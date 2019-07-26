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Гаджиев: «„Краснодар“ должен быть готов к матчу с „Порту“»

вчера, 08:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту06.08.2019 в 03:00 Не начался

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассуждает о предстоящем матче «Краснодара» и «Порту» в Лиге чемпионов.

Это как раз то, к чему «Краснодар» долго шел, и потому к таким матчам наш клуб должен быть готов. С точки зрения внешних факторов, значимости игры, имиджевой составляющей не думаю, что все это может негативно повлиять на состояние наших футболистов перед игрой. А если брать спортивную составляющую, то матч реально вызывает интерес, потому что вы правильно заметили: «Порту» - клуб именитый. Это имя в Европе более значимое, чем «Краснодар», и даже более значимое, чем у любой из российских команд. У нас нет клуба с такими регалиями, традициями. Будет серьезная игра, в которой у «Краснодара» сохраняются хорошие шансы на успех. Не скажу, что наш клуб сильнее, но и не хочу утверждать, что соперник лучше.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 15:07
Не нужно пугать быков, пожелаю им удачи и пройти португальцев.
Морозовский
Морозовский
   3 / 815
вчера в 12:44
Главное, чтобы начальство "Краснодара" не опоздало на обед с футболистами за день до игры!
Павел Амурский
Павел Амурский
   47 / 815
вчера в 11:30
Не готов Краснодар.
minai
minai
   101 / 815
вчера в 11:22
Один наш клуп уже готов. Вот и Краснодар будет вынесен Порту в одну калитку.
ДАША Д
ДАША Д
   107 / 815
вчера в 11:03
Пока Краснодар не готов
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   312 / 815
вчера в 09:57
конечно мы не видели порту в этом году ,но что то стремно
про арсенал кричали что разорвет азеров ,а тут полный аут
порту это проверенный еврокубковый боец ,так что иллюзий
быть не должно.
itujan
itujan
   51 / 815
вчера в 09:13
Арсенал тоже был готов, ничего не светит Краснодару в ЛЧ.
Garrincha58
Garrincha58
   131 / 815
вчера в 09:06
достали эти спецы на Матче один Губерниев чего стоит
denmig
denmig
   401 / 815
вчера в 08:57
Бывший тренер Крылья Советов и еще 4рт знает чего - обсуждает матч быков! Надо было свои победы устраивать, а не говорить о других!
stavr74
stavr74
   237 / 815
вчера в 08:56
главное вазелину побольше)))
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