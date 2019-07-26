Гаджиев: «РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Азербайджана»

Бывший тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в Лиге Европы.

Во-первых, если мы говорим о сравнении двух чемпионатов, России и Азербайджана, то следует привести классическое выражение: каждая коман­да играет так, как ей позволяет соперник. Мы знаем, что у «Нефтчи» тренер итальянец, он умеет хорошо выстраивать игру в обороне.

Во-вторых, была информация, что бакинская команда достаточно тщательно готовится к противостоянию с российским клубом. Сразу после того как соперником «Нефтчи» стал «Арсенал», тренерский штаб азербайджанцев смотрел матчи туляков, мне об этом известно. Конечно, здесь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом. «Нефтчи» сумел выстроить игру таким образом, что не дал «Арсеналу» возможности показать свои сильные качества. При этом я не считаю, что в уровне мастерства у бакинцев было превосходство. Во втором тайме гости имели возможность упрочить преимущество, но это связано с тем, что «Арсенал» очень хотел отыграться и поэтому раскрывался.