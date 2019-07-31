Зидан: «Бэйл не полетел с нами из-за плохого самочувствия»

сегодня, 04:53

Наставник «Реала» объяснил причину, по которой полузащитника не оказалось в заявке команды на товарищеский турнир Audi Cup, который проходит в Германии.

Гарет не полетел с нами потому, что плохо себя чувствовал. После совещания с медицинским штабом мы приняли решение, что он не полетит в Мюнхен.

Ранее сообщалось о том, что Бэйл якобы отказался от участия в этом турнире из-за сорвавшегося перехода в «Цзянсу Сунин».