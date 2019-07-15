Матвеев: «„Краснодар“ будет пытаться всё исправлять в других турах»

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером «Краснодара», подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но «Ахмат» забил первым… После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться всё исправлять в других турах.

Взаимодействие новичков? Неплохо. Сложно сказать, насколько они могли бы проявить себя на хорошем уровне. Пока неплохо.