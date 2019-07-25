Кейзер: «Будущее Бруну Фернандеша пока не ясно»

Главный тренер «Спортинга» Марсель Кейзер после товарищеского матча с «Ливерпулем» (2:2) высказался о возможном уходе полузащитника своей команды Бруну Фернандеша, которым интересуются гранды АПЛ.
Бруну – хороший футболист, играющий важную роль. Каждый в клубе предпочёл бы, чтобы он остался, но мы не знаем, что принесёт нам будущее, поэтому нам остаётся только ждать.
Переговоры с «Манчестер Юнайтед»? Вы спрашиваете не того парня. Я просто тренер. Мы знаем, что Бруну очень хорош и нравится клубам. Нам остаётся ждать, что будет дальше.
Такова работа тренера. Приходится мириться с тем, что любой игрок может покинуть команду. Посмотрим.
Сам португальский хавбек ранее заявлял, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии.