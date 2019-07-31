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Почеттино: «Я не отвечаю за трансферы в „Тоттенхэме“»

сегодня, 07:17

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался комментировать трансферные слухи, связанные с лондонским клубом, подчеркнув, что изменения в составе «шпор» зависят не от него.

Я не отвечаю за это и ничего не знаю о том, какова ситуация с моими игроками. Я только тренирую и пытаюсь выжать из них лучшее.

Продажи, покупки, подписанные или неподписанные контракты – всё это может произойти, а может, и не произойти. Боюсь, что это не в моих руках, а в руках клуба и Дэниела Леви. На данный момент моя работа заключается в том, чтобы тренировать команду. Эти вопросы не ко мне, а к клубу. Возможно, мой статус изменится, но сегодня я только тренер.

Недавно «Тоттенхэм», по слухам, предложил 68 млн евро за полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 08:08
Почти как Семин в Локомотиве
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