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Зидан: «Бэйл не полетел с нами из-за плохого самочувствия»

сегодня, 04:53

Наставник «Реала» Зинедин Зидан объяснил причину, по которой полузащитника Гарета Бэйла не оказалось в заявке команды на товарищеский турнир Audi Cup, который проходит в Германии.

Гарет не полетел с нами потому, что плохо себя чувствовал. После совещания с медицинским штабом мы приняли решение, что он не полетит в Мюнхен.

Ранее сообщалось о том, что Бэйл якобы отказался от участия в этом турнире из-за сорвавшегося перехода в «Цзянсу Сунин».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   6 / 822
сегодня в 07:09
Больному нечего делать на товарняке...
рус фан
рус фан
   190 / 822
сегодня в 06:30
Гарету здоровья и найти себе достойную команду.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 822
сегодня в 06:10
Воспаление косой железы у парня!!! Умело под больного косит!!!
Comdiv
Comdiv
   19 / 822
сегодня в 06:01
Плохое самочувствие его нормальное состояние, там что-то другое.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 822
сегодня в 05:50
Шок у парня после пролета с Китаем!!!
cska plus
cska plus
   11 / 822
сегодня в 05:48
И хрен на него.
Colchoneros
Colchoneros
   112 / 822
сегодня в 05:16
Пи...ть ещё не устал?
Чaки
Чaки
   333 / 822
сегодня в 05:10
Сказочник Зидан))
112910415
112910415
   65 / 822
сегодня в 05:06
по слухам, у него по телу пошли синие пятна, почему-то распухло лицо...
говорят, согласился уйти ... когда сможет ходить
дипломатия - сильная штука
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