Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы «сине-бело-голубых» в этом сезоне.
«Зенит» - безоговорочный фаворит сезона. Но ему нужно быть очень аккуратным, так как основные конкуренты в лице московских команд и «Краснодара» будут ждать осечки лидера. Сейчас «Зениту» необходимо набирать максимум очков, потому что уже осенью ему предстоит играть еще и в Лиге чемпионов. Тогда «сине-бело-голубым» будет гораздо тяжелее. Так что лучше уже сейчас обеспечить себе определенную фору.
После первых трех туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и пока не терял очков. В воскресенье петербуржцы обыграли «Оренбург» на выезде.
Страна от ржача до сих пор не может остановится.
Страна от ржача до сих пор не может остановится.
Россети на 100% государственная компания. Самая крупная в мире по пр-ву, транспортировке и продаже электроэнергии. Или вы до сих пор верите в сказки, что Гинер экономя на домашних обедах цска содержит, там тоже гос. денег хватает.
У спартака вон есть фарм клуб, в Тамбове команда раньше Спартак Тамвов называлась.
Что вы все к зениту прицепились.
Россети на 100% государственная компания. Самая крупная в мире по пр-ву, транспортировке и продаже электроэнергии. Или вы до сих пор верите в сказки, что Гинер экономя на домашних обедах цска содержит, там тоже гос. денег хватает.
У спартака вон есть фарм клуб, в Тамбове команда раньше Спартак Тамвов называлась.
Что вы все к зениту прицепились.