Зидан: «Бэйл не полетел с нами из-за плохого самочувствия»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан объяснил причину, по которой полузащитника Гарета Бэйла не оказалось в заявке команды на товарищеский турнир Audi Cup, который проходит в Германии.
Гарет не полетел с нами потому, что плохо себя чувствовал. После совещания с медицинским штабом мы приняли решение, что он не полетит в Мюнхен.
Ранее сообщалось о том, что Бэйл якобы отказался от участия в этом турнире из-за сорвавшегося перехода в «Цзянсу Сунин».
говорят, согласился уйти ... когда сможет ходить
дипломатия - сильная штука
говорят, согласился уйти ... когда сможет ходить
дипломатия - сильная штука