МЮ готов заплатить 62 млн фунтов за форварда «Арсенала»

Руководство МЮ планирует подписать форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.
Сообщается, что «красные дьяволы» готовы заплатить за 30-летнего игрока 62 млн фунтов. Он должен заменить в команде Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер». Если верить слухам, то Обамеянг согласен на переезд в Манчестер.
Обама - не такой суперигрок, чтобы он был в край нужен МЮ, худший xG среди топ-бомбардиров, да он только бегать и умеет в основном, зато у него хорошая связка с Сашком. У МЮ своих Рэшфордов полно. Какой он бонус от еще одного бегунка?
А "Арсенал" разобьет работающую связку...
Обама - не такой суперигрок, чтобы он был в край нужен МЮ, худший xG среди топ-бомбардиров, да он только бегать и умеет в основном, зато у него хорошая связка с Сашком. У МЮ своих Рэшфордов полно. Какой он бонус от еще одного бегунка?
А "Арсенал" разобьет работающую связку...
Подобные сделки совершают на некоторую перспективу, а тут, - в лучшем случае, год...
Подобные сделки совершают на некоторую перспективу, а тут, - в лучшем случае, год...