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Боатенг: «Я выбрал „Фиорентину“ из-за их проекта»

сегодня, 12:08

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг в интервью Firenze Viola рассказал о причинах, почему он решил перейти в «Фиорентину»

Я устал, но очень рад быть здесь во Флоренции. 

Я выбрал «Фиорентину» из-за их проекта: клуб очень хотел меня подписать, приложил много усилий. 

Для меня это было очень важно, учитывая мой возраст. 

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Alex-101T
Alex-101T ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:42
Что-то под этот "проект" никто кроме никчемного Боатенга подписываться не хочет.
У нас руководство поменялось, а самоокупаемость осталась.)
Комиссо не будет тратить огромные деньги, к тому же Праде не сильно лучше Корвино в вопросах трансферов.
cska plus
cska plus
   11 / 826
сегодня в 13:54
Молодец, что считается с возрастом.
galem72
galem72
   169 / 826
сегодня в 13:06
Он выбрал этот "проект", потому что больше никому не нужен!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   210 / 826
сегодня в 12:51
Что-то под этот "проект" никто кроме никчемного Боатенга подписываться не хочет.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   75 / 826
сегодня в 12:33
Тогда надо было выбирать Питер, ведь там базируется проект без истории
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