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Селюк: «Бенито - топ-игрок, его скоро выкупят»

вчера, 08:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру полузащитника «Тамбова» Олабирана Муйвы (Бенито), который накануне забил гол в ворота «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ (1:2).

Прежде всего, я доволен Бенито, который вышел на замену и забил «Зениту». Я согласен с Геннадием Орловым, который по телевидению сказал, что не понимает, почему африканец не играет с первых минут. Бенито, по мнению известного телекомментатора, лучший игрок в «Тамбове». Честно скажу, я тоже так думаю, но выбор состава, безусловно, за главным тренером. Всё решает Григорян - он ведь отвечает за результат, у него свой план на игру.

Хотя мне позвонили уже многие люди, которые изумились тому, что Бенито не вышел в стартовом составе. Запомните: нигериец станет открытием чемпионата России, в этом я согласен с Талалаевым, который озвучил данную мысль в гостях в эфире «Матч ТВ». Надо понимать, что Бенито сейчас только 20 лет. У этого парня большое будущее, он уже призывается в сборную Нигерии U-20. Думаю, уже в ближайшее время один из финансово устойчивых клубов выкупит права на него. Часто в России покупают за большие деньги футболистов, а вот Бенито сейчас под носом у вас. Поверьте мне, это топ-игрок.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
вчера в 17:39
Вот и Дима Селюк проснулся) Куда же без хвалебных од в адрес африканцев!
Fleischjager
Fleischjager
   436 / 802
вчера в 17:20
и точно ясно какой это будет клубишко но хрюней от пердива он не избавит
wingback
wingback
   163 / 802
вчера в 17:12
Негритёнок хорош только в паре с лунедыром...
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:49
Его может купить его брат по крови федун.
Лакшери
Лакшери
   57 / 802
вчера в 16:48
Топ игрок потому что пробил по центру и лунев как всегда пропустил легчайший удар ?
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 802
вчера в 14:48
это всё благодаря Лунёву он топ игрок, а Бенито думаю скоро выкупит ЦСКА или Локо, а может Динамо
GreeM
GreeM
   152 / 802
вчера в 12:19
Просто парню нереально повезло совершить дриблинг и удачно пробить.
FROLL 001
FROLL 001
   71 / 802
вчера в 12:15
Вот что делает шальной гол в ворота Зенита, где на 80 процентов вина Лунёва. Раз забил САМОМУ Зениту и всё, ты уже топ. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 11:28
anfield1984
anfield1984 ответил Василий Иванов 1
   616 / 802
вчера в 10:53
Муссолини в гробу вращается
rawer
rawer
вчера в 10:52
что то про другого топ игрока Селюка Джафара не слышно как он? играет за топ клуб?
Bullкин
Bullкин
   685 / 802
вчера в 10:49
Торговец черным деревом рекламирует очередное изделие.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 10:41
он нашёл новое Яя в банановый республике
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   109 / 802
вчера в 10:10
Да , неплохого " СЕЛЮКА" нашли ! Побольше бы таких "СЕЛЮКОВ" в РПЛ ! ( я про Бенито ) . В свете борьбы с расизмом сам Д.СЕЛЮК просил называть темнокожих игроков " селюками " .Вот ,стараемся ! )))))
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 09:46
"по мнению известного телекомментатора" ‒ широко известного в узких кругах 😁😁😁
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   566 / 802
вчера в 09:38
Так и знал, что по кликухой "Бенито" скрывается очередной негр
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 09:32
"Спартаку" его потихонечку начинают впуливать.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 802
вчера в 09:29
Зря, конечно, спартак назначил директором клуба агента Цорна. Фигура не такого масштаба, кроме семейных связей и коммуникации с судьями ничего там нет. Нужно было брать Селюка! Безостановочный поток зулусов в спартак радовал бы всю страну!
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 09:19
Для Тамбова может быть и топ.
Footbolista
Footbolista ответил ПерекатиПоле
   1 / 802
вчера в 09:11
Смешно написАл)...
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
вчера в 09:06
Забил Зениту и уже Топ !!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 802
вчера в 09:06
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       31 / 802
    вчера в 08:52
    Новая перепродажа и Селюк снова в шоколаде. Как его подопечные цветом...
    jilbar
    jilbar
       29 / 802
    вчера в 08:33
    Селюку нужно стоять на трассе в тарасовку и предлагать.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       38 / 802
    вчера в 08:29
    Селюк прав, кто забивает Зениту уже топ-игрок.
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