Де Йонг: «Очень горжусь, что меня сравнивают с Кройфом»

Новичок «Барселоны» рассказал о своём отношении к сравнениям с легендарным футболистом .

Я думаю, что нас нельзя сопоставлять, потому что Кройф был уникальным явлением в футболе и как игрок, и как тренер. Он полностью изменил футбол. Я не собираюсь сравнивать себя с ним, поскольку что он уникален и является одним из лучших игроков в истории, а я пока только начинаю свою карьеру.

Испытываю ли гордость от подобных сравнений? Да, конечно, ощущаю гордость, когда люди говорят мне, что у нас присутствуют схожие черты. Но я не могу с ним сравниться, потому что он футбольная легенда, а я ещё начинаю свой путь.