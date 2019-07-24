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Зидан: «Бэйл провёл хороший матч, но ситуация остаётся прежней»

24 июля 2019, 06:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру Гарета Бэйла в матче Международного Кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, 3:2 - пенальти). 30-летний валлиец вышел на замену во втором тайме, забил гол при счёте 0:2, но не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии пенальти.

Бэйл провёл хороший матч, и я рад за него. Как и все остальные, он продолжит работать с командой.

Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, в другой день не хотел.

Я не говорил с Бэйлом. Он нормально работал на тренировках, и поэтому вышел на поле. Однако ситуация не изменилась, и вы о ней знаете.

Напомним, ранее Зидан заявил, что «Реал» работает над уходом Бэйла.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответил ДжонниIIJonni
   389 / 808
вчера в 13:06
К футболисту, который за 231 матч за клуб забил 103 мяча, не являясь при этом номинальным нападающим, можно и более уважительнее относиться. Хорошо отношусь к ЗиЗу, но тут он немного гонит...
Его критикуют за отношение к своей работе! Футбол это его работа, за которую ему платят огромные деньги. А Гаретт игре в гольф уделяет больше времени чем подготовке и тренировке с командой.
Никто не спорит с тем что Бейл способен в любой момент сообразить обострение у ворот и забить, но тренера не устраивает его физ. форма - Гаретт через максимум 20 минут после выхода на поле начинает ходить пешком. А на что способен Бейл когда он в оптимальной форме мы знаем по первым сезонам за Реал.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
24 июля в 14:24
К футболисту, который за 231 матч за клуб забил 103 мяча, не являясь при этом номинальным нападающим, можно и более уважительнее относиться. Хорошо отношусь к ЗиЗу, но тут он немного гонит...
нечитайло
нечитайло
   788 / 808
24 июля в 13:52
Жираф большой, ему видней
Comentarios
Comentarios ответил beloff
   293 / 808
24 июля в 12:43
Он и в 10 ещё лз )
anfield1984
anfield1984
   382 / 808
24 июля в 12:35
Я не говорил с Бэйлом. Он нормально работал на тренировках, и поэтому вышел на поле. Однако ситуация не изменилась, и вы о ней знаете.

Как раз ситуация и не ясна, никто про неё не знает.
Hamman
Hamman
   389 / 808
24 июля в 10:02
Печально что Гаретт своей инертностью, довёл свою карьеру до такой крайности.
Он уже давно не мальчик и если хочет закончить карьеру в большом клубе и на позитиве, ему СРОЧНО необходимо браться за голову! Он всё ещё тот же талантливый игрок, но потерявший вкус к игре. Поменял приоритеты!
Я если честно, очень хочу чтобы Бейл нашел свою игру. Пусть даже в другой команде, но нашел! Потому что когда он играет с желанием, это у него получается красиво...
beloff
beloff ответил Comentarios
   219 / 808
24 июля в 09:50
Бэйл вроде вообще с левого защитника начинал. Мож туда его :)
в fifa 07 в карьере часто его брал на развитие) именно на позицию ЛЗ
112910415
112910415
   81 / 808
24 июля в 08:37
Зидан точно не передумает
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 07:49
Короче, на хрен он Реалу не нужен, будут пытаться по прежнему его кому-нибудь впарить.
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
24 июля в 07:19
Меняться нечему.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 07:06
Желающих приобрести Бейла , что то не наблюдается.
Comentarios
Comentarios
   293 / 808
24 июля в 06:44
Бэйл вроде вообще с левого защитника начинал. Мож туда его :)
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
24 июля в 06:39
Если китайцы не купят Бэйла, то не купит никто.
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