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Сёмин: «Миранчукам по силам заиграть в любом европейском клубе»

вчера, 08:39

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о полузащитниках команды Алексее и Антоне Миранчуке.

Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в «Локомотиве» все устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чем не нуждались. Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят.

Контракты Миранчуков с «Локо» рассчитаны до 2021 года. Ранее Сёмин заявлял, что братьями интересуются в Европе.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Kresi frok
   176 / 802
вчера в 23:22
Потому,что они РУССКИЕ!Были бы Месси,Роналду и другие,тем кем вы так до пены изо рта восторгаетесь,россиянами,тоже бы их в х*й не ставили,причём играли бы они так же,только не в Реалах и Барселонах...
Байкал-38
Байкал-38 ответил alexgurzan
   22 / 802
вчера в 19:26
Добрый вечер. Да, теперь вопросы задаются в любом материале или новости, достаточно написать правильный хештег. Ответы будут в той же ветке, где и был задан вопрос.
Немного не удобно стало, но ничего привыкнем.
alexgurzan
alexgurzan ответил Байкал-38
   317 / 802
вчера в 19:03
Приветствую! По Вашей ссылке вопрос задать не возможно уже несколько дней, отсутствует окно для комментариев. Вопрос можно задать только если укажешь хэштег, так же как и в теме вопрос модератору.
Добрый вечер.
Да, теперь вопросы задаются в любом материале или новости, достаточно написать правильный хештег. Ответы будут в той же ветке, где и был задан вопрос.
Байкал-38
Байкал-38 ответил unoejk
   22 / 802
вчера в 18:52
Добрый день. Тут: https://www.soccer.ru/hashtags/конкурс_прогнозов
Приветствую! По Вашей ссылке вопрос задать не возможно уже несколько дней, отсутствует окно для комментариев.
Вопрос можно задать только если укажешь хэштег, так же как и в теме вопрос модератору.
lobsterdam
lobsterdam
   260 / 802
вчера в 18:51
гипотетически - все возможно, если учесть снижение уровня европейского футбола и превращение его в коммерческий балаган. Что-то давненько не появлялись гранд-звезды в европах! Те, что нам впаривают как якобы звезд не идут в сравнение с теми, кто играл, ну хоть десяток лет назад.
Raamtvall
Raamtvall
   636 / 802
вчера в 18:30
Они и так в европейской. Или что, паровозы уже азиатскими стали?
Kresi frok
Kresi frok ответил Саня Локомотив
   209 / 802
вчера в 17:54
Заезжаная тема.
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
вчера в 17:37
Да прямо таки в любом) Смутно представляю кого-то из них в Барселоне. Хотя оба являются болельщиками блаугранас! Да и в мадридском Реале, полагаю, что им бы не дали шанса.
Gahi
Gahi
   140 / 802
вчера в 17:27
Не надо портить молодежь, им играть как минимум два года дома, чтобы окрепнуть и быть мудрей. А ребята талантливые и с хорошим потенциалом. Удачи
Stavropol19
Stavropol19
   689 / 802
вчера в 17:00
Миранчуки безусловно таланты ,но скорость с которой играют и думают в Европе им не по зубам,при всём уважении к Палычу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ravshan878
   151 / 802
вчера в 16:30
Привет учитель. Я чуть чуть добавлю ,,целый полк,,🤣.
Богатый у вас стол, молодцы.
Ros S
Ros S ответил морозз
   287 / 802
вчера в 16:20
Так послушать, за Чалова Ливерпуль, МЮ, МС и еще куча грандов в кровь бьются, Миранчуки тоже в любом клубе заиграют, а на деле уровень топ клуба из топ 5 никто не потянет, а в середняки и аутсайдеры наши идти не хотят, тут за паспорт больше платят, вот и не уезжают, Миранчуков тоже все устраивает в Локо, если реальные предложения и будут то от условного Эвертона и то еще показать себя надо, чтоб в основе играть, вон в ЦСКА Влашич играет, у нас он топ, а в Эвертоне в заявку не попадал...
Я к тому, что наш лимит дает дополнительный приток зарплат паспортистов, тем самым их желание ехать за границу и играть за клубы, которые они тянут, сводит на нет, а тянут они середняков и аутсайдеров
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ладожский
   74 / 802
вчера в 16:14
На фоне таких "звёзд" как Кокорин, Шатов, Кузяев, Ерохин, Полоз, Новосельцев, Лунев, Смольников, и прочая газовая шешура Саша Головин как будто с другой планеты. А эта братва даже в 5 дивизионе Франции никому не интересна
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   288 / 802
вчера в 16:11
Из Славянска-на-Кубани парни. Их тут любят.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Kresi frok
   176 / 802
вчера в 15:55
Знаешь почему?
Kresi frok
Kresi frok ответил Саня Локомотив
   209 / 802
вчера в 15:14
К чему вопрос? Уровень всех игроков из России, европейские пердивы - не больше, не меньше.
valt134
valt134
   136 / 802
вчера в 15:11
Шпалыч, хоть ты «73о» не толкай...
Ravshan878
Ravshan878 ответил Юрий Сенатов 1
   14 / 802
вчера в 15:09
Привет учитель. Я чуть чуть добавлю ,,целый полк,,🤣.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Ravshan878
   151 / 802
вчера в 14:55
Привет только ща приехал.Да афгане родной брать Рустам служил 1983 -85 году.Подполковника возил.Он из Перми.Слава богу жив здоров отслужил. Я отлично помню он к нам гости приезжал.Вот такие дела. Идём обедать будем. На первый блюд шурпа,манпар, мастава ,супы всякий. И.т.Д. А на второй блюд без границы.30 видов блюд.Самое главное борш и окрошка всегда есть. Добро пожаловать в Ташкент.
Теперь буду знать, откуда "серый волк".
andrefino13
andrefino13
   248 / 802
вчера в 14:52
Ещё одно подтверждение того, что дети без денег родителей, в большой футбол не попадут. Мать работала в Локомотив, не важно кем, повезло, если открыть дорогу всем, будет и сборная и не хуже Германии и Бразилии будем. Но это Утопия, понимаю.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 14:35
От такой зарплаты как платят сейчас нечего куда-то бегать.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил veltrener
   176 / 802
вчера в 13:26
Не ври...Он не такой,как ты!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Kresi frok
   176 / 802
вчера в 13:24
Они тебя обидели???
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Юрий Сенатов 1
   176 / 802
вчера в 13:20
А ты скаутов из Европы лично в лицо всех знаешь???
Ravshan878
Ravshan878 ответил Морозовский
   14 / 802
вчера в 13:13
Привет только ща приехал.Да афгане родной брать Рустам служил 1983 -85 году.Подполковника возил.Он из Перми.Слава богу жив здоров отслужил. Я отлично помню он к нам гости приезжал.Вот такие дела. Идём обедать будем. На первый блюд шурпа,манпар, мастава ,супы всякий. И.т.Д. А на второй блюд без границы.30 видов блюд.Самое главное борш и окрошка всегда есть. Добро пожаловать в Ташкент.
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 13:06
Пусть едут а мы посмотрим как они заиграют. А то на словах все львы толстые.... Сколько их было то талантов, акинфеев дзагоев дзюба смолов... Ичто то никто не уехал в европу
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 13:00
Это просто смешно
LOpp
LOpp ответил unoejk
   13 / 802
вчера в 12:55
Из правил КП: "3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут)." Победный гол был забит в дополнительное время. В основное время был счёт 1:1, то есть исход по правилам КП для расчёта ставок - ничья.
Все понятно, Спасибо!
Я думаю, ничего себе 9 минут ко второму тайму добавили)
311
311
   44 / 802
вчера в 12:54
Не узнать нам этого, пока не уедут!)
unoejk
unoejk ответил LOpp
   223 / 802
вчера в 12:52
Добрый день! Вопрос по матчу номер 538057. Я в этом матче поставил на победу гостей, победили гости, а мне почему засчитали проигрыш.
Из правил КП: "3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут)."

Победный гол был забит в дополнительное время. В основное время был счёт 1:1, то есть исход по правилам КП для расчёта ставок - ничья.
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