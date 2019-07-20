Нето: «Играть в одной команде с Месси намного лучше, чем против неё»

Новоиспечённый голкипер «Барселоны» Нето прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Валенсии».

«Барселона» исповедует стиль игры, при котором голкиперы должны намного чаще принимать участие в игре. На вратарей всегда смотрят под лупой, но я к этому готов.

Тренировки с тер Штегеном сделают меня намного сильнее.

Когда играешь против «Барселоны», исход непредсказуем, поэтому намного лучше, когда ты играешь за ту же команду, что и Месси.

Полагаю, что сейчас я выхожу на пик своей карьеры. Я всегда мечтал играть за такой клуб, как «Барселона».