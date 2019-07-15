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Рахимов: «„Ахмату“ помогло то, что мы не теряли концентрацию»

вчера, 00:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

Нам помогло то, что мы не теряли концентрацию во время всего матча. У нас было несколько эпизодов. В концовке первого тайма мы вернули «Краснодару» игру, хотя достаточно уверенно всё контролировали. По первому тайму: могли и пенальти реализовать, но всё равно повели в счете. Во втором тайме понимали, что соперник будет атаковать. К сожалению, мы плохо использовали свои контратаки. Естественно, с такой командой нужно играть плотно и вязко в обороне. Все передачи у них отработаны, в инсайдных позициях они заполняли зоны несколькими игроками.
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
вчера в 10:44
Ахмат провёл хороший матч, Краснодар пока " сырой".
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 09:56
Хорошая победа над сильным соперником.
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
вчера в 08:38
Ахмат подготовился к сезону.
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
вчера в 08:36
Ахмат с победой!
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
вчера в 07:04
Ахмат с победой .
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 05:06
Рахимлв переиграл Мусаева, и уже не первый раз...
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
вчера в 04:07
Иди ещё что-то
ABir
ABir
   103 / 802
вчера в 01:11
А не терять концентрацию помог кадыров на при
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   98 / 802
вчера в 00:47
Удачи!!! Пара игроков еще не помешали бы клубу.
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 00:20
Да, бились добросовестно! Рамзан вдохновлял, лично! Это не дремающий Миллер на трибуне!
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