Сёмин: «Миранчукам по силам заиграть в любом европейском клубе»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о полузащитниках команды Алексее и .

Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в «Локомотиве» все устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чем не нуждались. Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят.