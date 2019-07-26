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Шалимов: «У Кононова в голове туман. Поражен его тупизмом»

вчера, 08:31

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов объяснил свою критику в адрес наставника команды Олега Кононова. Причиной стали слова тренера о легенде «красно-белых» Федоре Черенкове.

Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма.

Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?

Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие?

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Все комментарии
dynkel
dynkel
вчера в 23:37
Настоящим Спартаковцам не следует ссорится из за какого то проходимца
dynkel
dynkel
вчера в 23:32
Кононов не тренер для Спартака пусть Химки тренирует.К ВЕСНЕ ЕГО ВСЁ РАВНО ВЫГОНЯТ
sir_Alex
sir_Alex ответил сулейман шлагбаум 1
   20 / 815
вчера в 19:57
Священник и суеверия ?! Ребята, вы в какой вере воспитаны ? Священник - дурак и не советовал бы принимать во внимание ни слова, ни поступки такого " священника". От него очень сильно несет Охлобыстиным.
Лично я – крещёный православный христианин. В отличие от тебя, видимо.
Sadjon
Sadjon
   538 / 815
вчера в 17:33
Спор в данном случае неуместен.....
Знатог
Знатог ответил Sysanin101
   724 / 815
вчера в 17:13
Шалимов верно ПОДМЕТИЛ! Отдаём ПАМЯТЬ, а не поздравляем! Кононов показал весь свой ТУПИЗМ! Поздравления мёртвому припарка - НЕ ПОМОГУТ!
К Черенкову пришли не просто на могилу, а в день его рождения, тем более в юбилей. Так почему нельзя про юбилей сказать? Надо было спич у Шалимова утверждать?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   230 / 815
вчера в 17:04
Шалимов,конечно,тот еще чудак на букву М.Но и Кононов учудил.Это же дикость поздравлять умершего человека с юбилеем.Поздравлять,это значит желать здравия.Ну ,вы поняли
Miaf
Miaf
   46 / 815
вчера в 16:33
Человек сказал свое мнение , невовремя. Но по сути. Кононов ослабляет спартак.
Ros S
Ros S
   378 / 815
вчера в 16:23
В Спартаке как в армии - люди тупеют
RIR68
RIR68
   73 / 815
вчера в 15:41
шалимову нужно было 13 друзей на подпись данного опуса.
Багров-брат
Багров-брат
   127 / 815
вчера в 15:21
Фёдору вечная память. А людям вокруг здравомыслия. Стоит выбирать время и место для личных амбиций...(((
Palex
Palex
   142 / 815
вчера в 15:05
Да обо они дург друга стоят, как люди и как тренера. Другое тревожит, что все это на фоне памяти о Черенкове.
mihaluch
mihaluch
   66 / 815
вчера в 15:00
Вообще-то дело выеденного яйца не стоит.Воспитанный человек просто бы не заметил не стыковки.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   517 / 815
вчера в 14:32
Ну поговорил с хорошим человеком как с живым,что это за грех считается,?Мышление и образ официанта с засаленными волосами,это куда хуже,не понимаю ,как ,Галицкий ему Краснодар доверил? Ведь до сих пор дурака никто на работу не берет
yasukuni
yasukuni ответил Bastardo
   540 / 815
вчера в 14:24
Не вижу ничего плохого в том, что с умершими физически говорить как с живыми, ровно как и с живыми физически как с умершими для меня морально. Особенно если лично знал покойных живыми и запомнил их живыми.
Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратись к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов».
nautilus163
nautilus163
   151 / 815
вчера в 14:12
Как то злобно и некрасиво! Шалим что то задумал.
Bastardo
Bastardo
   200 / 815
вчера в 14:06
Не вижу ничего плохого в том, что с умершими физически говорить как с живыми, ровно как и с живыми физически как с умершими для меня морально. Особенно если лично знал покойных живыми и запомнил их живыми.
Ravshan878
Ravshan878
   19 / 815
вчера в 14:00
Этот еокнуты татарин из Гарворского университета. Себе считают чуть ли муллой вся RUSSIA.Кононов от волнений допустил ошибки.Татарину не понравился.Иди по стопичку, пару раз и все ты самый умный звено.Алёооо Шалимчик.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 13:56
Хамит парниша.
Sysanin101
Sysanin101
   81 / 815
вчера в 13:37
Шалимов верно ПОДМЕТИЛ!
Отдаём ПАМЯТЬ, а не поздравляем!
Кононов показал весь свой ТУПИЗМ!
Поздравления мёртвому припарка - НЕ ПОМОГУТ!
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
вчера в 13:31
Не от большого ума подобные высказывания... Печально за опрятность Шалимова, поучился бы у своего футбольного визави опрятности.
ЮЗИК
ЮЗИК
   194 / 815
вчера в 13:28
Кажись Шалимов уже переборщил, должна же быть какая-то профессиональная этика
Leningrad 84
Leningrad 84
   64 / 815
вчера в 13:09
Похоже, Игорь Михайлович собрался возглавить красно-белых.
Но надо отметить, что поерничал в адрес Кононова очень круто...
Dominators
Dominators ответил spartak kursk
   69 / 815
вчера в 13:00
Может у Кононова в голове и туман,но дата дня рождения со смертью человека не изменяется.И многие наши соотечественники приходя на кладбище поздравляют своих родственников с днём рождения.И это точно не является чем-то зазорным или проявлением недалёкого ума.А вот наличие червячков в голове точно не ставит обладателя последних выше обладателя тумана. На счёт маски и пиара не нужно судить о других,нужно начинать с себя...... Не все люди такие красноязычные как Шалимов.Но это не отменяет их право посещения публичных мероприятий и тем более посещения мест упокоения.... Ну и публичное оскорбление точно не является признаком большого ума....Очень жаль,что причастность к имени Спартака многим срывает голову.
Это же надо какая самка собаки выросла из скромного кудрявого игрока . Вечно небритый , волосы жирные , опухший со злобно -тоскливым взглядом . Как разительно его внешний вид отличается от Карпина ..Валера живой , Шалимов ходячий пример вреда алкоголизма .... И приходя на могилу своей матери в ее День рождения , я говорю ,,С Днем рождения ,мама ,, .
yasukuni
yasukuni
   540 / 815
вчера в 12:57
Шалимов, понятно, не светоч разума. Но Кононов показал себя клиническим идиотом. Вот сколько раз я к родителям на могилку ходил - да, поминаешь всегда теплым словом, стаканчик с черным хлебушком ставишь, говоришь "вот если бы"... Но ни разу мне в голову не пришло поздравить покойников с днем рождения и юбилеем.
valt134
valt134
   145 / 815
вчера в 12:35
Ого как Шалимова долбит! В своё время в Краснодаре Кононов поменял Шалимова. До сих пор простить не может. Мстительный Дядька..
морозз
морозз
   17 / 815
вчера в 12:27
56измом попахивает смотрю от Шалимова? - главное не в количестве гвоздик или неправильных слов, главное ПАМЯТЬ о великом футболисте Спартака, который и в жизни был скромен и непритязателен! Мы помним его все, Фёдор это как и Яшин, Блохин, Стрельцов и многие другие, ЛЕГЕНДА СССР и Спартака!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил sir_Alex
   189 / 815
вчера в 12:07
сулейман шлагбаум 1 Если человеку нет дела до суеверий, дарить можно абсолютно любой подарок без опаски на последствия. И священник здесь абсолютно прав.
Священник и суеверия ?! Ребята, вы в какой вере воспитаны ? Священник - дурак и не советовал бы принимать во внимание ни слова, ни поступки такого " священника". От него очень сильно несет Охлобыстиным.
Сп62
Сп62
   172 / 815
вчера в 12:05
Игорь неправ. Ему бы почитать В.В.Маяковского, тогда он познал бы и не такие обращения. А вообще, старшим по званию замечаний не делают. Спартаку удачи.
тумба-юмба
тумба-юмба
   215 / 815
вчера в 11:59
Больше всего поражают 77 журналюги,потому что назвать их журналистами язык не поворачивается.Рыщут как шакалы,подслушивают кто чего сказал,собирают все сплетни.Как старые бабки.Вроде сайт о футболе.А действительно о футболе здесь процентов пять не больше.В основном весь негатив что удалось собрать на СПАРТАК.Аналитики нет вообще.Похоже набрали весь сброд с улицы.Как то так.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
вчера в 11:49
Шалимов к какой-то фигне придрался, хотя и выразил в общем понятную всем и очевидную вещь (а я о ней говорил уже два года назад), что Коконов сомнительный тренер.

Но мы уже привыкли к вспышкам гнева спартачей и не удивляемся очередным 41ам Маленькой Капли Фейри, Червяка, Шалимова вот теперь. Такая команда.((
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