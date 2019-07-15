Селюк: «Бенито - топ-игрок, его скоро выкупят»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру полузащитника «Тамбова» Олабирана Муйвы (Бенито), который накануне забил гол в ворота «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ (1:2).

Прежде всего, я доволен Бенито, который вышел на замену и забил «Зениту». Я согласен с Геннадием Орловым, который по телевидению сказал, что не понимает, почему африканец не играет с первых минут. Бенито, по мнению известного телекомментатора, лучший игрок в «Тамбове». Честно скажу, я тоже так думаю, но выбор состава, безусловно, за главным тренером. Всё решает Григорян - он ведь отвечает за результат, у него свой план на игру.

Хотя мне позвонили уже многие люди, которые изумились тому, что Бенито не вышел в стартовом составе. Запомните: нигериец станет открытием чемпионата России, в этом я согласен с Талалаевым, который озвучил данную мысль в гостях в эфире «Матч ТВ». Надо понимать, что Бенито сейчас только 20 лет. У этого парня большое будущее, он уже призывается в сборную Нигерии U-20. Думаю, уже в ближайшее время один из финансово устойчивых клубов выкупит права на него. Часто в России покупают за большие деньги футболистов, а вот Бенито сейчас под носом у вас. Поверьте мне, это топ-игрок.