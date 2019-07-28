Клопп: «Против „Барселоны“ мы сыграли на пределе наших возможностей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о победе над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов.
Я и раньше знал, что мы можем делать что-то подобное. Но мы люди, поэтому иногда получается так, что мы оказываемся на вершине, а иногда – нет. Однако матч против «Барселоны» был великолепным. Алиссону пришлось сделать несколько хороших сэйвов, но мне кажется, что мы сыграли тогда на пределе наших возможностей.
Что бы мы ни делали, если мы не играем смело, то ничего не получится. То, как мы играли в тот день, стало доказательством этого факта. Мы поняли: «Вау, оказывается, все возможно».
Нам нужно было лишь удостовериться в том, что «Барса» будет играть против лучшей версии нас в этот день. У меня есть тренерский опыт, я давно вовлечен в эту игру, и я не так часто горжусь. Но в тот момент я испытывал гордость. Я думал: «Вау, это особенный момент».
Ранее Клопп заявил, что не собирается слишком много говорить о победе в Лиге чемпионов.
Та было в первом сезоне после последней ЛЧ. С Атлетико первую игру взяли(первыми пропустили, а потом показали характер) , а на вторую вышли как на прогулку... и в76и.
Через сезон так было с ПСЖ, но страдание 66 нёй пришлось на первую игру. Дальше в 1/4 точное повторение: первую игру опять страдание 66 нёй, а во второй старание... но Юве(в отличии от ПСЖ) не дал промашку.
Ну а дальше уже сезоны с Ромой и Ливерпулем.
Так что тенденция уже 4 сезон как... стараются только 1 игру... а учитывая ухудшившуюся игру этого не хватает. Игроки Барселоны забывают что противника не нужно бояться, но нужно уважать... а иначе зубастый противник может удивить "пижонов на раслабоне".
Та было в первом сезоне после последней ЛЧ. С Атлетико первую игру взяли(первыми пропустили, а потом показали характер) , а на вторую вышли как на прогулку... и в76и.
Через сезон так было с ПСЖ, но страдание 66 нёй пришлось на первую игру. Дальше в 1/4 точное повторение: первую игру опять страдание 66 нёй, а во второй старание... но Юве(в отличии от ПСЖ) не дал промашку.
Ну а дальше уже сезоны с Ромой и Ливерпулем.
Так что тенденция уже 4 сезон как... стараются только 1 игру... а учитывая ухудшившуюся игру этого не хватает. Игроки Барселоны забывают что противника не нужно бояться, но нужно уважать... а иначе зубастый противник может удивить "пижонов на раслабоне".
Вот такое, когда, с кем было до Вальверде:
10.04.2018г. ЛЧ-1/4 финала Рома-Барселона 3:0. Барселона закончила выступление.
07.05.2019г. ЛЧ-1/2 финал Ливерпуль-Барселона 4:0 Барселона закончила выступление.
Когда такое было до Вальверде?! Вылет на стадии 1/4; 1/2, два года подряд, проиграв в гостях два решающие матчи слабенькой Роме, Ливерпулю с общим счётом 0:7.
Времена Франко в качестве примеров не предлагать!
Вот такое, когда, с кем было до Вальверде:
10.04.2018г. ЛЧ-1/4 финала Рома-Барселона 3:0. Барселона закончила выступление.
07.05.2019г. ЛЧ-1/2 финал Ливерпуль-Барселона 4:0 Барселона закончила выступление.
Когда такое было до Вальверде?! Вылет на стадии 1/4; 1/2, два года подряд, проиграв в гостях два решающие матчи слабенькой Роме, Ливерпулю с общим счётом 0:7.
Времена Франко в качестве примеров не предлагать!
Барса сильно переоценила свои возможности и когда забил ТРИ мяча, всегда в голове есть уверенность,что Один то забьёшь,тем более есть Суарес и Месси,а соперник играет без ключевых игроков и уж 3-4 мяча забить просто невозможно.
Но Энфилд сделал своё дело. Видно было,как игроки Барсы попали под мощное психологическое давление стадиона и игроков,что и сыграло с ними злую шутку.
Везение в родных стенах было просто феноменальным.
Барса сильно переоценила свои возможности и когда забил ТРИ мяча, всегда в голове есть уверенность,что Один то забьёшь,тем более есть Суарес и Месси,а соперник играет без ключевых игроков и уж 3-4 мяча забить просто невозможно.
Но Энфилд сделал своё дело. Видно было,как игроки Барсы попали под мощное психологическое давление стадиона и игроков,что и сыграло с ними злую шутку.
Везение в родных стенах было просто феноменальным.