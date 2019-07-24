Зидан: «Бэйл провёл хороший матч, но ситуация остаётся прежней»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру Гарета Бэйла в матче Международного Кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, 3:2 - пенальти). 30-летний валлиец вышел на замену во втором тайме, забил гол при счёте 0:2, но не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии пенальти.
Бэйл провёл хороший матч, и я рад за него. Как и все остальные, он продолжит работать с командой.
Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, в другой день не хотел.
Я не говорил с Бэйлом. Он нормально работал на тренировках, и поэтому вышел на поле. Однако ситуация не изменилась, и вы о ней знаете.
Напомним, ранее Зидан заявил, что «Реал» работает над уходом Бэйла.
Никто не спорит с тем что Бейл способен в любой момент сообразить обострение у ворот и забить, но тренера не устраивает его физ. форма - Гаретт через максимум 20 минут после выхода на поле начинает ходить пешком. А на что способен Бейл когда он в оптимальной форме мы знаем по первым сезонам за Реал.
Никто не спорит с тем что Бейл способен в любой момент сообразить обострение у ворот и забить, но тренера не устраивает его физ. форма - Гаретт через максимум 20 минут после выхода на поле начинает ходить пешком. А на что способен Бейл когда он в оптимальной форме мы знаем по первым сезонам за Реал.
Как раз ситуация и не ясна, никто про неё не знает.
Как раз ситуация и не ясна, никто про неё не знает.
Он уже давно не мальчик и если хочет закончить карьеру в большом клубе и на позитиве, ему СРОЧНО необходимо браться за голову! Он всё ещё тот же талантливый игрок, но потерявший вкус к игре. Поменял приоритеты!
Я если честно, очень хочу чтобы Бейл нашел свою игру. Пусть даже в другой команде, но нашел! Потому что когда он играет с желанием, это у него получается красиво...
Он уже давно не мальчик и если хочет закончить карьеру в большом клубе и на позитиве, ему СРОЧНО необходимо браться за голову! Он всё ещё тот же талантливый игрок, но потерявший вкус к игре. Поменял приоритеты!
Я если честно, очень хочу чтобы Бейл нашел свою игру. Пусть даже в другой команде, но нашел! Потому что когда он играет с желанием, это у него получается красиво...