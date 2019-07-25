Кейзер: «Будущее Бруну Фернандеша пока не ясно»

Главный тренер «Спортинга» после товарищеского матча с «Ливерпулем» (2:2) высказался о возможном уходе полузащитника своей команды , которым интересуются гранды АПЛ .

Бруну – хороший футболист, играющий важную роль. Каждый в клубе предпочёл бы, чтобы он остался, но мы не знаем, что принесёт нам будущее, поэтому нам остаётся только ждать.

Переговоры с «Манчестер Юнайтед»? Вы спрашиваете не того парня. Я просто тренер. Мы знаем, что Бруну очень хорош и нравится клубам. Нам остаётся ждать, что будет дальше.

Такова работа тренера. Приходится мириться с тем, что любой игрок может покинуть команду. Посмотрим.