Боатенг: «Я выбрал „Фиорентину“ из-за их проекта»

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг в интервью Firenze Viola рассказал о причинах, почему он решил перейти в «Фиорентину».
Я устал, но очень рад быть здесь во Флоренции.
Я выбрал «Фиорентину» из-за их проекта: клуб очень хотел меня подписать, приложил много усилий.
Для меня это было очень важно, учитывая мой возраст.
Комиссо не будет тратить огромные деньги, к тому же Праде не сильно лучше Корвино в вопросах трансферов.
Комиссо не будет тратить огромные деньги, к тому же Праде не сильно лучше Корвино в вопросах трансферов.