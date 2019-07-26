Гаджиев: «„Краснодар“ должен быть готов к матчу с „Порту“»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассуждает о предстоящем матче «Краснодара» и «Порту» в Лиге чемпионов.
Это как раз то, к чему «Краснодар» долго шел, и потому к таким матчам наш клуб должен быть готов. С точки зрения внешних факторов, значимости игры, имиджевой составляющей не думаю, что все это может негативно повлиять на состояние наших футболистов перед игрой. А если брать спортивную составляющую, то матч реально вызывает интерес, потому что вы правильно заметили: «Порту» - клуб именитый. Это имя в Европе более значимое, чем «Краснодар», и даже более значимое, чем у любой из российских команд. У нас нет клуба с такими регалиями, традициями. Будет серьезная игра, в которой у «Краснодара» сохраняются хорошие шансы на успех. Не скажу, что наш клуб сильнее, но и не хочу утверждать, что соперник лучше.
про арсенал кричали что разорвет азеров ,а тут полный аут
порту это проверенный еврокубковый боец ,так что иллюзий
быть не должно.
про арсенал кричали что разорвет азеров ,а тут полный аут
порту это проверенный еврокубковый боец ,так что иллюзий
быть не должно.