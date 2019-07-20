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Нето: «Играть в одной команде с Месси намного лучше, чем против неё»

сегодня, 03:43

Новоиспечённый голкипер «Барселоны» Нето прокомментировал свой переход в каталонский клуб из «Валенсии».

«Барселона» исповедует стиль игры, при котором голкиперы должны намного чаще принимать участие в игре. На вратарей всегда смотрят под лупой, но я к этому готов.

Тренировки с тер Штегеном сделают меня намного сильнее.

Когда играешь против «Барселоны», исход непредсказуем, поэтому намного лучше, когда ты играешь за ту же команду, что и Месси.

Полагаю, что сейчас я выхожу на пик своей карьеры. Я всегда мечтал играть за такой клуб, как «Барселона».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 792
сегодня в 07:15
Есть на кого положиться.
ArtNow
ArtNow ответил cska plus
   543 / 792
сегодня в 06:26
Многие считают играть с гномом в одной команде оскорбительно.
Жалкие люди так считают
cska plus
cska plus
   11 / 792
сегодня в 05:48
Многие считают играть с гномом в одной команде оскорбительно.
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