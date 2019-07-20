Симеоне: «Я бы с радостью тренировал Месси. Он проявил себя как лидер»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен выступлением форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019.
Месси – лучший игрок в мире. Почему бы мне не хотеть его тренировать?
На Кубке Америки Месси вёл сборную Аргентины за собой. Меня не волнуют другие заявления. Каждый волен говорить то, что хочет. Но я считаю, что на протяжении всего турнира он вёл себя как лидер.
Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо ранее выразил мнение, что Месси заслужил получить в этом году «Золотой мяч».
слишком толсто, индеец)))
слишком толсто, индеец)))
И лишь игры за сборную, показывают, чего он стоит - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!
Нет всяких Линекеров, которые вылазиют после очередного хет-трика Месси в ворота Уэсок, со своими одами ему, и исчезают, когда Месси выступает за сборную.
Наверное все заметили это совпадение...?!
И лишь игры за сборную, показывают, чего он стоит - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!
Нет всяких Линекеров, которые вылазиют после очередного хет-трика Месси в ворота Уэсок, со своими одами ему, и исчезают, когда Месси выступает за сборную.
Наверное все заметили это совпадение...?!