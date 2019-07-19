Почти «канонир». Герой Кубка Америки на пути в Европу

сегодня, 13:00

«Соккер.ру» не сомневается, что ярко проявивший себя на победном для Бразилии Кубке Америки Эвертон вот-вот перемахнет через океан. Но где он окажется? Появился намек!

Забракован селекционным отделом «Спартака»

Еще до получения Эвертоном мировой известности на Кубке Америки, Массимо Каррера раскрыл некоторые детали провальной трансферной кампании «Спартака» летом 2017, которая стала важным чекпоинтом разрушения чемпионской команды. Противоборствующие группировки внутри «Спартака» вставляли друг другу палки в колеса, в итоге, состав «красно-белых» сразу после чемпионства пополнил чудесный защитник Петкович, купленный от безысходности за 12 миллионов евро Педро Роша и взятый в аренду у «Челси» (во много благодаря знакомству Карреры с Конте) Марио Пашалич.

Так вот, в апреле экс-тренер «Спартака» рассказал некоторые подробности о трансфере Педро Роши, в частности, о несоответствии озвученной ему изначально суммы и «фулл-прайса», а также упомянул футболистов, которых действительно хотел видеть в своей команде:

Летом 2017-го я просил купить двух футболистов из «Гремио» - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Мне их порекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался для нас слишком дорогим, а кандидатуру Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака».

Нет причин не доверять Массимо Каррере: о возможном приобретении Луана говорили более или менее все, в том числе Леонид Федун, и, на самом деле, аппетиты «Гремио» и футболиста именно в этом случае, скорее всего, уберегли «Спартак» от большой неудачи. Луану уже 26, он до сих пор не уехал в Европу, говорят, у него проблемы с алкоголем и дисциплиной. Что касается Эвертона, то задним умом, понятное дело, крепки все.

Хотя, если говорить о тогдашней ситуации в «Спартаке», то легко поверить в то, что кандидатуру Эвертона «зарезали» не из-за чисто футбольной оценки его мастерства и перспектив, а потому что один клан (Измайлов, Родинов и Ко) не хотел пускать в клуб футболиста, которого заводил другой клан (Каррера, Трабукки, Гурцкая и Ко). Конечно, никто не знает, как развивалась бы карьера Эвертона в Москве. Возможно, отсутствие согласия в «Спартаке» сослужило форварду добрую службу.

Бенефис на Кубке Америки

Еще перед стартом Кубка Америки мы задавались вопросом: зажгутся ли новые звезды на этом турнире? С Лаутаро Мартинесом и Эвертоном попали в точку, эти двое действительно «выстрелили», особенно бразилец, который и трофей выиграл, и в финале зажег. Эвертон был одним из троих представителей домашнего чемпионата в составе сборной Бразилии, остальные 20 игроков приехали из европейских клубов.

Наравне с Эвертоном из «Гремио» бразильские клубы в составе «пентакампонов» были представлены двумя возрастными игроками «Коринтианса» - 30-летним защитником Фагнером и 32-летним вратарем Касио. Ни тот ни другой по ходу Кубка Америки на поле не появились, да и изначально было понятно, что только Эвертон заслуживает внимания скаутов европейских клубов. И парень не просто оправдал, он превзошел ожидания!

В матче открытия турнира Эвертон получил 10 минут в концовке матча и поразил ворота Боливии красивым ударом. По ходу турнира стал основным, в обоих матчах против Перу (на групповой стадии и в финале) отметился забитыми мячами, кроме того, в первой игре отдал результативный пас, а в финальном матче заработал пенальти. С тремя мячами Эвертон разделил лавры лучшего бомбардира Кубка Америки с Паоло Геррейро.

Что дальше?

В Бразилии в разгаре футбольный сезон, поэтому уже через три дня после финала Кубка Америки Эвертон играл за «Гремио» и даже забил в ворота клуба «Баия». Скорее всего, форвард доигрывает последние матчи за «бессмертных» и в ближайшее время сделает важный выбор в своей карьере.

Судя по всему, Эвертон собрался в АПЛ . Его супруга Иса Раньери выложила на своей страничке видео, где запечатлен Эвертон, бьющийся над произношением английских слов. Это дает нам намек на то, что будущий клуб форварда базируется на Туманном Альбионе. На островах решили, что речь идет об «Арсенале», ведь Эвертон еще и подписался на уже состоявшегося бразильского новичка «канониров» Габриэля Мартинелли.

Впрочем, далеко идущих выводов на основании этих косвенных улик делать не станем. Эвертон все еще может оказаться в «Атлетико», который готов выложить за него 35 миллионов евро, а английским клубом может стать и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» интересовались бразильцем еще прошлой осенью, причем он сам упоминал МЮ как «заманчивый вариант продолжения карьеры».