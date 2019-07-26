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Аюпов: «Конечно, неприятно слышать разговоры про 6 очков для „Зенита“»

сегодня, 03:54
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.07.2019 в 14:00 Не начался

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

Действительно, календарь у нас непростой. Например, у нас было два непростых выезда к «Ростову» и ЦСКА в первых двух турах, а теперь нас ждёт домашняя игра с «Зенитом». Питерцы же в первых двух турах сыграли с дебютантами РПЛ. Но ничего, всё равно придется играть против всех.

Обидно ли слышать разговоры про то, что матчи с «Оренбургом» – это всегда шесть очков для «Зенита»? Конечно, неприятно. Нас сразу списывают со счетов, но мы не намерены быть мальчиками для битья. Выйдем на поле и постараемся отобрать очки у питерцев.

Ранее мнение об игре с «Зенитом» высказал другой хавбек «Оренбурга» Никита Маляров.

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сегодня в 03:55
Это говорят свиньи, которым уже даже судьи не могут помочь выиграть.
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