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Петржела: «„Зенит“ - безоговорочный фаворит сезона»

сегодня, 08:25

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы «сине-бело-голубых» в этом сезоне.

«Зенит» - безоговорочный фаворит сезона. Но ему нужно быть очень аккуратным, так как основные конкуренты в лице московских команд и «Краснодара» будут ждать осечки лидера. Сейчас «Зениту» необходимо набирать максимум очков, потому что уже осенью ему предстоит играть еще и в Лиге чемпионов. Тогда «сине-бело-голубым» будет гораздо тяжелее. Так что лучше уже сейчас обеспечить себе определенную фору.

После первых трех туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу и пока не терял очков. В воскресенье петербуржцы обыграли «Оренбург» на выезде. 

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Все комментарии
kastites
kastites
   89 / 800
сегодня в 13:04
ЗЕНИТ чемпион и флагман Российского футбола и спорта
wingback
wingback
   132 / 800
сегодня в 12:57
    Ладожский
    Ладожский
       24 / 800
    сегодня в 12:54
    Зенит - чемпион и будет чемпионом!
    RussianMango
    RussianMango ответил Риелтор с берегов Невы
       51 / 800
    сегодня в 12:26
    Все когда то меняется...приходит пора зениту веселить страну.
    oFANATo
    oFANATo
       80 / 800
    сегодня в 12:21
    Петре в газ проекте уже рассказали, что сделали все возможное, подключили Дюкова, судей, самый лёгкий календарь, первые туры играли с командами пришедшими из ФНЛ + фарм клубы сдающие матчи без боя.Чувствуют что когда начнется ЛЧ такой лафы уже не будет.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил RussianMango
       201 / 800
    сегодня в 12:08
    С таким админресурсом еще бы...фора +12, судьи, Дюков...........вся страна будет долго ржать, если с этим всем лазурные облажаются. Гы гы гы
    Так страна уже и так два года ржёт на то как Лукойл вторая в мире по объёму принадлежащих разведанных запасов нефти, отстегивает по 800 миллионов только на агентов. Меняет тренеров, игроков, платя всем отступные. А в команде создают ОПГ, подсиживают друг друга. На матчах болельщики чистят друг другу рыло и кидаются в очередного тренера шарфиками. Бывшие спартаковцы кастерят нынешних, а нынешние бегут из команды как тараканы от дихлофоса.
    Страна от ржача до сих пор не может остановится.
    Zenit_84
    Zenit_84
       101 / 800
    сегодня в 12:04
    Только стартанули, да и соперы ещё не сильные были
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       310 / 800
    сегодня в 11:59
    Главное полу финал ЛЧ
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил Absinthe5
       201 / 800
    сегодня в 11:56
    Сложно не быть фаворитом, когда государство полностью обеспечивает народными деньгами, что отвалить 40 лямов за игрока - раз плюнуть. Да еще и почти половина участников Премьер-лиги твои фарм-клубы)
    Ну а кто мешает например локо. РЖД на 100% государственная компания. ЛОКО содержится на деньги этой компании. Вон коутинье продаётся, Неймара с Бейлом никак не трудоустроят.
    Россети на 100% государственная компания. Самая крупная в мире по пр-ву, транспортировке и продаже электроэнергии. Или вы до сих пор верите в сказки, что Гинер экономя на домашних обедах цска содержит, там тоже гос. денег хватает.
    У спартака вон есть фарм клуб, в Тамбове команда раньше Спартак Тамвов называлась.
    Что вы все к зениту прицепились.
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       310 / 800
    сегодня в 11:11
    Позор.
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 800
    сегодня в 11:08
    Пан Петржела знает толк в футболе. Гыгыгы
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Дикий мужчина
       27 / 800
    сегодня в 11:07
    Посмотрим с Краснодаром игру.
    Нет)
    Шуnя771
    Шуnя771
       27 / 800
    сегодня в 11:06
    Петра то знает толк в зенитовской кухне и глубину кормушки, щас поток - 2 протянем и Лиговского Ушастого возьмем)))
    Absinthe5
    Absinthe5
       286 / 800
    сегодня в 10:41
    Сложно не быть фаворитом, когда государство полностью обеспечивает народными деньгами, что отвалить 40 лямов за игрока - раз плюнуть. Да еще и почти половина участников Премьер-лиги твои фарм-клубы)
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 800
    сегодня в 10:40
    Каким способом "Зенит" станет чемпионом?! Да какая разница! Поздравляю "проект" с чемпионством!
    RussianMango
    RussianMango
       51 / 800
    сегодня в 10:24
    С таким админресурсом еще бы...фора +12, судьи, Дюков...........вся страна будет долго ржать, если с этим всем лазурные облажаются. Гы гы гы
    beefs
    beefs
       74 / 800
    сегодня в 10:17
    Будем посмотреть...
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       54 / 800
    сегодня в 10:09
    Если спартаковские судьи палки не будут вставлять в колеса, то фавориты. ))))))
    VIPded
    VIPded
       62 / 800
    сегодня в 09:12
    Сезон длинный, будем поглядеть...)))
    cska plus
    cska plus
       10 / 800
    сегодня в 09:07
    Спешит Петржелла.
    ДСА
    ДСА
       185 / 800
    сегодня в 08:59
    В ближайшей игре все станет ясно.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       63 / 800
    сегодня в 08:55
    Посмотрим с Краснодаром игру.
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 800
    сегодня в 08:42
    Это еще питерская бабушка надвое сказала...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 800
    сегодня в 08:40
    На данный момент Зенит выглядит и впрямь явным фаворитом. А если еще и усилятся, то с ними вообще тяжко будет тягаться.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Не спартак
       72 / 800
    сегодня в 08:39
    Это и без Петржелы все знают.
      Не спартак
      Не спартак
         152 / 800
      сегодня в 08:35
      Это и без Петржелы все знают.
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