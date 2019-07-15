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Матвеев: «„Краснодар“ будет пытаться всё исправлять в других турах»

вчера, 00:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером «Краснодара», подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но «Ахмат» забил первым… После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться всё исправлять в других турах. 

Взаимодействие новичков? Неплохо. Сложно сказать, насколько они могли бы проявить себя на хорошем уровне. Пока неплохо.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
вчера в 09:37
Все верно .
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 09:28
Один матч ‒ не показатель, конечно.
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 05:05
всё впереди, конечно !
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 04:11
Спартаку шесть очков по традиции нужно отдать болельщики краснодара просили.
ДСА
ДСА
   131 / 802
вчера в 04:09
Стоило выигрывать кубок в предсезонке что бы так начать чемпионат?
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 01:46
Лучше не допускать, чем исправлять.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   98 / 802
вчера в 00:52
Удачи!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
вчера в 00:43
Заголовок глуповат как-то.
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