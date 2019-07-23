Ханни: «У „Спартака“ одни из лучших болельщиков»

Полузащитник обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в катарский клуб «Аль-Гарафа».

Всем фанатам «Спартака». Я хотел бы поблагодарить вас за гостеприимство и поддержку, которую чувствовал от начала и до конца. Вы всегда поддерживали меня, помогали мне, говорили слова поддержки даже в трудные времена. Я очень это ценю. Вы - одни из лучших болельщиков, за которых мне доводилось играть. Я действительно хотел добиться большего ради вас, принести вам много трофеев, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы сделать это. Мне немного грустно от этого, но таков футбол. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что команда в скором времени заставит вас гордиться.

Хотел бы сказать спасибо руководству «Спартака» за то, что приняли меня в такой большой клуб. Вы сделали меня частью «Спартака», для меня было честью играть за эту команду. Вы - настоящие профессионалы. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба за работу, которую они выполняют каждый день. Желаю всей семье «Спартака» всего наилучшего. Спасибо!