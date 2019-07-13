Гризманн: «Хочу выиграть с „Барселоной“ всё: чемпионат, Кубок и ЛЧ»

Нападающий выступил на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Барселоны».

Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду, когда начну работать с командой. Передо мной стоят новые вызовы, и я хочу выиграть всё: чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Решение покинуть «Атлетико» далось мне с трудом, но порой надо принимать такие решения.

Для меня было радостью играть против Лионеля Месси в прошлом, а теперь я хочу получать этот опыт каждый день на тренировках.

Я нахожусь в великом клубе и с оптимизмом смотрю в будущее.