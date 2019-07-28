Клопп: «В мире всего 4 клуба, способных постоянно тратить деньги»

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что его клуб, в отличии от других грандов, не готов тратить большие суммы каждое трансферное окно.

Не могу сказать ничего о том, что делают другие команды. Не знаю, как им это удаётся, но нам нужно платить по счетам, простите. Всем нужно платить по счетам.