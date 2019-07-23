Дзамбротта: «Фанаты „Ювентуса“ хотят видеть Неймара в команде»

Известный в прошлом итальянский футболист Джанлука Дзамбротта прокомментировал слухи о том, что «Ювентус» раздумывает над покупкой форварда ПСЖ Неймара.
Я думаю, что и итальянские фанаты, и болельщики «Ювентуса» были бы не против увидеть Неймара в Серии А. В любом случае трансфер Неймара в «Ювентус» поднял бы интерес к итальянскому чемпионату и, конечно же, вывел туринский клуб на новый уровень.
ибо парень принесёт с собой разброд и шатания
ибо парень принесёт с собой разброд и шатания
Гризманн же ведь открыто толерантный к геям, не просто же так выбрал Барселону!
Гризманн же ведь открыто толерантный к геям, не просто же так выбрал Барселону!