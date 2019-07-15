Рахимов: «„Ахмату“ помогло то, что мы не теряли концентрацию»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (1:0) в 1-м туре РПЛ.
Нам помогло то, что мы не теряли концентрацию во время всего матча. У нас было несколько эпизодов. В концовке первого тайма мы вернули «Краснодару» игру, хотя достаточно уверенно всё контролировали. По первому тайму: могли и пенальти реализовать, но всё равно повели в счете. Во втором тайме понимали, что соперник будет атаковать. К сожалению, мы плохо использовали свои контратаки. Естественно, с такой командой нужно играть плотно и вязко в обороне. Все передачи у них отработаны, в инсайдных позициях они заполняли зоны несколькими игроками.