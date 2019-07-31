Боатенг: «Я выбрал „Фиорентину“ из-за их проекта»

Полузащитник «Барселоны» в интервью Firenze Viola рассказал о причинах, почему он решил перейти в «Фиорентину».

Я устал, но очень рад быть здесь во Флоренции.

Я выбрал «Фиорентину» из-за их проекта: клуб очень хотел меня подписать, приложил много усилий.

Для меня это было очень важно, учитывая мой возраст.