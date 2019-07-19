Гвардиола: «„Бавария“ не обращалась по поводу Сане»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи, связывающие Лероя Сане с переходом в мюнхенскую «Баварию».
Уже долгое время говорят об интересе «Баварии» к Сане, но Лерой – игрок «Манчестер Сити», и я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы вперед.
Я не обсуждал этот вопрос с представителями «Баварии».
Ранее сообщалось, что немец сам отказался переходить в «Баварию».
Всё просто, либо 120 лямов, либо ауфидерзейн.
За сотку пусть за Гедеша задницу рвут :)
Всё просто, либо 120 лямов, либо ауфидерзейн.
За сотку пусть за Гедеша задницу рвут :)