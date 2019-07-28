Джампаоло раскритиковал политику трансферных периодов

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло раскритиковал летние трансферные окна, которые работают вплоть до начала сезона.
Я всегда протестовал против трансферных окон, которые работают вплоть до начала сезона. Я никогда этого не понимал и никогда не пойму.
Никто не заботится о работе, которую должны выполнять наши тактики, потому что спорт - теперь бизнес в целом. Моя работа становится все более сложной, но я буду продолжать делать ее, пока чувствую страсть.
Ранее Марко Джампаоло поделился мнением о клубе и рассказал о своем подходе к работе.
Казалось бы кто кого заставляет проводить трансферы? Не хочешь - сиди с молодёжкой, но блин Милан ведь и сам довольно активно ведёт себя в это трансферное окно... Короче - Джампаоло лишь бы поныть...
Казалось бы кто кого заставляет проводить трансферы? Не хочешь - сиди с молодёжкой, но блин Милан ведь и сам довольно активно ведёт себя в это трансферное окно... Короче - Джампаоло лишь бы поныть...