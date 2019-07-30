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Де Росси: «У „Бока Хуниорс“ самые сумасшедшие фанаты на свете»

сегодня, 09:19

Новобранец «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси поделился первыми впечатлениями от пребывания в Аргентине.

В последние дни я хотел чаще бывать на стадионе, чтобы глубже впитать его значимость.

Меня просто невероятно встретили в аэропорту. Могу отблагодарить болельщиков только самой серьезной работой, на которую способен. Я должен показать, что все мы приняли правильное решение.

Радикальные перемены в 36 лет могут напугать, но это место меня мотивирует. Мне нужны серьезные люди и структура клуба, схожая с европейской. И судя по тому, что я увидел, это подходящее место для работы.

Я мог бы выбрать более спокойный клуб и расслабиться, но я всегда отношусь к работе серьезно, поэтому решил выбрать команду с самыми сумасшедшими фанатами на свете.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:34
Одни из , так вероятно правильнее
77rust77
77rust77
сегодня в 10:28
Де Росси ты ещё не видел фанатов Спартака
cevin cigan
cevin cigan
   49 / 800
сегодня в 09:22
У Боки(как и у Ривера)и правда сумасшедшие фанаты!
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