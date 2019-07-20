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Де Йонг: «Очень горжусь, что меня сравнивают с Кройфом»

сегодня, 10:23

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём отношении к сравнениям с легендарным футболистом Йоханом Кройфом

Я думаю, что нас нельзя сопоставлять, потому что Кройф был уникальным явлением в футболе и как игрок, и как тренер. Он полностью изменил футбол. Я не собираюсь сравнивать себя с ним, поскольку что он уникален и является одним из лучших игроков в истории, а я пока только начинаю свою карьеру. 

Испытываю ли гордость от подобных сравнений? Да, конечно, ощущаю гордость, когда люди говорят мне, что у нас присутствуют схожие черты. Но я не могу с ним сравниться, потому что он футбольная легенда, а я ещё начинаю свой путь.

Напомним, что недавно «Барселона» презентовала де Йонга на «Камп Ноу».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 13:34
Не тем местом Йонг хочет примазаться к истории.
Верг
Верг
   405 / 789
сегодня в 11:40
Но на деле пап буба диоп!
Брулин
Брулин
   63 / 789
сегодня в 11:29
Если Ракитич останется, то Де Йонг заменит Артура, как бы нам этого не хотелось, но думаю будет так. Артур не тот игрок который подходит под стиль Вальверде, а Ракитич один из самых любимых игроков Эрнесто.
ДАША Д
ДАША Д
   163 / 789
сегодня в 10:43
Уже зазвездился.
STVA 1
STVA 1
   70 / 789
сегодня в 10:32
Надо заслужить это сравнение , а так это просто слова авансом!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 789
сегодня в 10:29
Ну вот?!? Сам себя сравнил, сам и гордится!!!
Оригинально!!!
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