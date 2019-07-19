Гвардиола: «„Бавария“ не обращалась по поводу Сане»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал слухи, связывающие с переходом в мюнхенскую «Баварию».

Уже долгое время говорят об интересе «Баварии» к Сане, но Лерой – игрок «Манчестер Сити», и я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы вперед.

Я не обсуждал этот вопрос с представителями «Баварии».