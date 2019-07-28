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Клопп: «Против „Барселоны“ мы сыграли на пределе наших возможностей»

сегодня, 09:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о победе над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

Я и раньше знал, что мы можем делать что-то подобное. Но мы люди, поэтому иногда получается так, что мы оказываемся на вершине, а иногда – нет. Однако матч против «Барселоны» был великолепным. Алиссону пришлось сделать несколько хороших сэйвов, но мне кажется, что мы сыграли тогда на пределе наших возможностей.

Что бы мы ни делали, если мы не играем смело, то ничего не получится. То, как мы играли в тот день, стало доказательством этого факта. Мы поняли: «Вау, оказывается, все возможно».

Нам нужно было лишь удостовериться в том, что «Барса» будет играть против лучшей версии нас в этот день. У меня есть тренерский опыт, я давно вовлечен в эту игру, и я не так часто горжусь. Но в тот момент я испытывал гордость. Я думал: «Вау, это особенный момент».

Ранее Клопп заявил, что не собирается слишком много говорить о победе в Лиге чемпионов

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Artuom
Artuom ответил Артемкa
   278 / 828
сегодня в 12:53
Факты, что такое было до Вальверде! Вот такое, когда, с кем было до Вальверде: 10.04.2018г. ЛЧ-1/4 финала Рома-Барселона 3:0. Барселона закончила выступление. 07.05.2019г. ЛЧ-1/2 финал Ливерпуль-Барселона 4:0 Барселона закончила выступление. Когда такое было до Вальверде?! Вылет на стадии 1/4; 1/2, два года подряд, проиграв в гостях два решающие матчи слабенькой Роме, Ливерпулю с общим счётом 0:7. Времена Франко в качестве примеров не предлагать!
Барса уже несколько сезонов выкладывается в одной игре, а во второй 66 нёй страдает.

Та было в первом сезоне после последней ЛЧ. С Атлетико первую игру взяли(первыми пропустили, а потом показали характер) , а на вторую вышли как на прогулку... и в76и.

Через сезон так было с ПСЖ, но страдание 66 нёй пришлось на первую игру. Дальше в 1/4 точное повторение: первую игру опять страдание 66 нёй, а во второй старание... но Юве(в отличии от ПСЖ) не дал промашку.

Ну а дальше уже сезоны с Ромой и Ливерпулем.

Так что тенденция уже 4 сезон как... стараются только 1 игру... а учитывая ухудшившуюся игру этого не хватает. Игроки Барселоны забывают что противника не нужно бояться, но нужно уважать... а иначе зубастый противник может удивить "пижонов на раслабоне".
Артемкa
Артемкa ответил Artuom
   429 / 828
сегодня в 11:51
Потому что подобное было и до Вальверде... а значит не факт что у другого тренера не повторится...
Факты, что такое было до Вальверде!

Вот такое, когда, с кем было до Вальверде:
10.04.2018г. ЛЧ-1/4 финала Рома-Барселона 3:0. Барселона закончила выступление.
07.05.2019г. ЛЧ-1/2 финал Ливерпуль-Барселона 4:0 Барселона закончила выступление.

Когда такое было до Вальверде?! Вылет на стадии 1/4; 1/2, два года подряд, проиграв в гостях два решающие матчи слабенькой Роме, Ливерпулю с общим счётом 0:7.
Времена Франко в качестве примеров не предлагать!
serset
serset ответил shlifen
   648 / 828
сегодня в 11:31
Матч конечно был шикарный, до сих пор не пойму почему после такого вылета второй год подряд, Вальверде остался на посту... Наверное даже фанаты Барсы этого не поняли...
Потому, что у ненавистного им Реала дела были еще хуже))
Artuom
Artuom ответил shlifen
   278 / 828
сегодня в 11:04
Матч конечно был шикарный, до сих пор не пойму почему после такого вылета второй год подряд, Вальверде остался на посту... Наверное даже фанаты Барсы этого не поняли...
Потому что подобное было и до Вальверде... а значит не факт что у другого тренера не повторится...
shlifen
shlifen
   82 / 828
сегодня в 10:18
Матч конечно был шикарный, до сих пор не пойму почему после такого вылета второй год подряд, Вальверде остался на посту... Наверное даже фанаты Барсы этого не поняли...
beefs
beefs
   71 / 828
сегодня в 09:49
Как приятно обыграть Барселону, неописуемые чувства...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   178 / 828
сегодня в 09:39
Барса явно не ожидала такого от Ливерпуля, это было видно по лицам Месси и Суареса, когда их показали после 4 гола Ливерпуля на Энфилде. Они были растеряны и не понимали, как это могло произойти с ними опять. Видимо после 3-0 на Камп но, игроки Барселоны даже не думали, о том что может повториться, тот сценарий, когда они вылетели в Риме от Ромы, оказывается зря. И Энфилд есть Энфилд, на нем иногда Ливерпуль может сделать невозможное.
Артемкa
Артемкa
   429 / 828
сегодня в 09:29
Клопп-топ тренер. Вальверде-трусливый физрук. Как итог: 4:0 в Англии, после 0:3, когда Ливерпулю откровенно не повезло в гостях
drug01
drug01
   105 / 828
сегодня в 09:28
Так продолжать!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   279 / 828
сегодня в 09:22
сыграли сверх своих возможжностей,потому что перед этим была труднейшая игра с Ньюкаслом,где Ориги забил в конце встречи важный гол.
Барса сильно переоценила свои возможности и когда забил ТРИ мяча, всегда в голове есть уверенность,что Один то забьёшь,тем более есть Суарес и Месси,а соперник играет без ключевых игроков и уж 3-4 мяча забить просто невозможно.
Но Энфилд сделал своё дело. Видно было,как игроки Барсы попали под мощное психологическое давление стадиона и игроков,что и сыграло с ними злую шутку.
Везение в родных стенах было просто феноменальным.
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