Клопп исключил возвращение Коутиньо в этом году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о возможном возвращении в клуб этим летом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Фил Коутиньо, безусловно, способен помочь любой команде мира. Но дело не в этом.
Мне нравится Фил, я считаю его потрясающим футболистом, и всё в таком духе, но его трансфер был бы очень, очень и очень дорогой покупкой, но такие траты в этом году мы делать не станем.
Это просто невозможно. Как я уже сказал, его присутствие улучшит любую команду, включая нашу, но я очень надеюсь на то, что он поймает удачу в «Барселоне».
По слухам, «Барселона» намерена включить Коутиньо в сделку по приобретению форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Филипчик вообще 79анный с ног до головы, про76 два финала и сам Кубок. Да и Месси что то не сильно к нему благоволит,возможно благодаря Суаресу ещё иногда играет,по старой дружбе.
Филипчик вообще 79анный с ног до головы, про76 два финала и сам Кубок. Да и Месси что то не сильно к нему благоволит,возможно благодаря Суаресу ещё иногда играет,по старой дружбе.