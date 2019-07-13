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Гризманн: «Хочу выиграть с „Барселоной“ всё: чемпионат, Кубок и ЛЧ»

13 июля 2019, 23:41

Нападающий Антуан Гризманн выступил на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Барселоны».

Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду, когда начну работать с командой. Передо мной стоят новые вызовы, и я хочу выиграть всё: чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Решение покинуть «Атлетико» далось мне с трудом, но порой надо принимать такие решения.

Для меня было радостью играть против Лионеля Месси в прошлом, а теперь я хочу получать этот опыт каждый день на тренировках.

Я нахожусь в великом клубе и с оптимизмом смотрю в будущее.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   227 / 802
14 июля в 15:57
Барбара М совсем с катушек съехала, сосиску со своей ж и п высунь для начала).
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Happyboy Barca
   147 / 802
14 июля в 13:33
    juvenale
    juvenale
       52 / 802
    14 июля в 11:22
    Барселона возьмет лч,если снова с корпусом поработает
    Брулин
    Брулин
       45 / 802
    14 июля в 11:15
    Лейтенант Гризманн прибыл на службу
    eleven LC
    eleven LC
       520 / 802
    14 июля в 09:56
    Лигу Чемпионов в Барсе не выиграть,Антон!
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    14 июля в 09:35
    Выиграете всё, что разыгрывается в Испании а всё остальное мечта пока есть гном.
    abramjan
    abramjan
       158 / 802
    14 июля в 09:13
    Антонина капризуля размечталась
    Hexenwind
    Hexenwind
    14 июля в 08:59
    следующая новость "Месси инопланетянин / Лучший игрок в истории"
    А вообще думаю лучший трансфер 2019 года. Антуан может стать ключевым игроком Барсы, в принципе все есть...
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил Bavaria_M
       246 / 802
    14 июля в 08:29
    А в итоге выиграешь лавку, и лишишся места в сборной, и ед что получишь, как сам выразился играть на тренировке против гнома, ибо гном не пустит того кто его зависит и покажет всем, что гном бесполезный кусок днища
    ой, заговорил фанат святого клуба. специально для тебя про твою баварию которая два раза одного и того же Сфорца покупает , видишь Сфорц умудрился оставить баварию за пределы праздника
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       142 / 802
    14 июля в 07:38
    Аппетиты бы поуменьшил
    beefs
    beefs
       119 / 802
    14 июля в 02:27
    Хотеть не вредно...
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       147 / 802
    14 июля в 02:27
      FERIS
      FERIS
         184 / 802
      14 июля в 02:10
      Уже начинает лизать гному пятую точку)
      баба яга ЗА
      баба яга ЗА
         90 / 802
      14 июля в 00:36
      «И тут Остапа понесло» Помечтай.
      Glyba
      Glyba
         100 / 802
      14 июля в 00:32
      Еще играть не начал, а уже расперло.
      BZ2315
      BZ2315
         134 / 802
      14 июля в 00:31
      А губа не треснет, радужный?
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         271 / 802
      14 июля в 00:29
      лицемер )) добро пожаловать в аналогичный клуб с аналогичным руководством )) Во сне выиграешь лишь, надеюсь.
      пеналдус необыкновенный
      пеналдус необыкновенный
         172 / 802
      14 июля в 00:07
      изначально неправильно начал какой новый вызов !!!!!!!!!! новые вызовы только пенальда бросает!!!!
      Borzoy555
      Borzoy555
         568 / 802
      13 июля в 23:56
      Обязательное условие в контракте при переходе в барсу, надо подлизать аргентинцу. Без этого ни как
      баба яга ЗА
      баба яга ЗА
         90 / 802
      13 июля в 23:55
      Главное не забыть подлизать Месси, подлиз засчитан.
      Colchoneros
      Colchoneros
         155 / 802
      13 июля в 23:54
      Хрен тебе!
      Footbolista
      Footbolista
         1 / 802
      13 июля в 23:44
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