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Ханни: «У „Спартака“ одни из лучших болельщиков»

23 июля 2019, 21:30

Полузащитник Софьян Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в катарский клуб «Аль-Гарафа». 

Всем фанатам «Спартака». Я хотел бы поблагодарить вас за гостеприимство и поддержку, которую чувствовал от начала и до конца. Вы всегда поддерживали меня, помогали мне, говорили слова поддержки даже в трудные времена. Я очень это ценю. Вы - одни из лучших болельщиков, за которых мне доводилось играть. Я действительно хотел добиться большего ради вас, принести вам много трофеев, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы сделать это. Мне немного грустно от этого, но таков футбол. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что команда в скором времени заставит вас гордиться. 

Хотел бы сказать спасибо руководству «Спартака» за то, что приняли меня в такой большой клуб. Вы сделали меня частью «Спартака», для меня было честью играть за эту команду. Вы - настоящие профессионалы. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба за работу, которую они выполняют каждый день. Желаю всей семье «Спартака» всего наилучшего. Спасибо!

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Все комментарии
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
24 июля в 10:29
Нормально прессанули недавно в Ростове этих "одних из лучших".
13 RUS
13 RUS
   118 / 808
24 июля в 09:03
    Bладимиp
    Bладимиp
       29 / 808
    24 июля в 08:43
    За спартаковских болельщиков не менее стыдно, чем за их свиней.
    Denkuz
    Denkuz
       20 / 808
    24 июля в 04:16
    Лучших болельщиков даже филиальный ОМОН отдубасил.
    Comdiv
    Comdiv
       21 / 808
    24 июля в 00:34
    Только их везде ненавидят.
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    24 июля в 00:20
    Вспоминается анекдот про Вовочку: если бы мать была проститутка, а отец наркоман, то болел бы за "Спартак".
    Заратустра
    Заратустра ответил 25процентный клоун
       126 / 808
    24 июля в 00:08
    Среди спартачей нациков больше всего. Тут только питерские вам конкурент. Торпедовские тоже по этой теме, но у них фанатов горстка незначительная.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Заратустра
       9 / 808
    23 июля в 23:50
    Смешно в что что кто-то верит зомбоязику и порождает инфу про свастики)))
    Нацики всегда армейские были, по всему подмосковью, агалы лысые
    Заратустра
    Заратустра ответил 25процентный клоун
       126 / 808
    23 июля в 23:24
    У спартачей у самих свастика регулярно на трибунах и другие нацистские символы. Это особенно смешно учитывая, что Спартак традиционно самая африканская команда России.
    Palex
    Palex ответил Gessenschaft
       153 / 808
    23 июля в 23:18
    На Панова похож .
    Youngberg
    Youngberg
       112 / 808
    23 июля в 23:17
    Софьян Ханни с чувством юмора чувак)))
    ABir
    ABir
       162 / 808
    23 июля в 23:07
    Спасибо и удачи, Софьян!!
    FROLL 001
    FROLL 001
       2 / 808
    23 июля в 22:59
    Лицемер прочел бумажку, как часть сделки, написанную в Тарасовке. Гыгыгы
    Gessenschaft
    Gessenschaft
       230 / 808
    23 июля в 22:42
    ХОТЯ НЕТ, вот этот еще лучше:

    Gessenschaft
    Gessenschaft
       230 / 808
    23 июля в 22:41
    ДА, ЛУЧШИЕ!!!

    особенно вот этот:

    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил cska1948
       9 / 808
    23 июля в 22:08
    Тошича попросили, хотя он и сейчас мог усадить на лавку любого из ваших крайних.
    А Хонда потерял мотивацию и завязал с футболом, изза вас
    cska1948
    cska1948 ответил 25процентный клоун
       47 / 808
    23 июля в 22:06
    Ага, не было, еще скажи Тошича по доброму проводили... А с Хондой что-то случилось в тот период остатка контракта, потерял он кондиции, да и Милан шел вниз
    Если игрок теряет кондиции, то по вашему в этом виноват не сам футболист, а клуб? А что с Тошичем не так? Он по сей день ЦСКА добрым словом вспоминает.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил cska1948
       9 / 808
    23 июля в 21:59
    Ага, не было, еще скажи Тошича по доброму проводили...

    А с Хондой что-то случилось в тот период остатка контракта, потерял он кондиции, да и Милан шел вниз
    cska1948
    cska1948 ответил 25процентный клоун
       47 / 808
    23 июля в 21:56
    Хонда пришел топ игроком к армейцам а ушел сбитым летчиком со скандалом
    Скандала ни кого не было, а сбитых лётчиков в Милан НЕ берут.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил cska1948
       9 / 808
    23 июля в 21:55
    Хонда пришел топ игроком к армейцам а ушел сбитым летчиком со скандалом
    cska1948
    cska1948 ответил 25процентный клоун
       47 / 808
    23 июля в 21:52
    Кейсуке Хонда: «Я хотел уйти из ЦСКА, но клуб меня не отпускал. Мне не давали свободу» Почувствуйте разницу
    Почувствовали. Хонда хотел уйти в Милан и ушёл! Ханни НИКУДА уходить НЕ хотел, но его СБАГРИЛИ в Катар!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    23 июля в 21:52
    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре остался разочарован поведением болельщиков ЦСКА

    «Такие проявления расизма, как сегодня, недопустимы. Считаю, что УЕФА необходимо отреагировать на эту ситуацию. Наверное, стоит дисквалифицировать стадион.

    Может быть, на два года или на два месяца – это решать специальным органам. Но нужно заниматься этой проблемой, иначе люди будут продолжать себя так вести»,
    parallels
    parallels
       14 / 808
    23 июля в 21:48
    лучшие. мыловар не даст соврать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    23 июля в 21:45
    Кейсуке Хонда: «Я хотел уйти из ЦСКА, но клуб меня не отпускал. Мне не давали свободу»

    Почувствуйте разницу
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    23 июля в 21:42
    Это он так, чтобы камнями не закидали, на самолёте в воздухе скажет правду о них.
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