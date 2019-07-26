Гаджиев: «РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Азербайджана»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в Лиге Европы.
Во-первых, если мы говорим о сравнении двух чемпионатов, России и Азербайджана, то следует привести классическое выражение: каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Мы знаем, что у «Нефтчи» тренер итальянец, он умеет хорошо выстраивать игру в обороне.
Во-вторых, была информация, что бакинская команда достаточно тщательно готовится к противостоянию с российским клубом. Сразу после того как соперником «Нефтчи» стал «Арсенал», тренерский штаб азербайджанцев смотрел матчи туляков, мне об этом известно. Конечно, здесь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом. «Нефтчи» сумел выстроить игру таким образом, что не дал «Арсеналу» возможности показать свои сильные качества. При этом я не считаю, что в уровне мастерства у бакинцев было превосходство. Во втором тайме гости имели возможность упрочить преимущество, но это связано с тем, что «Арсенал» очень хотел отыграться и поэтому раскрывался.
Я не считаю, что «Нефтчи» - более маститый боец. Они просто чаще участвовали в европейских турнирах. Дело в том, что чемпионат нашей страны намного сильнее, чем чемпионат Азербайджана. Наш чемпионат все-таки покруче, здесь игры более сложные. В прошлом розыгрыше чемпионата России, да и в двух первых турах РПЛ этого сезона «Арсенал» выглядел неплохо. Другое дело, что тульская команда лишилась целой группы атакующих игроков, и, наверное, это сказывается. Но я все-таки исхожу из того, что прежде всего оказался отлично готов к конкретному матчу «Нефтчи». Гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане.
Немного странно искать причины неудачи в том - что "у них трнер итальянец"...что "они просто чаще участвовали в европейских турнирах."....что "соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом".....что "гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане." - а как иначе то ??
Наверно всё проще.....4 новых игрока не смогли заменить 4-х ушедших (Джорджевича,Кадири,Мирзова,Бакаева).....
Немного странно искать причины неудачи в том - что "у них трнер итальянец"...что "они просто чаще участвовали в европейских турнирах."....что "соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом".....что "гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане." - а как иначе то ??
Наверно всё проще.....4 новых игрока не смогли заменить 4-х ушедших (Джорджевича,Кадири,Мирзова,Бакаева).....
ЗЫ тулякам не унывать, 0-1 не приговор
ЗЫ тулякам не унывать, 0-1 не приговор
Это не 0-7 народной команды
Это не 0-7 народной команды
Арендуя для этой цели Мирзова,Джорджевича,Бакаева.....
Срок аренд истёк...а в еврокубках оказывается ещё и играть надо....))
Вот Нефтчи для успешного выступления пригласил Дарио Джуниора и Стивена Монроуза....а "Арсенал" лишился трёх лучших игроков не найдя им достойной замены....
Вот и думай кому из клубов важно попадание в групповой этап...а кому просто попадание в квалификацию как самоцель...
Арендуя для этой цели Мирзова,Джорджевича,Бакаева.....
Срок аренд истёк...а в еврокубках оказывается ещё и играть надо....))
Вот Нефтчи для успешного выступления пригласил Дарио Джуниора и Стивена Монроуза....а "Арсенал" лишился трёх лучших игроков не найдя им достойной замены....
Вот и думай кому из клубов важно попадание в групповой этап...а кому просто попадание в квалификацию как самоцель...
Сегодня 08:34
А ведь Нефтчи не самый сильный клуб из Азербайджана. Чемпион - Карабах отгрузил бы нашему действующему чемпиону полную авоську.
А на укроине кто действующий чемпион?
Сегодня 08:34
А ведь Нефтчи не самый сильный клуб из Азербайджана. Чемпион - Карабах отгрузил бы нашему действующему чемпиону полную авоську.
А на укроине кто действующий чемпион?