Аюпов: «Конечно, неприятно слышать разговоры про 6 очков для „Зенита“»

Полузащитник «Оренбурга» поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ .

Действительно, календарь у нас непростой. Например, у нас было два непростых выезда к «Ростову» и ЦСКА в первых двух турах, а теперь нас ждёт домашняя игра с «Зенитом». Питерцы же в первых двух турах сыграли с дебютантами РПЛ . Но ничего, всё равно придется играть против всех.

Обидно ли слышать разговоры про то, что матчи с «Оренбургом» – это всегда шесть очков для «Зенита»? Конечно, неприятно. Нас сразу списывают со счетов, но мы не намерены быть мальчиками для битья. Выйдем на поле и постараемся отобрать очки у питерцев.