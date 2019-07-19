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МЮ готов заплатить 62 млн фунтов за форварда «Арсенала»

сегодня, 08:34

Руководство МЮ планирует подписать форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что «красные дьяволы» готовы заплатить за 30-летнего игрока 62 млн фунтов. Он должен заменить в команде Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер». Если верить слухам, то Обамеянг согласен на переезд в Манчестер.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   158 / 803
сегодня в 15:15
Большие деньги, конечно! Но Обамеянг того стоит. Ромелу не ровня габонцу в плане скорости и дриблинга!
yudin_duda
yudin_duda ответил marvel777
сегодня в 15:09
Ну как нет, в МЮ ему кучу денег по приколу отвалят
lobsterdam
lobsterdam
   327 / 803
сегодня в 15:06
по всему лукаку сбыть никак не удается, у интера денег нет, а посему: играть-то кому-то надо в нападении (Рэшфорд с Марсьялем вдвоем не потянут), вот и берут на повышенную зарплату Обамеянга (пытаются).
lobsterdam
lobsterdam ответил ЮЗИК
   327 / 803
сегодня в 15:03
Так весь Арсенал разберут
так ведь он для этого и существует, фарм-клуб АПЛ.
marvel777
marvel777
   588 / 803
сегодня в 14:34
смысла менять Арсенал на МЮ сейчас нет
ЮЗИК
ЮЗИК
   178 / 803
сегодня в 13:57
Так весь Арсенал разберут
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 803
сегодня в 13:38
62 почему не 64?)
allemz
allemz
   80 / 803
сегодня в 13:33
Вудворд дно
galem72
galem72 ответил Джохар Нохчо
   179 / 803
сегодня в 12:13
Так же из Арсенала в Ман ю перешел
Я знаю, перешёл и перешёл. Я пишу, что утиный источник "дейлистар", который и Месси в Шинник отправит, является автором этого вброса. А большинство уже разволновалось...
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил galem72
   658 / 803
сегодня в 12:05
Так же из Арсенала в Ман ю перешел
galem72
galem72 ответил Джохар Нохчо
   179 / 803
сегодня в 12:04
А как же Ван Перси?
Что ван Перси? При чём здесь он?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 803
сегодня в 12:01
Не нужно ни "Арсеналу", ни МЮ имхо.

Обама - не такой суперигрок, чтобы он был в край нужен МЮ, худший xG среди топ-бомбардиров, да он только бегать и умеет в основном, зато у него хорошая связка с Сашком. У МЮ своих Рэшфордов полно. Какой он бонус от еще одного бегунка?

А "Арсенал" разобьет работающую связку...
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил galem72
   658 / 803
сегодня в 11:58
А как же Ван Перси?
Bavaria_M
Bavaria_M
   82 / 803
сегодня в 11:51
Эм и где же виталик глор новоявленый ливера? Тут его бывший клуб обжигает конкурентов, а он гонит на других кек
galem72
galem72
   179 / 803
сегодня в 11:37
Не понимаю, как можно всерьёз обсуждать утятину, вброшенную в массы дэйлистаром?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   472 / 803
сегодня в 11:31
Мда уж.. Что у МЮ со вкусом на игроков?
Foxes
Foxes
   201 / 803
сегодня в 11:25
Ушёл Ферги и пришёл писец!
Tott_Hot
Tott_Hot
   265 / 803
сегодня в 11:15
Обамеянг, как и все ему подобные зулусы, бежит за деньгами, не понимая что его ждет участь Санчеса. В Арсенале он любимчик и звезда, а в МЮ будет никто. Но зато с мешком денег
Любимец
Любимец
   674 / 803
сегодня в 11:05
Ох уж эти проекты! МЮ, Бавария, ПСЖ, Ювентус, Зенит и более мелкие "рыбешки" паразитируют на более бедных клубах в своих чемпионатах!
Berlinskiy
Berlinskiy
   800 / 803
сегодня в 10:57
Я не понимаю,чем занимается руководство?Почему погба,санчес еще в команде?какие обамеянги,какие бисаки?Где хорошие игроки?
aNOOBis
aNOOBis ответил Нелетучий голландец
   363 / 803
сегодня в 10:31
Надо продавать его и купить Николя Пепе!
...только возьмут не Пепе, а Эвертона ;-)
ZaZizu
ZaZizu ответил ОПС
   261 / 803
сегодня в 10:23
деньги на ветер-это погба,санчес и очкорян
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   301 / 803
сегодня в 10:18
Надо продавать его и купить Николя Пепе!
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 803
сегодня в 10:10
А не много ли?
aNOOBis
aNOOBis ответил Владимир Ушаков
   363 / 803
сегодня в 09:59
До этого брали ван Перси у Арсенала и он принес титул если позабыли
Титул принесло добавленное по 8+минут время, когда МЮ не добирал очков, и пенальти, назначенные под давлением Ферги
ОПС
ОПС
   256 / 803
сегодня в 09:15
Деньги на ветер
Colchoneros
Colchoneros
   150 / 803
сегодня в 09:12
Второго Санчеса хотят?
Ptaha91
Ptaha91 ответил Владимир Ушаков
   338 / 803
сегодня в 09:05
До этого брали ван Перси у Арсенала и он принес титул если позабыли
до этого тренер был САФ
particular
particular
   7 / 803
сегодня в 08:59
Поиск форварда МЮ понятен и очевиден... Но Пьер...
Подобные сделки совершают на некоторую перспективу, а тут, - в лучшем случае, год...
RaulReal
RaulReal ответил Владимир Ушаков
   249 / 803
сегодня в 08:59
И он не сюсюкался с футболистами как нынешние тренера, а давал им бутсой по голове.
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