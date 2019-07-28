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Конте: «Я уверен в „Интере“»

сегодня, 09:27

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что уверен в своей команде, а также ее потенциальных новичках.

Лукаку пока что игрок другого клуба. И говорить о нём будет неправильно, это будет демонстрацией неуважения к футболисту и МЮ. Мы знаем, что трансферное окно пока что открыто, и наш штаб работает над тем, чтобы попытаться усилить команду.

Я уверен в «Интере». Сейчас я прежде всего намерен подчеркнуть, что я доволен своими футболистами. Мы с ними работаем над созданием чего-то внушительного.

Ранее Конте заявил, что игра его команды становится все лучше.

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ballak144
ballak144
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сегодня в 11:23
Камелошка не даст соврать, мы тоже уверены)
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