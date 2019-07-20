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Симеоне: «Я бы с радостью тренировал Месси. Он проявил себя как лидер»

сегодня, 07:04

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен выступлением форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019.

Месси – лучший игрок в мире. Почему бы мне не хотеть его тренировать?

На Кубке Америки Месси вёл сборную Аргентины за собой. Меня не волнуют другие заявления. Каждый волен говорить то, что хочет. Но я считаю, что на протяжении всего турнира он вёл себя как лидер.

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо ранее выразил мнение, что Месси заслужил получить в этом году «Золотой мяч».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответил Конунг Рагнар
   234 / 789
сегодня в 11:58
Внимательно надо было смотреть футбол, видимо ты спал в это время.
Верг
Верг
   405 / 789
сегодня в 11:17
Симеоне тролит, хорошо бы увидеть настоящего зверя в качестве тренера аргентины без месси
Камелошка
Камелошка ответил Верещагин
   69 / 789
сегодня в 10:55
В Барсе и зарплата больше у того, кто глубже засовывает язык в тупик Моисея)
Симона бы с радостью спала с Месси)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 789
сегодня в 10:53
Интересно, кто-нибудь из этих неадекватов уже отметит Агуэро или Лаутаро)
ЮЗИК
ЮЗИК
   146 / 789
сегодня в 10:28
Симеоне в Барсу хочет
Зидан 1972
Зидан 1972
   453 / 789
сегодня в 10:10
Он что ,издевается над Месси?
амурец
амурец
   116 / 789
сегодня в 10:07
конечно вел сборную за собой, только вниз
dzvinka
dzvinka
   107 / 789
сегодня в 09:55
ахахахахаха
слишком толсто, индеец)))
NGYRZ
NGYRZ
   35 / 789
сегодня в 09:55
Месси лучший игрок в мире, только если его окружает миллиардный состав Барселоны и Леганесы с Осасунами.

И лишь игры за сборную, показывают, чего он стоит - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!

Нет всяких Линекеров, которые вылазиют после очередного хет-трика Месси в ворота Уэсок, со своими одами ему, и исчезают, когда Месси выступает за сборную.

Наверное все заметили это совпадение...?!
Gelious
Gelious
   75 / 789
сегодня в 09:45
Это стеб такой толстый?
АС35
АС35
   431 / 789
сегодня в 09:38
Землячество никто не отменял. Поэтому, не стоит всерьёз воспринимать хвалебные оды одного земляка другому, кто бы это не был. На Кубке Америки-2019 ничем особо-выдающемся Месси себя не проявил.
Игорь Волков
Игорь Волков
   265 / 789
сегодня в 09:27
Где же он там проявил? Гол с пенальти и удаление? А потом очередное нытье?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Тага Дага
   226 / 789
сегодня в 09:24
Трудно не согласиться с Симеоне...есть Месси,есть все остальные.
На кубке Америки Меся опозорился, его там просто не было
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   226 / 789
сегодня в 09:23
На кубке Америки не Меся вел за собой сборную, а Агуэро и Лаутаро Мартинез
Верещагин
Верещагин ответил Incredulous
   87 / 789
сегодня в 09:21
Ему просто захотелось в Барселону, а какое первое правило для тех, кто хочет попасть в Барсу? Правильно: засовывай свое мнение подальше себе в ... и как можно тщательнее подлизывай гному.
В Барсе и зарплата больше у того, кто глубже засовывает язык в тупик Моисея)
Incredulous
Incredulous ответил cevin cigan
   101 / 789
сегодня в 09:16
Ему просто захотелось в Барселону, а какое первое правило для тех, кто хочет попасть в Барсу? Правильно: засовывай свое мнение подальше себе в ... и как можно тщательнее подлизывай гному.
Верещагин
Верещагин ответил cevin cigan
   87 / 789
сегодня в 09:12
Совсем недавно говорил совершенно другое(сравнивая Марадону и гнома).
Хочет пойти к Гризману.
Верещагин
Верещагин
   87 / 789
сегодня в 09:11
Вёл он себя ка *идер), так точнее, а Симона просто лижет гному)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:03
Поклонницы и поклонники Кристины в шоке!!!
Novograd
Novograd
   602 / 789
сегодня в 08:59
Что ти несешь неадекват
Лиговский
Лиговский
   688 / 789
сегодня в 08:34
А сам другое думает.
Дровосеки
Дровосеки
   600 / 789
сегодня в 08:34
Куда тебе колхознику тренировать Месси?
RamonCSKA
RamonCSKA
   48 / 789
сегодня в 08:19
похоже тоже в барсу собрался или просится, подлизать Месси этот как входной билет
Тага Дага
Тага Дага
   234 / 789
сегодня в 07:45
Трудно не согласиться с Симеоне...есть Месси,есть все остальные.
cska plus
cska plus
   11 / 789
сегодня в 07:43
Диего льстит гному.
cevin cigan
cevin cigan
   58 / 789
сегодня в 07:26
Совсем недавно говорил совершенно другое(сравнивая Марадону и гнома).
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