Ханни: «У „Спартака“ одни из лучших болельщиков»

Полузащитник Софьян Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в катарский клуб «Аль-Гарафа».
Всем фанатам «Спартака». Я хотел бы поблагодарить вас за гостеприимство и поддержку, которую чувствовал от начала и до конца. Вы всегда поддерживали меня, помогали мне, говорили слова поддержки даже в трудные времена. Я очень это ценю. Вы - одни из лучших болельщиков, за которых мне доводилось играть. Я действительно хотел добиться большего ради вас, принести вам много трофеев, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы сделать это. Мне немного грустно от этого, но таков футбол. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что команда в скором времени заставит вас гордиться.
Хотел бы сказать спасибо руководству «Спартака» за то, что приняли меня в такой большой клуб. Вы сделали меня частью «Спартака», для меня было честью играть за эту команду. Вы - настоящие профессионалы. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба за работу, которую они выполняют каждый день. Желаю всей семье «Спартака» всего наилучшего. Спасибо!
Нацики всегда армейские были, по всему подмосковью, агалы лысые
Нацики всегда армейские были, по всему подмосковью, агалы лысые
https://www.youtube.com/watch?v=zXz0InOf-z0
особенно вот этот:
https://www.youtube.com/watch?v=drfXBNAghv0
особенно вот этот:
А Хонда потерял мотивацию и завязал с футболом, изза вас
А Хонда потерял мотивацию и завязал с футболом, изза вас
А с Хондой что-то случилось в тот период остатка контракта, потерял он кондиции, да и Милан шел вниз
А с Хондой что-то случилось в тот период остатка контракта, потерял он кондиции, да и Милан шел вниз
«Такие проявления расизма, как сегодня, недопустимы. Считаю, что УЕФА необходимо отреагировать на эту ситуацию. Наверное, стоит дисквалифицировать стадион.
Может быть, на два года или на два месяца – это решать специальным органам. Но нужно заниматься этой проблемой, иначе люди будут продолжать себя так вести»,
«Такие проявления расизма, как сегодня, недопустимы. Считаю, что УЕФА необходимо отреагировать на эту ситуацию. Наверное, стоит дисквалифицировать стадион.
Может быть, на два года или на два месяца – это решать специальным органам. Но нужно заниматься этой проблемой, иначе люди будут продолжать себя так вести»,
Почувствуйте разницу
Почувствуйте разницу