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Кейзер: «Будущее Бруну Фернандеша пока не ясно»

вчера, 07:53

Главный тренер «Спортинга» Марсель Кейзер после товарищеского матча с «Ливерпулем» (2:2) высказался о возможном уходе полузащитника своей команды Бруну Фернандеша, которым интересуются гранды АПЛ.

Бруну – хороший футболист, играющий важную роль. Каждый в клубе предпочёл бы, чтобы он остался, но мы не знаем, что принесёт нам будущее, поэтому нам остаётся только ждать.

Переговоры с «Манчестер Юнайтед»? Вы спрашиваете не того парня. Я просто тренер. Мы знаем, что Бруну очень хорош и нравится клубам. Нам остаётся ждать, что будет дальше.

Такова работа тренера. Приходится мириться с тем, что любой игрок может покинуть команду. Посмотрим.

Сам португальский хавбек ранее заявлял, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии.

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Все комментарии
Columb
Columb
   58 / 808
вчера в 09:45
Мутное дело.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 09:18
В Спортинге он хорош а как он проявит себя в Англии большой вопрос.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 09:06
ещё один лиссабонский Роналду. посмотрим,что он из себя будет представлять в АПЛ-е. тут атмосфера совсем иная,нежели на средиземке. здесь карьера любого футболиста очень туманна.
Novograd
Novograd
вчера в 08:20
Еси очен харош то давай его к нам
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   261 / 808
вчера в 08:00
Ясно.
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