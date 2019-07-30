Экс-наставник «Зенита» оценил перспективы «сине-бело-голубых» в этом сезоне.

«Зенит» - безоговорочный фаворит сезона. Но ему нужно быть очень аккуратным, так как основные конкуренты в лице московских команд и «Краснодара» будут ждать осечки лидера. Сейчас «Зениту» необходимо набирать максимум очков, потому что уже осенью ему предстоит играть еще и в Лиге чемпионов. Тогда «сине-бело-голубым» будет гораздо тяжелее. Так что лучше уже сейчас обеспечить себе определенную фору.