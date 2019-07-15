Сёмин: «Миранчукам по силам заиграть в любом европейском клубе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о полузащитниках команды Алексее и Антоне Миранчуке.
Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в «Локомотиве» все устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чем не нуждались. Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят.
Контракты Миранчуков с «Локо» рассчитаны до 2021 года. Ранее Сёмин заявлял, что братьями интересуются в Европе.
Да, теперь вопросы задаются в любом материале или новости, достаточно написать правильный хештег. Ответы будут в той же ветке, где и был задан вопрос.
Да, теперь вопросы задаются в любом материале или новости, достаточно написать правильный хештег. Ответы будут в той же ветке, где и был задан вопрос.
Вопрос можно задать только если укажешь хэштег, так же как и в теме вопрос модератору.
Вопрос можно задать только если укажешь хэштег, так же как и в теме вопрос модератору.
Я к тому, что наш лимит дает дополнительный приток зарплат паспортистов, тем самым их желание ехать за границу и играть за клубы, которые они тянут, сводит на нет, а тянут они середняков и аутсайдеров
Я к тому, что наш лимит дает дополнительный приток зарплат паспортистов, тем самым их желание ехать за границу и играть за клубы, которые они тянут, сводит на нет, а тянут они середняков и аутсайдеров
Я думаю, ничего себе 9 минут ко второму тайму добавили)
Я думаю, ничего себе 9 минут ко второму тайму добавили)
Победный гол был забит в дополнительное время. В основное время был счёт 1:1, то есть исход по правилам КП для расчёта ставок - ничья.
Победный гол был забит в дополнительное время. В основное время был счёт 1:1, то есть исход по правилам КП для расчёта ставок - ничья.