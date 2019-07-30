Де Росси: «У „Бока Хуниорс“ самые сумасшедшие фанаты на свете»

Новобранец «Бока Хуниорс» поделился первыми впечатлениями от пребывания в Аргентине.

В последние дни я хотел чаще бывать на стадионе, чтобы глубже впитать его значимость.

Меня просто невероятно встретили в аэропорту. Могу отблагодарить болельщиков только самой серьезной работой, на которую способен. Я должен показать, что все мы приняли правильное решение.

Радикальные перемены в 36 лет могут напугать, но это место меня мотивирует. Мне нужны серьезные люди и структура клуба, схожая с европейской. И судя по тому, что я увидел, это подходящее место для работы.

Я мог бы выбрать более спокойный клуб и расслабиться, но я всегда отношусь к работе серьезно, поэтому решил выбрать команду с самыми сумасшедшими фанатами на свете.