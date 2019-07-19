ГлавнаяНовости

Гвардиола: «„Бавария“ не обращалась по поводу Сане»

вчера, 17:08

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи, связывающие Лероя Сане с переходом в мюнхенскую «Баварию».

Уже долгое время говорят об интересе «Баварии» к Сане, но Лерой – игрок «Манчестер Сити», и я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы вперед.

Я не обсуждал этот вопрос с представителями «Баварии».

Ранее сообщалось, что немец сам отказался переходить в «Баварию».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ заставило меня остаться»
Вчера, 23:48 Комментарии0
СлухиПогба ждет приглашения в «Реал»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Азар: «Я здесь, чтобы выиграть Лигу Чемпионов»
Вчера, 23:24 Комментарии5
Слухи«Боруссия» хочет приобрести Иско
Вчера, 22:48 Комментарии3
Слухи«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Реала Сосьедад»
Вчера, 22:35 Комментарии0
«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евро
Вчера, 21:52 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Juventus_Z
Juventus_Z
   37 / 796
вчера в 18:11
    allemz
    allemz
       84 / 796
    вчера в 17:51
    Они же на амплуа Алабы купили лавочника за 80 лямов, какой смысл жидиться на обновление проблемной позиции после ухода Роббери? Халдун всё правильно делает.
    Всё просто, либо 120 лямов, либо ауфидерзейн.
    За сотку пусть за Гедеша задницу рвут :)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100