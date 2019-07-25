Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может в скором времени перейти в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что в данный момент агент игрока находится в Англии, где обсуждает детали контракта с английским клубом.
Манкунианцы заплатят за хавбека 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов.
К тому же можешь охладить свой пыл, сезон начинается. И эта грызня к началу сезона уже бессмысленна. В межсезонье болельщики без футбола с ума сходят, поэтому твои выпады объяснимы. Нас ждет хороший сезон, так полагаю. Все вопросы будут решаться на поле битвы. Так что наслаждайся игрой своей команды и чуток будь мужчиной)) Ахаха))
К тому же можешь охладить свой пыл, сезон начинается. И эта грызня к началу сезона уже бессмысленна. В межсезонье болельщики без футбола с ума сходят, поэтому твои выпады объяснимы. Нас ждет хороший сезон, так полагаю. Все вопросы будут решаться на поле битвы. Так что наслаждайся игрой своей команды и чуток будь мужчиной)) Ахаха))
Как же сложно с вами, невеждами
Как же сложно с вами, невеждами
МС нужен сильный сосед!
МС нужен сильный сосед!