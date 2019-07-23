ГлавнаяНовости

Дзамбротта: «Фанаты „Ювентуса“ хотят видеть Неймара в команде»

23 июля 2019, 23:20

Известный в прошлом итальянский футболист Джанлука Дзамбротта прокомментировал слухи о том, что «Ювентус» раздумывает над покупкой форварда ПСЖ Неймара.

Я думаю, что и итальянские фанаты, и болельщики «Ювентуса» были бы не против увидеть Неймара в Серии А. В любом случае трансфер Неймара в «Ювентус» поднял бы интерес к итальянскому чемпионату и, конечно же, вывел туринский клуб на новый уровень.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»
Сегодня, 04:15 Комментарии0
Фоден: «Не хочу, чтобы Сильва уходил из „Манчестер Сити“»
Сегодня, 00:58 Комментарии0
Президент «Нефтчи»: «Матч „Арсенала“ против „Крыльев“ - торжество футбола»
Сегодня, 00:49 Комментарии0
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Сегодня, 00:38 Комментарии5
Хавбек «Нефтчи»: «В ответной игре с „Арсеналом“ будем больше атаковать»
Вчера, 23:57 Комментарии0
Новичок «Арсенала» Салиба: «В „Сент-Этьене“ у меня осталась миссия»
Вчера, 22:18 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил BESTjuventus10
   624 / 808
24 июля в 10:48
Определись, голубь или петух.
а что не понятного какая разница голубь петух или гомосек? лгтбшник ваш его как не называй но он им быть не перестанет а вот про месси я не пойму чего ты пишешь петух!!! я понимаю когда пишут гном там или еще как но петухом он никогда не был а вот ваша девица была так что не балаболь балобол!!!!!!!!!!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   190 / 808
24 июля в 10:18
Че там с ФФП?
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 08:50
ну так пусть фаны сбросятся и купят )))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   12 / 808
24 июля в 08:06
Петушки полетят косяком???
Там их и так уже предостаточно там, тем более главный петух в футболе уже защищает розовую полосочку!
112910415
112910415
   81 / 808
24 июля в 07:15
проведите референдум !
ибо парень принесёт с собой разброд и шатания
ballak144
ballak144
   196 / 808
24 июля в 03:08
Не все, весь газон укатает
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил поглотитель недоразумений
   322 / 808
24 июля в 00:58
Определись, голубь или петух.
NGYRZ
NGYRZ ответил поглотитель недоразумений
   28 / 808
24 июля в 00:26
с тех самых, как перешел играть к петухам в Каталонию...!

Гризманн же ведь открыто толерантный к геям, не просто же так выбрал Барселону!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 23:57
Петушки полетят косяком???
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил поглотитель недоразумений
   322 / 808
23 июля в 23:48
Месси в Барсе играет если что
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
23 июля в 23:46
Футболисты вообще мало думают, Дзамбротта яркий тому пример) Неймар густо положил на предыдущий клуб, ходил по ночным клубам и карнавалам после травм, саботируя процесс поправки и т.п., при этом он предлагает "Юве" взять представителя отряда домашних кур себе на поруки))
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил BESTjuventus10
   624 / 808
23 июля в 23:43
Этого петушка сломали бы уже в первых турах серии А, опять бы слег на сезон в лазарет, играл бы в покер и получал зп. Спасибо, обойдемся.
тем более петух у вас и так играет
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   322 / 808
23 июля в 23:36
Этого петушка сломали бы уже в первых турах серии А, опять бы слег на сезон в лазарет, играл бы в покер и получал зп. Спасибо, обойдемся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100