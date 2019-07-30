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Роналду: «Надеюсь, выиграю шестой „Золотой мяч“»

сегодня, 02:33

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказал мнение о сезоне-2018/19 и выразил надежду на то, что станет шестикратным обладателем «Золотого мяча».

Надеюсь, что смогу выиграть шестой «Золотой мяч». Самое главное – чтобы моя карьера продолжала хорошо складываться и после «Реала».

Нелегко покидать «Реал» так, как это сделал я – после 9 сезонов и в возрасте 33 лет...

Сезон-2018/19 был очень хорошим для меня, ведь я выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Лигу Наций с Португалией. Это один из моих лучших сезонов как с индивидуальной, так и коллективной точки зрения.

Напомним, в понедельник Роналду стал обладателем награды «Легенда».

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Тага Дага
Тага Дага
   201 / 807
сегодня в 06:34
Х....тебе Марокканский,а не мяч,верни мячи Рибери,и Хави.
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 807
сегодня в 05:51
Шансы есть.
112910415
112910415
   66 / 807
сегодня в 05:39
обязательно !
обязательно надо надеяться !
Павел Молочный
Павел Молочный ответил Imrebellion
   683 / 807
сегодня в 04:48
Хм, по такой логике лучший игрок и победитель Лиги Наций, Чемпион Англии, победитель кубка Англии и кубка Лиги, Суперкубок в придачу, один из лучших сезона 2018-19 наравне с ВВД, Стерлингом, Азаром - Бернарду Силва пустое место? И как это КриРо с Юве кубок взял? Пиар кампании уже в деле...
В оригинале Роналду действительно говорит "copa italiana", но, скорее всего, он имел в виду Суперкубок. В общем, подправили.
Imrebellion
Imrebellion
   615 / 807
сегодня в 04:37
Хм, по такой логике лучший игрок и победитель Лиги Наций, Чемпион Англии, победитель кубка Англии и кубка Лиги, Суперкубок в придачу, один из лучших сезона 2018-19 наравне с ВВД, Стерлингом, Азаром - Бернарду Силва пустое место?
И как это КриРо с Юве кубок взял? Пиар кампании уже в деле...
Ладожский
Ладожский
   23 / 807
сегодня в 03:38
И выиграет.
Башмакоса
Башмакоса
   798 / 807
сегодня в 03:27
Забудь про золотые мячи, Криштиану и сосредоточься на успехах команды. Не тот возраст, чтобы быть лучшим в мире.!
fekir-1111
fekir-1111 ответил Капитан Врунгель
   710 / 807
сегодня в 03:19
А вот забавно. Шестой мяч Роналду уже выиграл и он находится у Модрича - объективно это мяч португальца. А вот с Месси ситуация полностью противоположная, если Роналду свой один мяч отдал другому, то Месси наоборот забрал себе мячи Снейдера, Иньесты и Неймара. Мячи чужие забирает, деньги прячет - может он клептоман?
ты своё считай к**с* шампунь не лучше.гнома.когда у РиБери мяч забрал.
Слава Геббельс
Слава Геббельс ответил Капитан Врунгель
   604 / 807
сегодня в 03:12
А вот забавно. Шестой мяч Роналду уже выиграл и он находится у Модрича - объективно это мяч португальца. А вот с Месси ситуация полностью противоположная, если Роналду свой один мяч отдал другому, то Месси наоборот забрал себе мячи Снейдера, Иньесты и Неймара. Мячи чужие забирает, деньги прячет - может он клептоман?
Проснись, ты обо76ся
ZjzoRe
ZjzoRe
   678 / 807
сегодня в 03:08
кубок наций вот это трофей... клоун
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   44 / 807
сегодня в 02:42
А вот забавно. Шестой мяч Роналду уже выиграл и он находится у Модрича - объективно это мяч португальца. А вот с Месси ситуация полностью противоположная, если Роналду свой один мяч отдал другому, то Месси наоборот забрал себе мячи Снейдера, Иньесты и Неймара.
Мячи чужие забирает, деньги прячет - может он клептоман?
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