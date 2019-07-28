ГлавнаяНовости

Джампаоло раскритиковал политику трансферных периодов

сегодня, 10:57

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло раскритиковал летние трансферные окна, которые работают вплоть до начала сезона. 

Я всегда протестовал против трансферных окон, которые работают вплоть до начала сезона. Я никогда этого не понимал и никогда не пойму. 

Никто не заботится о работе, которую должны выполнять наши тактики, потому что спорт - теперь бизнес в целом. Моя работа становится все более сложной, но я буду продолжать делать ее, пока чувствую страсть. 

Ранее Марко Джампаоло поделился мнением о клубе и рассказал о своем подходе к работе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррагер: «Не понимаю, зачем мы купили Робби Кина»
Сегодня, 15:35 Комментарии0
Пёнтек: «Мечтаю сыграть с Роналду и Шевченко»
Сегодня, 12:36 Комментарии9
Пеллегрини рад возвращению Ярмоленко
Сегодня, 12:31 Комментарии0
Главный тренер «Ньюкасла»: «Лонгстафф не продается»
Сегодня, 12:25 Комментарии3
Конти: «У меня большие надежды на „Милан“ Марко Джампаоло»
Сегодня, 12:06 Комментарии0
Вальверде: «Де Йонг хорошо контролирует мяч»
Сегодня, 11:37 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 12:23
Трансферные окна это далеко не самая главная проблема современного футбола.
КЭТиК
КЭТиК
   177 / 828
сегодня в 11:45
Милан как раз больше всех халявы ищет в это время.
shlifen
shlifen
   82 / 828
сегодня в 11:44
Прочитал и нифига не понял, а когда трансферы совершать? После начала сезона? Или вообще без переходов? Футбол превратился в бизнес? А он хотел чтобы это была благотворительность? =)) А з.п.он хочет как в 70-х или как "во времена столь ненавистного ему бизнеса"??
Казалось бы кто кого заставляет проводить трансферы? Не хочешь - сиди с молодёжкой, но блин Милан ведь и сам довольно активно ведёт себя в это трансферное окно... Короче - Джампаоло лишь бы поныть...
STVA 1
STVA 1
   50 / 828
сегодня в 11:08
Каждому свое...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100