Конте: «Я уверен в „Интере“»

Главный тренер «Интера» заявил, что уверен в своей команде, а также ее потенциальных новичках.

Лукаку пока что игрок другого клуба. И говорить о нём будет неправильно, это будет демонстрацией неуважения к футболисту и МЮ . Мы знаем, что трансферное окно пока что открыто, и наш штаб работает над тем, чтобы попытаться усилить команду.

Я уверен в «Интере». Сейчас я прежде всего намерен подчеркнуть, что я доволен своими футболистами. Мы с ними работаем над созданием чего-то внушительного.