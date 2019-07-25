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Клопп исключил возвращение Коутиньо в этом году

вчера, 07:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о возможном возвращении в клуб этим летом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Фил Коутиньо, безусловно, способен помочь любой команде мира. Но дело не в этом.

Мне нравится Фил, я считаю его потрясающим футболистом, и всё в таком духе, но его трансфер был бы очень, очень и очень дорогой покупкой, но такие траты в этом году мы делать не станем.

Это просто невозможно. Как я уже сказал, его присутствие улучшит любую команду, включая нашу, но я очень надеюсь на то, что он поймает удачу в «Барселоне».

По слухам, «Барселона» намерена включить Коутиньо в сделку по приобретению форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
вчера в 10:23
все верно. за 30-40 лямов, не больше))), а нет - пускай оставят себе))
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 08:48
Вежливо послал подальше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 08:48
вот вам и разница между Клоппом и всей Барсой, Юрген не принимает предателей,а Барса ещё на коленях молит и платит деньги,что бы вернулся. Дело не в игроках,а в тренере и это надо понять. Почему то филипок сдался без боя,переодев футболку? да потому что видать тренер не может на поле его рационально использовать. а если не может,то зачем покупали за огромные деньги?! потому что думали что каменный цветок в руках.а это оказался всего лишь лепесточек. а где же сам цветок? на Энфилде в очках, детка.
Филипчик вообще 79анный с ног до головы, про76 два финала и сам Кубок. Да и Месси что то не сильно к нему благоволит,возможно благодаря Суаресу ещё иногда играет,по старой дружбе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 08:41
потроллил он Барсуков ценником. с учётом былых заслуг, стоимость его в пределах 80-100 евро,если же не брать во внимание восхитительную игру в Ливерпуле,то и 50 евро потолок и то из-за того что в барсе играл.
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
вчера в 07:43
Лавочник Ливерпулю не к чему!
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 07:37
Ещё слишком дорого его брать.
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