«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла

Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба.
Сообщается, что «сливочные» будут пытаться оформить трансфер чемпиона мира сразу после продажи Бэйла в «Цзянсу Сунин».
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал будущее Гарета Бэйла.
это главная задача, и она выполнима !
это главная задача, и она выполнима !
Ну чтож,та ещё авантюра,в случае провала отвечать придется именно Зидану.
Говорят Хамеса оставили, чесу лично я несказанно рад.
Ну чтож,та ещё авантюра,в случае провала отвечать придется именно Зидану.
Говорят Хамеса оставили, чесу лично я несказанно рад.
продажа Бэйла в «Цзянсу Сунин». посмотрим, подождём, который раз продают, а воз и ныне там...
продажа Бэйла в «Цзянсу Сунин». посмотрим, подождём, который раз продают, а воз и ныне там...