Милинкович-Савич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:42

Полузащитник «Лацио» может в скором времени перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что в данный момент агент игрока находится в Англии, где обсуждает детали контракта с английским клубом.

Манкунианцы заплатят за хавбека 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов.