Роналду: «Надеюсь, выиграю шестой „Золотой мяч“»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии высказал мнение о сезоне-2018/19 и выразил надежду на то, что станет шестикратным обладателем «Золотого мяча».

Надеюсь, что смогу выиграть шестой «Золотой мяч». Самое главное – чтобы моя карьера продолжала хорошо складываться и после «Реала».

Нелегко покидать «Реал» так, как это сделал я – после 9 сезонов и в возрасте 33 лет...

Сезон-2018/19 был очень хорошим для меня, ведь я выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Лигу Наций с Португалией. Это один из моих лучших сезонов как с индивидуальной, так и коллективной точки зрения.