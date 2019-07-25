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Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:42

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может в скором времени перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в данный момент агент игрока находится в Англии, где обсуждает детали контракта с английским клубом. 

Манкунианцы заплатят за хавбека 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов. 

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Все комментарии
allemz
allemz ответил juvenale
   84 / 808
вчера в 18:17
это для глора шейхомешка в порядке вещей)
Исподтишка - тактика (сам знаешь кого)
К тому же можешь охладить свой пыл, сезон начинается. И эта грызня к началу сезона уже бессмысленна. В межсезонье болельщики без футбола с ума сходят, поэтому твои выпады объяснимы. Нас ждет хороший сезон, так полагаю. Все вопросы будут решаться на поле битвы. Так что наслаждайся игрой своей команды и чуток будь мужчиной)) Ахаха))
juvenale
juvenale ответил Рауль и Зидан
   96 / 808
вчера в 17:59
Это очень плохие новости . Я надеюсь не вместо Погба
это для глора шейхомешка в порядке вещей)
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 15:30
Главное что бы не замена Погба, так как Погба в Реале и н*х*ен не нужен!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил allemz
   95 / 808
вчера в 14:25
Услышать иронию ахахах когда человек пишет 😂😆🤣. И кто ещё из нас и за аула ?)))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил allemz
   95 / 808
вчера в 14:24
Что бы люди могли понимать твою иронию , нужно ставить смайлики , что бы всем было понятно что это ирония , ибо это переписка . В жизни можно понять по говору , когда человек иронизирует а когда не.
allemz
allemz ответил Рауль и Зидан
   84 / 808
вчера в 13:38
Это навряд ли , возможно первые пол года , и то не факт.
Если не способен услышать иронию в моих словах, тогда не обязательно набрасываться на людей как тебя учили в твоем ауле.
Как же сложно с вами, невеждами
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 13:36
Сульшер должен быть доволен.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил KaiserRM
   95 / 808
вчера в 13:28
Это навряд ли , возможно первые пол года , и то не факт.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   91 / 808
вчера в 13:27
Он же и половины этой суммы не стоит.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил allemz
   95 / 808
вчера в 13:27
    allemz
    allemz ответил Artuom
       84 / 808
    вчера в 13:25
    Если Погба остаётся - глупое подписание будет, ведь полузащитников хватает(лучше бы сильного ЦЗ купили)
    Магуайр же в пути.
    KaiserRM
    KaiserRM ответил Рауль и Зидан
       187 / 808
    вчера в 13:23
    Это очень плохие новости . Я надеюсь не вместо Погба
    Почему?мне кажется Погбун грыз бы землю за ЗиЗу
    Artuom
    Artuom
       255 / 808
    вчера в 13:22
    Если Погба остаётся - глупое подписание будет, ведь полузащитников хватает(лучше бы сильного ЦЗ купили)
    allemz
    allemz ответил Рауль и Зидан
       84 / 808
    вчера в 12:50
    Это очень плохие новости . Я надеюсь не вместо Погба
    Погбун верен красному фрегату.
    allemz
    allemz
       84 / 808
    вчера в 12:50
    Отличные новости.
    МС нужен сильный сосед!
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       95 / 808
    вчера в 12:47
    Это очень плохие новости . Я надеюсь не вместо Погба
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