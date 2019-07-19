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В «Ювентусе» очень недовольны заявлением «Бенфики» по Перину

сегодня, 02:51

Трансфер голкипера «Ювентуса» Маттиа Перина в «Бенфику» находится под угрозой срыва.

Ранее клубы договорились о том, что 26-летний вратарь перейдёт в «Бенфику» на правах аренды. При этом в соглашении будет активирована опция обязательного выкупа игрока, после того как Перин проведёт несколько матчей в воротах лиссабонского клуба.

Однако вчера пресс-служба «Бенфики» сообщила о том, что голкипер провалил медосмотр и на четыре месяца вернётся в «Ювентус» для восстановления здоровья. 

Как утверждает источник, это заявление не было согласовано с туринским клубом и вызывало огромное недовольство в стане «бьянконери».

Отмечается, что за ситуацией с Перином пристально следит «Порту», готовый перехватить голкипера у одного из главных соперников по чемпионату Португалии.

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сегодня в 03:37
Не получилось к Перина в Юае...
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