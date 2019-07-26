Гаджиев: «„Краснодар“ должен быть готов к матчу с „Порту“»

Бывший тренер «Крыльев Советов» рассуждает о предстоящем матче «Краснодара» и «Порту» в Лиге чемпионов.

Это как раз то, к чему «Краснодар» долго шел, и потому к таким матчам наш клуб должен быть готов. С точки зрения внешних факторов, значимости игры, имиджевой составляющей не думаю, что все это может негативно повлиять на состояние наших футболистов перед игрой. А если брать спортивную составляющую, то матч реально вызывает интерес, потому что вы правильно заметили: «Порту» - клуб именитый. Это имя в Европе более значимое, чем «Краснодар», и даже более значимое, чем у любой из российских команд. У нас нет клуба с такими регалиями, традициями. Будет серьезная игра, в которой у «Краснодара» сохраняются хорошие шансы на успех. Не скажу, что наш клуб сильнее, но и не хочу утверждать, что соперник лучше.