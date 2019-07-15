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Даудов: «Надеемся, Грозный получит право проведения международных матчей»

вчера, 00:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после победы над «Краснодаром» выразил надежду на положительное решение УЕФА относительно проведения международных матчей в Грозном.

Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, вопрос безопасности на высшем уровне. Матч «Ахмат» - «Краснодар», который посетил директор безопасности УЕФА Желко Павлица, как всегда, был организован и проведен на отлично. Все мы надеемся, что итоговое решение исполкома УЕФА будет положительным и наш город получит право проведения матчей международного уровня.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил galem72
   98 / 802
вчера в 16:27
Показать им результат вашего варварства в Туле на стадионе?В свой огород поглядывай.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил galem72
   98 / 802
вчера в 16:25
Выбегание многотысячной толпы после матча Спартак-Терек,в сезон вашего чемпионства показать?Футболисты в тот миг находились на поле,им угрожала опасность,вы не смогли обеспечить им безопасность.Как разбирали на трубы ворота и ели сетку показать)?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил galem72
   98 / 802
вчера в 16:21
На какой границе?Ингушской)? Может показать им беспредел твоей команды и твоего стадиона.?Найдется,поверь.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ABir
   98 / 802
вчера в 16:17
А когда свет вырубался,то не ваши игроки устроили драку в раздевалке?)))Я был там в тот день и беспредел Беспородова помню и дым,что клубился из подстанции.Вспомнил драку легов и российских игроков Спартака?)
За адекватность
За адекватность
   40 / 802
вчера в 14:27
Ну для начала в ЕК нужно попасть по итогам сезона. А в положительное решение тридварасов верится с трудом. Рад буду ошибиться, как обычно полностью субъективное мнение.
galem72
galem72
   186 / 802
вчера в 10:54
"...наш город получит право проведения матчей международного уровня..."

Нужно было Желко Павлице показать недавние видеообращения этого даудова к некоторым несогласным с политикой кадыра, и как он на границе с ингушскими старейшинами общался, когда решался пограничный вопрос между республиками. Думаю, этому европейскому комиссару было бы интересно узнать, какими методами руководствуются чеченские власти для наведения картинки в республике и ублажения собственных интересов. Вопрос о праве проведения отпал бы сам собой!
Vladimir808
Vladimir808
   233 / 802
вчера в 10:26
Грозный не подведёт!!!!!
Удачи!!!!!
ekliziast
ekliziast
   298 / 802
вчера в 10:10
Не разрешат, пока вы не согласитесь быть толерастами и не будете обижать гомосеков.
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 802
вчера в 09:07
что там вам делать в этих уеропах
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
вчера в 08:24
Удачного решения.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 07:22
Посмотрим, что в этой УЕФЕ решат!!! Хотелось бы, чтоб вопрос решился положительно!
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 06:36
Это вряд ли, страх ещё силён.
ABir
ABir
   103 / 802
вчера в 05:56
А что у УЭФА были сомнения? Да, все там нормально! Только свет иногда вырубается на всём стадионе, и кто-то орет в матюгальник на всю арену
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
вчера в 01:29
цель ясна - надо играть и выигрывать...
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 00:55
Отобрать Европу у бакланов и отдать Рамзану!
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