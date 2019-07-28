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«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла

сегодня, 08:33

Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба.

Сообщается, что «сливочные» будут пытаться оформить трансфер чемпиона мира сразу после продажи Бэйла в «Цзянсу Сунин».

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал будущее Гарета Бэйла

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Все комментарии
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 13:54
скоро Реал сумеет проиграть Атлетам не разгромно !
это главная задача, и она выполнима !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   187 / 828
сегодня в 13:48
Китайцы если отвалят такую кучу денег запустят цепную реакцию на трансферном рынке. А пока все замерли в ожидании.
ЮЗИК
ЮЗИК
   250 / 828
сегодня в 13:34
Поменять шило на мыло это в их стиле
амурец
амурец
   116 / 828
сегодня в 12:09
против Зидана ничего не имею, но его кумовство как то настораживает
RUPRICHT
RUPRICHT
   632 / 828
сегодня в 10:35
ДЕЛЯТ ШКУРУ НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯ!!!???КАК НАДО НАДОЕСТЬ ЧТОБ ПРОДАТЬ!!!???
LOpp
LOpp
   16 / 828
сегодня в 10:14
Он столько не стоит
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил No problem
   171 / 828
сегодня в 10:14
В конец завис Зизу по Погба. Ну чтож,та ещё авантюра,в случае провала отвечать придется именно Зидану. Говорят Хамеса оставили, чесу лично я несказанно рад.
Да, это чисто под личную ответственность трансфер Зизу...как бы не подвел Погбун его за это...
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   55 / 828
сегодня в 09:55
Бэйла ещё продать надо. А это не просто.
No problem
No problem
   122 / 828
сегодня в 09:36
В конец завис Зизу по Погба.
Ну чтож,та ещё авантюра,в случае провала отвечать придется именно Зидану.
Говорят Хамеса оставили, чесу лично я несказанно рад.
Alex12357
Alex12357
   498 / 828
сегодня в 09:28
Перес!Гони этого лысого Алжирца ,пока не развалил Реал ,ему хочется наиграть Французский костяк и в последствии возглавить сборную Франции ,на Реал ему наплевать ,неужели ты не видишь?
Артемкa
Артемкa
   429 / 828
сегодня в 09:24
Как продать Бэйла, когда никто не покупает? Вопрос, на который нет ответа!
продажа Бэйла в «Цзянсу Сунин». посмотрим, подождём, который раз продают, а воз и ныне там...
galem72
galem72
   277 / 828
сегодня в 09:22
Опять "Сан" раскидывается деньгами и контрактами. ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 09:16
Хорошая цена за капризного лентяя!!! МЮ надо продавать этот чернявенький балласт!!!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   283 / 828
сегодня в 09:15
Ценное дерево
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   398 / 828
сегодня в 09:09
Thesun - верить нельзя!
STVA 1
STVA 1
   50 / 828
сегодня в 09:02
А надо ли ? Негретенок человек настроения .
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 828
сегодня в 08:50
Шило на мыло
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 828
сегодня в 08:44
Кроме китайцев вариантов нет.
cevin cigan
cevin cigan
   56 / 828
сегодня в 08:43
Всё положил на карту Задан на погбуна! Прямо "спаситель" Реала! Да кстати,Бэйл уже в Китае заключает контракт с" Цзянсу Сунин" на три года с зарплатой 22 ляма в год!
Bладимиp
Bладимиp
   30 / 828
сегодня в 08:35
Не та уже Погба.
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