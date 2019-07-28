Клопп: «Против „Барселоны“ мы сыграли на пределе наших возможностей»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился воспоминаниями о победе над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

Я и раньше знал, что мы можем делать что-то подобное. Но мы люди, поэтому иногда получается так, что мы оказываемся на вершине, а иногда – нет. Однако матч против «Барселоны» был великолепным. Алиссону пришлось сделать несколько хороших сэйвов, но мне кажется, что мы сыграли тогда на пределе наших возможностей.

Что бы мы ни делали, если мы не играем смело, то ничего не получится. То, как мы играли в тот день, стало доказательством этого факта. Мы поняли: «Вау, оказывается, все возможно».

Нам нужно было лишь удостовериться в том, что «Барса» будет играть против лучшей версии нас в этот день. У меня есть тренерский опыт, я давно вовлечен в эту игру, и я не так часто горжусь. Но в тот момент я испытывал гордость. Я думал: «Вау, это особенный момент».