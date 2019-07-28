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Клопп: «В мире всего 4 клуба, способных постоянно тратить деньги»

сегодня, 09:38

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб, в отличии от других грандов, не готов тратить большие суммы каждое трансферное окно.

Не могу сказать ничего о том, что делают другие команды. Не знаю, как им это удаётся, но нам нужно платить по счетам, простите. Всем нужно платить по счетам.

Мы вложили много денег в эту команду. Сейчас, видимо, у многих ощущение, что мы этого не делали. Но мы не в какой-нибудь Воображляндии, где можно просто получить всё, что захочешь. Нельзя постоянно тратить деньги. В мире всего четыре клуба, которые могут себе это позволить — «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они получают всё, что им нужно. Знаю, что люди воспримут это так, словно я им завидую, но на деле никакой зависти у меня нет. Этот год — не последний, в следующем году будут новые трансферные окна. У нас очень хорошая команда, в которую мы серьёзно вложились, и над ней нужно работать. Нельзя быть уверенным, что пять новых покупок позволят нам не сыграть дома вничью с «Лестером» на заснеженном поле.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 311
   279 / 828
сегодня в 14:46
Что-то Клопп зациклился на этой теме!)
не зациклился Клопп,а Соккер,они постоянно старьё обновляют.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   279 / 828
сегодня в 14:45
Барса всех переплюнула,если ещё и Неймарчика купят.
Брулин
Брулин
   46 / 828
сегодня в 14:18
разговор о деньгах больная для многих тема. давайте просветите кто тут мешок у нас
Zenit_84
Zenit_84
   81 / 828
сегодня в 11:59
Негусто...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   142 / 828
сегодня в 11:53
Не было бы ограничений,а то Зенит вдул бы им газовыми деньгами и был бы лидером.) Я на полном серьезе.
sparxx2
sparxx2 ответил Van Vanovich
сегодня в 11:51
А где МЮ??
    Van Vanovich
    Van Vanovich
       532 / 828
    сегодня в 11:44
    А где МЮ??
    sparxx2
    sparxx2
    сегодня в 11:30
    Очкует очкастый. Хорошо себе стелит на сл. сезон.
    311
    311
       37 / 828
    сегодня в 11:24
    Что-то Клопп зациклился на этой теме!)
    juvenale
    juvenale
       112 / 828
    сегодня в 11:09
    Ну Клопп как бы сам потратил 500 млн чтобы взять ЛЧ и только на защитника с вратарем отдал 160
    cevin cigan
    cevin cigan
       56 / 828
    сегодня в 11:07
    Официально Реал стоит на восьмом месте по тратам на игроков,за хрен знает сколько лет(последний громкий трансфер -это Бэйл 6-7 лет назад). Так что не хрено нас к мешкам приписывать!!!!
    Igo0rek
    Igo0rek
       268 / 828
    сегодня в 10:47
    Уже третье подобное нытьё за месяц...
    El Dassory
    El Dassory
       633 / 828
    сегодня в 10:47
    Английский журналисты в каждом интервью его спрашивают о трансферах, видно что надоели эти вопросы, те деньги который получены с продаж игроков, уже потратили на Дейка, Кейта, Аллисона, Шакири, Фабиньо, а деньги с АПЛ, ЛЧ уходят на з/п и в Америку к Генри.
    КЭТиК
    КЭТиК
       177 / 828
    сегодня в 10:36
    Зато их интересно обыграть.
    lawr19730
    lawr19730
       326 / 828
    сегодня в 10:28
    Нытик очкастый.
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс
       148 / 828
    сегодня в 10:24
    Зато готов тратиться на Скамину)
    mihaluch
    mihaluch
       66 / 828
    сегодня в 10:23
    Вот именно побеждает иногда не футбол, а деньги.А если Федун выйдет на международный судейский уровень?
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
       398 / 828
    сегодня в 10:16
    Где МЮ?
    Gelious
    Gelious
       76 / 828
    сегодня в 10:15
    А ничего, что вы до этого за 5 лет значительно больше потратили, чем Реал? На 150 млн что ли или около того
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       171 / 828
    сегодня в 10:15
    Реал только в этом году потратился норм за последние 5 лет, его зря Клопп вставляет в этот список мешков денежных
    shlifen
    shlifen
       82 / 828
    сегодня в 10:11
    Странно слышать от победителя ЛЧ (где Ливерпуль заработал больше 100 лимонов уже второй год подряд) что у команды нет денег на трансферы... Возможно действительно много в стадион и в базу вкладывают... Ну либо Генри пока зажал бабло и надеется на победу в АПЛ силами состава прошлого года и молодёжи...
    STVA 1
    STVA 1
       50 / 828
    сегодня в 10:06
    Надо вкладывть , а то МС проиграли из-за скамкйки запасных . У шейхов она лучше .
    VIPded
    VIPded
       57 / 828
    сегодня в 10:04
    Список мешков не полный...)))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       178 / 828
    сегодня в 10:02
    Видимо, Генри в это ТО денег особо не даст, вот Клопп и пытается объяснить фанатам, почему Ливерпуль пока никого не подписал.
    Zenit_84
    Zenit_84
       81 / 828
    сегодня в 10:00
    Нищий Ливер
    real-fk
    real-fk
       403 / 828
    сегодня в 09:54
    Ну не знаю, МЮ тоже спокойно может вклинуться в эту пятерку, если захочет.
    Qwеrty
    Qwеrty
       208 / 828
    сегодня в 09:43
    частенько стал этот немец на другие клубы озираться да про деньги разговаривать
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