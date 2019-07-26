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Игрок «Тамбова»: «Трудно начинать сезон матчами против лидеров»

сегодня, 03:30
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасев высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ. В первых двух турах «Тамбов» проиграл «Зениту» и «Локомотиву».

Трудно начинать сезон с лидеров, но, с другой стороны, такие команды дают играть. С ними получается меньше борьбы и больше самого футбола.

По поводу матча со «Спартаком» не хочется ничего загадывать. Сейчас скажу, что будет легче, а получится сложнее. А может, и наоборот. Будем готовиться.

Напомним, «Тамбов» представил оригинальный промо-ролик к матчу со «Спартаком».

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Glodor
Glodor
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сегодня в 03:57
Зато потом будет легче насколько.
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