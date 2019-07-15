Даудов: «Надеемся, Грозный получит право проведения международных матчей»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после победы над «Краснодаром» выразил надежду на положительное решение УЕФА относительно проведения международных матчей в Грозном.
Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову у нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, вопрос безопасности на высшем уровне. Матч «Ахмат» - «Краснодар», который посетил директор безопасности УЕФА Желко Павлица, как всегда, был организован и проведен на отлично. Все мы надеемся, что итоговое решение исполкома УЕФА будет положительным и наш город получит право проведения матчей международного уровня.
Нужно было Желко Павлице показать недавние видеообращения этого даудова к некоторым несогласным с политикой кадыра, и как он на границе с ингушскими старейшинами общался, когда решался пограничный вопрос между республиками. Думаю, этому европейскому комиссару было бы интересно узнать, какими методами руководствуются чеченские власти для наведения картинки в республике и ублажения собственных интересов. Вопрос о праве проведения отпал бы сам собой!
Нужно было Желко Павлице показать недавние видеообращения этого даудова к некоторым несогласным с политикой кадыра, и как он на границе с ингушскими старейшинами общался, когда решался пограничный вопрос между республиками. Думаю, этому европейскому комиссару было бы интересно узнать, какими методами руководствуются чеченские власти для наведения картинки в республике и ублажения собственных интересов. Вопрос о праве проведения отпал бы сам собой!
Удачи!!!!!
Удачи!!!!!