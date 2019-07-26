Игрок «Тамбова»: «Трудно начинать сезон матчами против лидеров»

Полузащитник «Тамбова» высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ . В первых двух турах «Тамбов» проиграл «Зениту» и «Локомотиву».

Трудно начинать сезон с лидеров, но, с другой стороны, такие команды дают играть. С ними получается меньше борьбы и больше самого футбола.

По поводу матча со «Спартаком» не хочется ничего загадывать. Сейчас скажу, что будет легче, а получится сложнее. А может, и наоборот. Будем готовиться.