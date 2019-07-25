Клопп исключил возвращение Коутиньо в этом году

Главный тренер «Ливерпуля» опроверг слухи о возможном возвращении в клуб этим летом полузащитника «Барселоны» .

Фил Коутиньо, безусловно, способен помочь любой команде мира. Но дело не в этом.

Мне нравится Фил, я считаю его потрясающим футболистом, и всё в таком духе, но его трансфер был бы очень, очень и очень дорогой покупкой, но такие траты в этом году мы делать не станем.

Это просто невозможно. Как я уже сказал, его присутствие улучшит любую команду, включая нашу, но я очень надеюсь на то, что он поймает удачу в «Барселоне».