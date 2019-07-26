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Гаджиев: «РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Азербайджана»

вчера, 08:19

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в Лиге Европы.

Во-первых, если мы говорим о сравнении двух чемпионатов, России и Азербайджана, то следует привести классическое выражение: каждая коман­да играет так, как ей позволяет соперник. Мы знаем, что у «Нефтчи» тренер итальянец, он умеет хорошо выстраивать игру в обороне.

Во-вторых, была информация, что бакинская команда достаточно тщательно готовится к противостоянию с российским клубом. Сразу после того как соперником «Нефтчи» стал «Арсенал», тренерский штаб азербайджанцев смотрел матчи туляков, мне об этом известно. Конечно, здесь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом. «Нефтчи» сумел выстроить игру таким образом, что не дал «Арсеналу» возможности показать свои сильные качества. При этом я не считаю, что в уровне мастерства у бакинцев было превосходство. Во втором тайме гости имели возможность упрочить преимущество, но это связано с тем, что «Арсенал» очень хотел отыграться и поэтому раскрывался.

Я не считаю, что «Нефтчи» - более маститый боец. Они просто чаще участвовали в европейских турнирах. Дело в том, что чемпионат нашей страны намного сильнее, чем чемпионат Азербайджана. Наш чемпионат все-таки покруче, здесь игры более сложные. В прошлом розыгрыше чемпионата России, да и в двух первых турах РПЛ этого сезона «Арсенал» выглядел неплохо. Другое дело, что тульская команда лишилась целой группы атакующих игроков, и, наверное, это сказывается. Но я все-таки исхожу из того, что прежде всего оказался отлично готов к конкретному матчу «Нефтчи». Гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил шацк
   230 / 815
вчера в 16:16
Да ну нафиг.Вот после ответного матча и будем смотреть,кто сильнее.По одному матчу не судят.Да даже и по двум не поймешь.Вот матчей 10 проведи между командами,там понятно будет.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 13:59
Ещё не вечер.
minai
minai
   101 / 815
вчера в 13:50
После вчерашнего матча - весьма спорное утверждение.
alex074
alex074
   166 / 815
вчера в 12:46
Соглашусь с Гаджи Гаджиевым, Нефчи подошли к этому противостоянию в более лучшей и оптимальной форме, как по составу, так и по психологии. Арсенал перегорел и абсолютно ничего не получалось. Ну и тренерский штаб Нефтчи полностью переиграл своих оппонентов из Арсенала. Но тем не менее не стоит унывать, впереди ещё один (ответный) матч. А как говорят: "цыплят по осени считают". Ждём 1 августа...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 12:24
Первый блин комом. Теперь за изучение соперника. Если они сумели забить на выезде, почему бы и нашим не сподобиться?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
   10 / 815
вчера в 12:03
Еще Кадири арендованный ушел, который важную роль в опорной зоне играл. А вот почему вожди "Арсенала" не позаботились насчет быстрого укомплектования команды в связи с участием в ЕК это уже к ним вопрос. Ведь не удивлюсь если до закрытия ТО у Тулы будут приобретения, и не одно. Вчера со скамейки запасных то и выпустить некого было для усиления игры. Луценко такое себе усиление.
И я о том же....
Немного странно искать причины неудачи в том - что "у них трнер итальянец"...что "они просто чаще участвовали в европейских турнирах."....что "соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом".....что "гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане." - а как иначе то ??

Наверно всё проще.....4 новых игрока не смогли заменить 4-х ушедших (Джорджевича,Кадири,Мирзова,Бакаева).....
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
   63 / 815
вчера в 11:57
Была задача - выйти в еврокубки...........вышли... Арендуя для этой цели Мирзова,Джорджевича,Бакаева..... Срок аренд истёк...а в еврокубках оказывается ещё и играть надо....)) Вот Нефтчи для успешного выступления пригласил Дарио Джуниора и Стивена Монроуза....а "Арсенал" лишился трёх лучших игроков не найдя им достойной замены.... Вот и думай кому из клубов важно попадание в групповой этап...а кому просто попадание в квалификацию как самоцель...
Еще Кадири арендованный ушел, который важную роль в опорной зоне играл. А вот почему вожди "Арсенала" не позаботились насчет быстрого укомплектования команды в связи с участием в ЕК это уже к ним вопрос. Ведь не удивлюсь если до закрытия ТО у Тулы будут приобретения, и не одно. Вчера со скамейки запасных то и выпустить некого было для усиления игры. Луценко такое себе усиление.
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 815
вчера в 11:44
Ну-ну! 😀
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 11:34
Перегорели ребятки - явно. Дебют все таки.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил LOpp
   262 / 815
вчера в 10:33
А ведь Нефтчи не самый сильный клуб из Азербайджана. Чемпион - Карабах отгрузил бы нашему действующему чемпиону полную авоську.
Учитывая то ,что Карабах лишил Атлетико 4 очков из 6 в двух матчах группы ЛЧ,то возможно )
Omaxa
Omaxa
   53 / 815
вчера в 10:30
Арсенал и спартак в этом сезоне не играют в еврокубках.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
   70 / 815
вчера в 10:13
Была задача - выйти в еврокубки...........вышли... Арендуя для этой цели Мирзова,Джорджевича,Бакаева..... Срок аренд истёк...а в еврокубках оказывается ещё и играть надо....)) Вот Нефтчи для успешного выступления пригласил Дарио Джуниора и Стивена Монроуза....а "Арсенал" лишился трёх лучших игроков не найдя им достойной замены.... Вот и думай кому из клубов важно попадание в групповой этап...а кому просто попадание в квалификацию как самоцель...
Вискарик, для дебютанта и квалификация это уже успех, хотя группа это еще дополнительные деньги и за них надо побороться. вашим газовым этого не понять, но остальные то?)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил 3ton
   70 / 815
вчера в 10:10
Арсенал еще достойно проиграл . Это не 0-7 народной команды
сынок, много раз говорил но отдельно тебе повторю - лучше честно 0-7 проиграть супер-гранду, силы объективно не равные, чем покупать минское динамо и радоваться... все свободны...

ЗЫ тулякам не унывать, 0-1 не приговор
3ton
3ton
   346 / 815
вчера в 10:04
Арсенал еще достойно проиграл .
Это не 0-7 народной команды
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
вчера в 09:41
Была задача - выйти в еврокубки...........вышли...
Арендуя для этой цели Мирзова,Джорджевича,Бакаева.....

Срок аренд истёк...а в еврокубках оказывается ещё и играть надо....))

Вот Нефтчи для успешного выступления пригласил Дарио Джуниора и Стивена Монроуза....а "Арсенал" лишился трёх лучших игроков не найдя им достойной замены....
Вот и думай кому из клубов важно попадание в групповой этап...а кому просто попадание в квалификацию как самоцель...
Павел Амурский
Павел Амурский
   47 / 815
вчера в 09:23
LOpp
Сегодня 08:34
А ведь Нефтчи не самый сильный клуб из Азербайджана. Чемпион - Карабах отгрузил бы нашему действующему чемпиону полную авоську.


А на укроине кто действующий чемпион?
Swinsi
Swinsi
   188 / 815
вчера в 09:22
Главное результат, а он вчера был иным.
шацк
шацк
   522 / 815
вчера в 09:05
Чемпионат то сильнее это факт, а вот команда Арсенал оказалась явно слабее команды Нефтчи. Думаю дело тут не в тренерах и не в чемпионатах - просто один клуб явно сильнее другого и это печально...
ДАША Д
ДАША Д
   107 / 815
вчера в 08:41
Арсенал показал силу российского чемпионата.
beefs
beefs
   74 / 815
вчера в 08:36
Нефтчи лучше подготовился...
LOpp
LOpp
   15 / 815
вчера в 08:34
А ведь Нефтчи не самый сильный клуб из Азербайджана. Чемпион - Карабах отгрузил бы нашему действующему чемпиону полную авоську.
particular
particular
   7 / 815
вчера в 08:33
Как обычно, - когда сил нет, то наши, типа, настроем пробуют брать, а когда нет и настроя, - то и брать нечем... Утираемся, сожалеем и оправдываемся...
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
вчера в 08:20
Оно и видно по вчерашней игре)
Павел Амурский
Павел Амурский
   47 / 815
вчера в 08:20
Только по играм двух команд этого не было видно.
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