Симеоне: «Я бы с радостью тренировал Месси. Он проявил себя как лидер»

Главный тренер «Атлетико» остался доволен выступлением форварда «Барселоны» и сборной Аргентины на Кубке Америки-2019.

Месси – лучший игрок в мире. Почему бы мне не хотеть его тренировать?

На Кубке Америки Месси вёл сборную Аргентины за собой. Меня не волнуют другие заявления. Каждый волен говорить то, что хочет. Но я считаю, что на протяжении всего турнира он вёл себя как лидер.