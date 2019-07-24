Зидан: «Бэйл провёл хороший матч, но ситуация остаётся прежней»

Главный тренер «Реала» прокомментировал игру в матче Международного Кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, 3:2 - пенальти). 30-летний валлиец вышел на замену во втором тайме, забил гол при счёте 0:2, но не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии пенальти.

Бэйл провёл хороший матч, и я рад за него. Как и все остальные, он продолжит работать с командой.

Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, в другой день не хотел.

Я не говорил с Бэйлом. Он нормально работал на тренировках, и поэтому вышел на поле. Однако ситуация не изменилась, и вы о ней знаете.